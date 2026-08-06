Multiverktyg MT 36 Bp multiverktyg
Vårt batteridrivna multiverktyg MT 36 Bp kan ha olika ändar monterade, från teleskopskaftförsedda häcksaxar till dito grensaxar. För en mängd olika uppgifter med bara en maskin.
Snabba och enkla verktygsbyten, bekväm och säker hantering: Vårt högpresterande batteridrivna multiverktyg MT 36 Bp levererar vad den lovar. Den är framtagen för att hantera ett brett spektrum av uppgifter med olika utbytbara redskap och är utrustad med högkvalitativa komponenter, såsom en kraftfull borstlös motor och axel av solitt stål. Maskinen har låg en ljudnivå, noll utsläpp och fungerar mycket smidigt, vilket gör arbetet enkelt för användaren, skyddar miljön och avsevärt minskar drift- och underhållskostnaderna jämfört med bensindrivna verktyg.
Egenskaper och fördelar
Bekväm snabbkopplingByt tillbehör enkelt, snabbt och utan verktyg. Kompakt och enkel att transportera och förvara.
Ergonomiskt, runt handtagGör att du kan arbeta bekvämt. Kanjusteras individuellt för varje användare.
Variabelt varvtalKan anpassas till den specifika användningen. Utökad körtid.
Solid, slät stålaxel
- Robust design.
- Hållbara komponenter.
Högpresterande motor med högt vridmoment
- Ståtar med samma höga prestanda som en bensinmotor med fördelarna hos en batteridriven maskin.
Borstlös motor
- Minimal underhållsinsats och lång livslängd.
- Låg värmeutveckling och hög effektivitet.
Komplett flexibilitet inom Kärcher 36 V-plattformen
- Batteriet kan snabbt bytas till andra maskiner efter behov.
- Ökar produktiviteten och säkerheten under arbetet.
Inga utsläpp av skadliga ämnen eller koldioxid
- Skyddar miljön och användarens hälsa.
Väsentligt lägre vibrationer jämfört med bensindrivna maskiner
- Långvarigt arbete utan ansträngning.
- Skyddar användarens hälsa.
Upp till 90 % lägre drift- och underhållskostnader jämfört med bensindrivna verktyg
- Särskilt ekonomiskt, eftersom det inte finns några bensinkostnader.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Hastighet (varv/min)
|7800 / 6800
|Spänning (V)
|36
|Vikt utan tillbehör (kg)
|2,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|3,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|951 x 197 x 188
Följande ingår
- Runt gummihandtag
- Axelrem
- Snabbkoppling
Användningsområden
- För användning med MT HT 550/36 för beskärning av höga buskar, snår och häckar
- För användning med MT CS 250/36 för säker borttagning och bortskaffande av trädgrenar
- Högpresterande drivenhet för MT HT 550/36 och MT CS 250/36