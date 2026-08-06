Snabba och enkla verktygsbyten, bekväm och säker hantering: Vårt högpresterande batteridrivna multiverktyg MT 36 Bp levererar vad den lovar. Den är framtagen för att hantera ett brett spektrum av uppgifter med olika utbytbara redskap och är utrustad med högkvalitativa komponenter, såsom en kraftfull borstlös motor och axel av solitt stål. Maskinen har låg en ljudnivå, noll utsläpp och fungerar mycket smidigt, vilket gör arbetet enkelt för användaren, skyddar miljön och avsevärt minskar drift- och underhållskostnaderna jämfört med bensindrivna verktyg.