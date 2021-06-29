Bekämpning av ekprocessionsspinnare
Sedan några år har antalet ekprocessionsspinnare ökat som en följd av klimatförändringarna och bristen på naturliga konkurrenter eller rovdjur. De kan utgöra en hälsorisk på platser där människor bor på grund av deras giftiga och stickande hår som kallas för brännhår. Därför är det avgörande att använda rätt tillvägagångssätt för att åtgärda dessa insekter. En miljövänlig metod är att samla upp larverna och deras bon med hjälp av säkerhetsdammsugare i dammklass H.
Ekprocessionsspinnare sprider sig
Till skillnad från andra skadedjur är ekprocessionsspinnare en europeisk art, som under lång tid knappt märktes och som mest orsakade lokala problem. Under flera år har dock risken ökat i takt med ökande antal i både Nederländerna, Belgien och Frankrike samt Tyskland, Österrike och Schweiz. Bland orsakerna till detta finns ökande inplantering av ekar längs vägar och därmed närmare bostadsområden, frånvaron av underväxtlighet i dessa fall, samt milt klimat och insektens höga anpassningsförmåga. Deras naturliga fiender har dock inte förökat sig lika mycket, vilket har lett till större spridning.
Från fjäril/mal till farlig larv
Malar från juli till september
Ekprocessionsspinnaren är en knappt märkbar mal som kläcks mellan juli och september. Honorna lägger ofta sina ägg för att befruktas på grenarna av unga ekar, men det förekommer även bon i marken intill ekens stam.
Larverna utvecklas från april
Larverna kryper ut ur sitt ägg på våren – det kan ske redan i april, beroende på vädret – och de har i början orange färg. Senare ändrar de färg till grågrönt, med ett ljusare område på sidorna. Kroppen är täckt med fina hår som är ordnade så att larven liknar en borste.
Träden angrips från maj till juli
Ekprocessionsspinnare går att hitta på trädens grenar från mitten av maj till juli. En av insektens typiska egenheter är att den alltid rör sig i stora grupper som i en procession. De spinner också nät på stammen eller i ekens grenar.
Hälsorisker på grund av giftiga brännhår
Det farliga med ekprocessionsspinnaren är dess giftiga brännhår som kan ge hudutslag, andfåddhet eller chockreaktioner vid kontakt. Risken förekommer framför allt i andra hälften av maj och i juni medan larverna utvecklar brännhåren efter den andra ömsningen, samt från juli till september när de avtappade brännhåren sprids från deras tomma bon. Av hälsoskäl måste man därför begränsa förekomsten av ekprocessionsspinnare överallt där det inte går att undvika människors kontakt med djuren, eller rättare sagt med brännhåren, och i områden där särskilt känsliga grupper av personer kan påverkas – t.ex. i närheten av daghem eller i stadsparker. Eftersom kemiska eller biologiska bekämpningsåtgärder kan orsaka andra hälsorisker är det i dessa fall lämpligt att ha en insektsbekämpningsmetod som är miljö- och användarvänlig: Mekanisk uppsamling av insekterna och deras bon med testade och godkända säkerhetsdammsugare i dammklass H.
Begränsa spridningen av ekprocessionsspinnare med säkerhetsdammsugare
För säker bekämpning av ekprocessionsspinnare rekommenderas säkerhetsdammsugare för dammklass H, inklusive en säkerhetsfiltersats. Dessa modeller är ofta även godkända för asbestsanering (i så fall märkta med godkännandet TRGS 519) och många andra farliga tillämpningar. Oönskade partiklar – och de tunna brännhåren – absorberas vanligtvis i en säkerhetsfilterpåse i fleece, som sedan dessutom omges av en transportpåse i plast.
Man kan också använda en dammsugarpåse av PE utan någon inre fleecefilterpåse. Kostnaderna för förbrukningsmaterialet är betydligt lägre än för klassiska säkerhetsfiltersatser. Påsarna med larverna och brännhåren förvaras i tätt förseglade behållare och bränns i en förbränningsanläggning efter samråd och anmälan.
Genom att välja en modell med sugrör i rostfritt stål och elektriskt ledande tillbehör elimineras risken för statisk urladdning för användaren, i synnerhet i samband med fint damm. Små dammsugare med en behållare på 30 liter kan enkelt utnyttjas för mobila tillämpningar och på små arbetsplattformar. Drift med standardgeneratorer för 220 – 240 V och 50/60 Hz bör också vara möjlig med den valda dammsugaren, alternativt strömförsörjningen via en förlängningskabel i närheten av byggnader.
Viktigt!
Dammsugningen och förbränningen bör endast utföras av experter. Man måste även följa alla föreskrifter om personlig skyddsutrustning (PPE) vid bortskaffandet för att undvika hälsorisker för användaren. Här ingår skyddskläder, skyddshandskar och andningsmasker.
Automatisk filterrengöring för konstant filterkapacitet
Ytterligare en fördel med att använda PE dammsugarpåsar i dammsugare i klass H är att man fortfarande kan utföra filterrengöring med hjälp av ”motströmsprincipen”. När filtret är igensatt med smuts rengör man det från utsidan genom att blåsa luft i motsatt riktning. Denna filterrengöring aktiveras automatiskt i Kärchers våt- och torrdammsugare med systemet Tact: Om sugkraften sjunker vänds luftflödet tillfälligt. Filtreringskapaciteten och sugkraften bibehålls på en konstant hög nivå, även vid absorption av stora mängder fint damm. Maskinen väljer optimalt rengöringsintervall beroende på mängden damm. Eftersom filterrengöringen inte behöver utföras för hand undviks även direktkontakt med det absorberade materialet. När det gäller ekprocessionsspinnare kommer användaren inte längre i kontakt med de farliga brännhåren efter att de sugits upp.
Säkerhetsdammsugare och dammklasser
Dammsugare klassificeras enligt dammklasser i kategorierna L, M och H – med skillnader i filterkapacitet och permeationsgrad. Permeationsgraden anger det maximala antalet dammpartiklar som kan spridas i rummet ur maskinen (se tabellen). Modeller i klass L passar för dammsugning av ofarligt damm. Kraven på filterkapaciteten är jämförelsevis låga och det finns inga särskilda regler för hantering av dammet. Maskiner i dammklasserna M och H fångar upp även finare typer av damm som annars kan tränga in i andningsvägarna. Dammsugare i klasserna H eller M kallas även säkerhetsdammsugare. För dem gäller särskilda konstruktionskrav, bland annat obligatorisk luftflödesövervakning, som varnar operatörer vid blockeringar. Operatörerna måste också iaktta särskilda försiktighetsåtgärder när dammet avlägsnas och kasseras på ett dammfritt sätt.
Dammklass
L
Maximal permeationsgrad
≤ 1,0 %
Passar för
■ Dammtyper med MAC-värde > 1 mg/m³
Använd
■ Kalkdamm
■ Gipsdamm
Dammklass
M
Maximal permeationsgrad
< 0,1 %
Passar för
■ Dammtyper med MAC-värde ≥ 0,1 mg/m³
■ Trädamm upp till max. 1200 W/50 l
Använd
■ Trädamm (bok, ek)
■ Partiklar från färgdamm
■ Keramiskt damm
■ Damm från plaster
Dammklass
H
Maximal permeationsgrad
< 0,005 %
Passar för
■ Dammtyper med MAC-värde < 0,1 mg/m³
■ Cancerogent damm (avsnitt 35 i förordningen om farliga ämnen i Tyskland)
■ Damm som innehåller patogener
Använd
■ Cancerogent damm
(bly, kol, kobolt, nickel,
tjära, koppar, kadmium m.m.)
■ Mögel, mikroorganismer
■ Bakterier
■ Formaldehyd