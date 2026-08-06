Motorsåg Motorsåg CS 400/36 Bp-paket
Vår CS 400/36 Bp batteridrivna motorsåg passar ergonomiskt i handen med minimala vibrationer och absolut inga avgaser. Med sin kraftfulla prestanda uppfyller den enkelt kraven för daglig användning.
Dagligt hemunderhåll, trädgårdsarbete och röjning av stormskador, mindre skogsbruksuppgifter eller förbättringsarbeten i parker och innerstadsområden - det är ingen match för den robusta CS 400/36 Bp batteridrivna motorsågen från Kärcher. Sågen är perfekt balanserad och känns mycket ergonomisk i handen med minimala vibrationer och absolut inga avgaser. Den är mindre bullrig än bensindrivna maskiner och har jämförelsevis låga drift- och underhållskostnader.
Egenskaper och fördelar
Mekanisk kedjebromsStoppar kedjan omedelbart i händelse av kickback.
Automatisk kedjesmörjningOptimal kedjesmörjning för längre livslängd. Minskar behovet av underhåll.
Integrerad oljetank med visningsfönsterFyllnadsgraden är tydligt synlig och lättläst. Fixerat oljetanklock för att förhindra läckage.
Integrerade kombinationsnycklar
- Möjliggör snabb återspänning av kedjan.
- Kedja och kedjeskydd är lätta att byta.
Snabb och kraftfull
- En högre kedjehastighet på 23 m/s ger snabbare och mer exakta snitt.
- Hög prestanda i nivå med bensindrivna maskiner, även för hårt trä.
Borstlös motor
- Minimal underhållsinsats och lång livslängd.
- Låg värmeutveckling och hög effektivitet.
Komplett flexibilitet inom Kärcher 36 V-plattformen
- Batteriet kan snabbt bytas till andra maskiner efter behov.
- Ökar produktiviteten och säkerheten under arbetet.
Inga utsläpp av skadliga ämnen eller koldioxid
- Skyddar miljön och användarens hälsa.
Väsentligt lägre vibrationer jämfört med bensindrivna maskiner
- Långvarigt arbete utan ansträngning.
- Skyddar användarens hälsa.
Upp till 90 % lägre drift- och underhållskostnader jämfört med bensindrivna verktyg
- Särskilt ekonomiskt eftersom det inte finns några driftskostnader, t.ex. bensin.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Svärd (mm)
|400
|Kedjehastighet (m/s)
|23
|Kedjedelning
|3/8″
|Kedjemått
|1,3–0,050 mm
|Antal drivlänkar
|56
|Oljetankvolym (ml)
|160
|Drivning
|Borstlös motor
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|36
|Kapacitet (Ah)
|7,5
|Prestanda per batteriladdning (Antal kapningar)
|Max. 170 (6,0 Ah) / Max. 230 (7,5 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 25 (6,0 Ah) / Max. 30 (7,5 Ah)
|Nätspänning (för batteriladdare) (V)
|100 - 240
|Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz)
|50 - 60
|Batteriladdarens kabellängd (m)
|1,2
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|9,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|880 x 210 x 250
Följande ingår
- Variant: Batteri och snabbladdare inkluderat
- Svärd
- Sågkedja
- Kedjeskydd
- Automatisk kedjesmörjning
- Kedjebroms
- Oljenivåindikator
Standardutrustning
- Uppladdningsbart batteri: 36 V/7,5 Ah Batteri Power+ batteri (1 st.)
- Laddare: 36 V laddare (1 st.)
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Användningsområden
- Perfekt för hushålls- och trädgårdsarbete samt klyvning av små mängder ved
- För röjning efter stormar och avverkning av små och medelstora träd
- För underhållsarbete på träd och häckar i parker och innerstadsområden
- För träbearbetning som kapning till storlek eller längd
- Lämplig för användning i slutna rum