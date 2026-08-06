Det laserskurna, tvåsidiga diamantbladet på vår batteridrivna häcktrimmer HT 650/36 Bp är en praktisk och lätt maskin för att forma och skära ner häckar och buskar, helt utan avgaser. Den dubbla skärhastigheten gör att enheten enkelt kan anpassa sig till den uppgiften, medan det integrerade antilåssystemet effektivt förhindrar arbetsavbrott och ökar säkerheten för användaren. Det vridbara greppet gör att du kan skära sidorna av häcken utan att få ont i lederna. Ett innovativt bärsystem, som ska köpas separat, ger ökad komfort och gör att du kan arbeta längre utan att bli trött.