Motorsåg Motorsåg CS 400/36 Bp-paket

Vår CS 400/36 Bp batteridrivna motorsåg passar ergonomiskt i handen med minimala vibrationer och absolut inga avgaser. Med sin kraftfulla prestanda uppfyller den enkelt kraven för daglig användning.

Dagligt hemunderhåll, trädgårdsarbete och röjning av stormskador, mindre skogsbruksuppgifter eller förbättringsarbeten i parker och innerstadsområden - det är ingen match för den robusta CS 400/36 Bp batteridrivna motorsågen från Kärcher. Sågen är perfekt balanserad och känns mycket ergonomisk i handen med minimala vibrationer och absolut inga avgaser. Den är mindre bullrig än bensindrivna maskiner och har jämförelsevis låga drift- och underhållskostnader.

Egenskaper och fördelar
Motorsåg Motorsåg CS 400/36 Bp-paket: Mekanisk kedjebroms
Mekanisk kedjebroms
Stoppar kedjan omedelbart i händelse av kickback.
Motorsåg Motorsåg CS 400/36 Bp-paket: Automatisk kedjesmörjning
Automatisk kedjesmörjning
Optimal kedjesmörjning för längre livslängd. Minskar behovet av underhåll.
Motorsåg Motorsåg CS 400/36 Bp-paket: Integrerad oljetank med visningsfönster
Integrerad oljetank med visningsfönster
Fyllnadsgraden är tydligt synlig och lättläst. Fixerat oljetanklock för att förhindra läckage.
Integrerade kombinationsnycklar
  • Möjliggör snabb återspänning av kedjan.
  • Kedja och kedjeskydd är lätta att byta.
Snabb och kraftfull
  • En högre kedjehastighet på 23 m/s ger snabbare och mer exakta snitt.
  • Hög prestanda i nivå med bensindrivna maskiner, även för hårt trä.
Borstlös motor
  • Minimal underhållsinsats och lång livslängd.
  • Låg värmeutveckling och hög effektivitet.
Komplett flexibilitet inom Kärcher 36 V-plattformen
  • Batteriet kan snabbt bytas till andra maskiner efter behov.
  • Ökar produktiviteten och säkerheten under arbetet.
Inga utsläpp av skadliga ämnen eller koldioxid
  • Skyddar miljön och användarens hälsa.
Väsentligt lägre vibrationer jämfört med bensindrivna maskiner
  • Långvarigt arbete utan ansträngning.
  • Skyddar användarens hälsa.
Upp till 90 % lägre drift- och underhållskostnader jämfört med bensindrivna verktyg
  • Särskilt ekonomiskt eftersom det inte finns några driftskostnader, t.ex. bensin.
Specifikationer

Tekniska data

Batteriplattform 36 V Batteriplattform
Svärd (mm) 400
Kedjehastighet (m/s) 23
Kedjedelning 3/8″
Kedjemått 1,3–0,050 mm
Antal drivlänkar 56
Oljetankvolym (ml) 160
Drivning Borstlös motor
Batterityp Uppladdningsbart batteri
Spänning (V) 36
Kapacitet (Ah) 7,5
Prestanda per batteriladdning (Antal kapningar) Max. 170 (6,0 Ah) / Max. 230 (7,5 Ah)
Drifttid per batteriladdning (min) Max. 25 (6,0 Ah) / Max. 30 (7,5 Ah)
Nätspänning (för batteriladdare) (V) 100 - 240
Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz) 50 - 60
Batteriladdarens kabellängd (m) 1,2
Vikt utan tillbehör (kg) 4
Vikt inkl. förpackning (kg) 9,4
Mått (L × B × H) (mm) 880 x 210 x 250

Följande ingår

  • Variant: Batteri och snabbladdare inkluderat
  • Svärd
  • Sågkedja
  • Kedjeskydd
  • Automatisk kedjesmörjning
  • Kedjebroms
  • Oljenivåindikator

Standardutrustning

  • Uppladdningsbart batteri: 36 V/7,5 Ah Batteri Power+ batteri (1 st.)
  • Laddare: 36 V laddare (1 st.)
Motorsåg Motorsåg CS 400/36 Bp-paket
Motorsåg Motorsåg CS 400/36 Bp-paket
Videos
Användningsområden
  • Perfekt för hushålls- och trädgårdsarbete samt klyvning av små mängder ved
  • För röjning efter stormar och avverkning av små och medelstora träd
  • För underhållsarbete på träd och häckar i parker och innerstadsområden
  • För träbearbetning som kapning till storlek eller längd
  • Lämplig för användning i slutna rum
Tillbehör
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