Dagligt hemunderhåll, trädgårdsarbete och röjning av stormskador, mindre skogsbruksuppgifter eller förbättringsarbeten i parker och innerstadsområden - det är ingen match för den robusta CS 400/36 Bp batteridrivna motorsågen från Kärcher. Sågen är perfekt balanserad och känns mycket ergonomisk i handen med minimala vibrationer och absolut inga avgaser. Den är mindre bullrig än bensindrivna maskiner och har jämförelsevis låga drift- och underhållskostnader.