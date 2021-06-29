Begränsa spridningen av ekprocessionsspinnare med säkerhetsdammsugare

För säker bekämpning av ekprocessionsspinnare rekommenderas säkerhetsdammsugare för dammklass H, inklusive en säkerhetsfiltersats. Dessa modeller är ofta även godkända för asbestsanering (i så fall märkta med godkännandet TRGS 519) och många andra farliga tillämpningar. Oönskade partiklar – och de tunna brännhåren – absorberas vanligtvis i en säkerhetsfilterpåse i fleece, som sedan dessutom omges av en transportpåse i plast.

Man kan också använda en dammsugarpåse av PE utan någon inre fleecefilterpåse. Kostnaderna för förbrukningsmaterialet är betydligt lägre än för klassiska säkerhetsfiltersatser. Påsarna med larverna och brännhåren förvaras i tätt förseglade behållare och bränns i en förbränningsanläggning efter samråd och anmälan.

Genom att välja en modell med sugrör i rostfritt stål och elektriskt ledande tillbehör elimineras risken för statisk urladdning för användaren, i synnerhet i samband med fint damm. Små dammsugare med en behållare på 30 liter kan enkelt utnyttjas för mobila tillämpningar och på små arbetsplattformar. Drift med standardgeneratorer för 220 – 240 V och 50/60 Hz bör också vara möjlig med den valda dammsugaren, alternativt strömförsörjningen via en förlängningskabel i närheten av byggnader.