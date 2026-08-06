Ståtar med samma höga prestanda som en bensinmotor men är tystare, har noll utsläpp och betydligt lägre drift-och underhållskostnader: Vår batteridrivna gräsklippare LM 530/36 Bp har ett brett utbud av utrustning, omfattande funktionalitet och robust design. Kullagermonterade hjul och variabla körhastigheter gör maskinen mycket lättmanövrerad och enkel och bekväm att använda. Den intelligenta automatiska hastighetskontrollen anpassar sig till gräsförhållandena och hjälper därmed till att skydda batteriet och öka dess räckvidd, medan den centrala klipphöjdsjusteringen säkerställer ett jämnt klippresultat. Gräset kan antingen samlas in, användas för marktäckning eller slängas.