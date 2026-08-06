Häcksax Häcktrimmer HT 650/36 Bp
Den batteridrivna häcktrimmern HT 650/36 Bp är mycket ergonomisk och sitter perfekt i handen, har ett vridbart grepp som inte belastar lederna och gör imponerande exakta, rena snitt.
Det laserskurna, tvåsidiga diamantbladet på vår batteridrivna häcktrimmer HT 650/36 Bp är en praktisk och lätt maskin för att forma och skära ner häckar och buskar, helt utan avgaser. Den dubbla skärhastigheten gör att enheten enkelt kan anpassa sig till den uppgiften, medan det integrerade antilåssystemet effektivt förhindrar arbetsavbrott och ökar säkerheten för användaren. Det vridbara greppet gör att du kan skära sidorna av häcken utan att få ont i lederna. Ett innovativt bärsystem, som ska köpas separat, ger ökad komfort och gör att du kan arbeta längre utan att bli trött.
Egenskaper och fördelar
Ergonomiskt, vridbart greppJusterbart bakre handtag för bekväm klippning av häcksidor. Skyddar leden och minskar trötthetssymtom.
Blad- och reglageskyddBlad- och greppskydd förhindrar skador och ökar säkerheten. Förhindrar skador på bladet när du arbetar nära hinder.
Två klipphastigheterTvå skärhastigheter för optimalt klippresultat hela tiden.
Ögla för bärställ
- Arbeta bekvämt och utan att bli trött tack vare den jämna viktfördelningen.
- Begränsar inte användarens rörelsefrihet.
Tvåsidigt laserskuret och diamantslipat blad
- Exakta, perfekta snitt.
- Skär även tjocka grenar kraftfullt och enkelt.
Borstlös motor
- Minimal underhållsinsats och lång livslängd.
- Låg värmeutveckling och hög effektivitet.
Komplett flexibilitet inom Kärcher 36 V-plattformen
- Batteriet kan snabbt bytas till andra maskiner efter behov.
- Ökar produktiviteten och säkerheten under arbetet.
Inga utsläpp av skadliga ämnen eller koldioxid
- Skyddar miljön och användarens hälsa.
Väsentligt lägre vibrationer jämfört med bensindrivna maskiner
- Långvarigt arbete utan ansträngning.
- Skyddar användarens hälsa.
Upp till 90 % lägre drift- och underhållskostnader jämfört med bensindrivna verktyg
- Särskilt ekonomiskt, eftersom det inte finns några bensinkostnader.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Skärlängd (mm)
|650
|Tandavstånd (mm)
|33
|Hastighetsjustering
|ja
|Hastighetsnivåer
|2
|Typ av skärblad
|laserskuret, diamantslipat
|Bladhastighet (snitt/min)
|Nivå 1: 2800 / Nivå 2: 3200
|Spänning (V)
|36
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 80 (6,0 Ah) / Max. 100 (7,5 Ah)
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|1130 x 270 x 230
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Bladskydd
- Skärskydd
- Reglageskydd
- Vikbart transporthandtag: Vridbart
- Antiblockeringssystem
- Hängande förvaringsögla
Användningsområden
- För att formning och nedskärning av häckar, buskar och snår
- Idealisk för användning i allmänna utrymmen, tomter och trädgårdar