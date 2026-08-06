Gräsklippare Gräsklippare LM 530/36 Bp-paket
Robust, pålitlig och med toppresultat för skötsel av gräsmattor: Den batteridrivna gräsklipparen LM 530/36 Bp med underrede i stål. Mycket flexibel, låg ljudnivå och noll utsläpp.
Ståtar med samma höga prestanda som en bensinmotor men är tystare, har noll utsläpp och betydligt lägre drift-och underhållskostnader: Vår batteridrivna gräsklippare LM 530/36 Bp har ett brett utbud av utrustning, omfattande funktionalitet och robust design. Kullagermonterade hjul och variabla körhastigheter gör maskinen mycket lättmanövrerad och enkel och bekväm att använda. Den intelligenta automatiska hastighetskontrollen anpassar sig till gräsförhållandena och hjälper därmed till att skydda batteriet och öka dess räckvidd, medan den centrala klipphöjdsjusteringen säkerställer ett jämnt klippresultat. Gräset kan antingen samlas in, användas för marktäckning eller slängas.
Egenskaper och fördelar
Enkel justering av klipphöjdKan enkelt och bekvämt justeras till lämplig klipphöjd. Exakt justering av klipphöjden för avsedd användning.
Variabel självkörande motorKan justeras med glidreglage för varje enskild användare. Sparar energi och minskar belastningen.
Intelligent automatisk hastighetskontrollOptimal skärhastighet för genomgående bra resultat. Skyddar batteriet och ökar räckvidden.
Underrede i stål
- Mycket robust design.
- Hållbara komponenter.
3-i-1-funktion för användning i en mängd olika inställningar
- Gräset kan antingen samlas in, användas för marktäckning eller slängas.
Borstlös motor
- Minimal underhållsinsats och lång livslängd.
- Låg värmeutveckling och hög effektivitet.
Komplett flexibilitet inom Kärcher 36 V-plattformen
- Batteriet kan snabbt bytas till andra maskiner efter behov.
- Ökar produktiviteten och säkerheten under arbetet.
Betydligt lägre bullerutsläpp jämfört med bensindrivna gräsklippare
- Perfekt för att arbeta i bullerkänsliga områden och på natten.
- Minskad påverkan på människor och miljö.
Låg vibration och utsläpp jämfört med bensinmotorer
- Långvarigt arbete utan ansträngning.
- Skyddar miljön och användarens hälsa.
Upp till 90 % lägre drift- och underhållskostnader jämfört med bensindrivna verktyg
- Särskilt ekonomiskt, eftersom det inte finns några bensinkostnader.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Skärbredd (mm)
|530
|Skärhöjd (mm)
|30 - 110
|Hastighet (varv/min)
|3100
|Åkhastighet (km/h)
|2 - 5
|Material underrede
|Stål
|Gräsuppsamlare volym (l)
|70
|Ljudeffektnivå (dB(A))
|95
|Vibrationsvärde (m/s²)
|0,8
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|36
|Kapacitet (Ah)
|6
|Prestanda per batteriladdning (m²)
|Max. 600 (6,0 Ah) / Max. 750 (7,5 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 40 (6,0 Ah) / Max. 55 (7,5 Ah)
|Nätspänning (för batteriladdare) (V)
|100 - 240
|Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz)
|50 - 60
|Batteriladdarens kabellängd (m)
|1,2
|Vikt utan tillbehör (kg)
|34,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|41
|Mått (L × B × H) (mm)
|1580 x 550 x 1130
Följande ingår
- Variant: Batteri och snabbladdare inkluderat
- Bakhjulsdrift
- Kompostkit
- Gräsuppsamlare
- Blad
Standardutrustning
- Laddare: 36 V laddare (1 st.)
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Användningsområden
- För klippning av små till medelstora gräsmattor
- Under klippning kan gräset samlas i en grässamlingslåda, drivas ut från sidan eller användas för marktäckning