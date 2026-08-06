Kraftfull, ekonomisk och miljövänlig: Vår batteridrivna lövblåsare LB 930/36 Bp set imponerar i alla avseenden. Det rensar löv, skräp och annat avfall med blixtens hastighet, särskilt i svåråtkomliga områden. Och det är så tyst att du enkelt kan använda den i bullerkänsliga områden som bostadsområden, närheten av skolor, sjukhus, eller till och med på natten. Dessutom avger den inte heller några skadliga ämnen eller andra utsläpp som kan skada miljön, den är mycket bekväm att använda och har imponerande låga drift- och underhållskostnader.