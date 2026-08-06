Busktrimmer Trimmer BCU 260/36 Bp
Vår batteridrivna trimmer BCU 260/36 Bp tacklar enkelt utmanande klippningsuppgifter som avlägsnande av envis, okontrollerad vegetation eller tjock undervegetation. Det är också bekväm att hantera.
Vår batteridrivna trimmer BCU 260/36 Bp utan utsläpp är en perfekt kombination av hög funktionalitet och överlägsen användarergonomi. Maskinen är snabbt klar för användning och kan enkelt ta itu med de tuffaste klippningsuppgifterna, inklusive envis okontrollerad vegetation, segt gräs eller tjock undervegetation. Med sitt individuellt justerbara, ergonomiska tvåhandsgrepp ligger den perfekt balanserad i handen och är extremt lätt att använda, så att du kan arbeta utan att bli trött. Dess låga driftsljud gör att den kan användas i bullerkänsliga områden och med lämpliga tillbehör kan den även användas för att trimma gräsmattor.
Egenskaper och fördelar
Ergonomiskt tvåhandsgreppLångvarigt arbete utan ansträngning. Optimal, balanserad viktfördelning så att du kan arbeta utan att bli trött.
Bekväm bärsele över båda axlarBekväm att använda, särskilt under långa perioder. Belastningen minskas genom att fördelas över ett större område.
Variabelt varvtalKan anpassas till den specifika användningen. Utökad körtid.
Borstkniv
- Högpresterande, slitstark kniv tillverkad av härdat stål.
Robust trimmerhuvud
- Kan användas som en grästrimmer med separata tillbehör (trimmerhuvud och skydd).
Borstlös motor
- Minimal underhållsinsats och lång livslängd.
- Låg värmeutveckling och hög effektivitet.
Redo för omedelbar användning tack vare litiumjonteknik
- Startar med en knapptryckning.
- Självförsörjande, säker och sladdlös.
Komplett flexibilitet inom Kärcher 36 V-plattformen
- Batteriet kan snabbt bytas till andra maskiner efter behov.
- Ökar produktiviteten och säkerheten under arbetet.
Inga utsläpp av skadliga ämnen eller koldioxid
- Skyddar miljön och användarens hälsa.
Väsentligt lägre vibrationer jämfört med bensindrivna maskiner
- Långvarigt arbete utan ansträngning.
- Skyddar användarens hälsa.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Antal knivar
|3
|Hastighet (varv/min)
|Nivå 1: 4600 / Nivå 2: 5600
|Grästrimmer
|Blad
|Skärcirkeldiameter (cm)
|26
|Spänning (V)
|36
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 55 (6,0 Ah) / Max. 70 (7,5 Ah)
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|1803 x 644 x 364
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Ergonomiskt tvåhandsgrepp
- Bekväm bärsele över båda axlar
- Insexnyckel
- Borstkniv
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Användningsområden
- Kan klippa långt, segt gräs, okontrollerad växttillväxt, envis undervegetation och rankor
- För borttagning av gräs och okontrollerad växttillväxt på svåråtkomliga platser
- För klippning av gräs och okontrollerad växtlighet i branta sluttningar