Vår batteridrivna trimmer BCU 260/36 Bp utan utsläpp är en perfekt kombination av hög funktionalitet och överlägsen användarergonomi. Maskinen är snabbt klar för användning och kan enkelt ta itu med de tuffaste klippningsuppgifterna, inklusive envis okontrollerad vegetation, segt gräs eller tjock undervegetation. Med sitt individuellt justerbara, ergonomiska tvåhandsgrepp ligger den perfekt balanserad i handen och är extremt lätt att använda, så att du kan arbeta utan att bli trött. Dess låga driftsljud gör att den kan användas i bullerkänsliga områden och med lämpliga tillbehör kan den även användas för att trimma gräsmattor.