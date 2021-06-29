Ogräsbekämpning

Effektiv ogräsbekämpning är en stor utmaning för kommuner och lantbrukare. Det finns kemiska produkter, men de är ofta miljöskadliga och får endast användas på specifika sätt på offentliga platser. Hett vatten kan användas för att avlägsna maskrosor, tistlar med mera utan användning av ogräsmedel - en mycket skonsammare process för miljön och för behandlade ytor.

Removing weeds with hot water

Orsaker till ogräsbekämpning

Till skillnad mot odlade växter och prydnadsväxter växer ogräs naturligt utan mänsklig medverkan. Det finns många goda skäl att kontrollera ogräset: Inom jordbruket är det för att skydda grödor. I stadsmiljö är det för att hålla offentliga utrymmen snygga och rena samt för att förhindra skador på vägar, öppna ytor och byggnader.

Många ogräs kan spridas extremt snabbt och/eller orsaka allvarliga skador med sina rötter. De har också en negativ inverkan på den önskade estetiken.

Weeds between paving stones

Översikt över behandlingsmetoder

Man kan använda termiska, mekaniska och kemiska metoder för att förstöra ogräs. Det finns skillnader mellan dessa metoder bland annat vad gäller deras miljöpåverkan, hållbarhet och effektivitet. En översikt över behandlingsmetoderna:

 

Typ av metod

Hetvattenmaskiner

Termisk

Hetskumsmaskiner

Termisk

Ångtvättar

Termisk

Varmluftsmaskiner

Termisk

Ogräsbrännare

Termisk

Ogräsborste

Mekanisk

Spraymetoder

Kemisk

Egenskaper

Hetvattenmaskiner

Upp till 98 °C
Dödar växtens delar över jord och rötter med varmt vatten.

Hetskumsmaskiner

> 100 °C
Ångtvätt med skumtillsats. Skummet används för isolering och för att förhindra att ångan kyls av för snabbt.

Ångtvättar

> 100 °C
Dödar de delar av växterna som finns ovan jord. Värmeöverföringen från ångan är dock långt ifrån lika effektiv som för varmt vatten. Rötterna kan inte angripas effektivt.

Varmluftsmaskiner

> 350 °C
Dödar ogräs med intensiv värme från varmluft.

Ogräsbrännare

> 400 °C
Växterna värms med brinnande gas, så att de dör och delvis brinner upp.

Ogräsborste

Ogräsborstar och trimrar skiljer växterna från rötterna.

Spraymetoder

Ogräsmedel sprutas på löven med en spruta.

Miljöpåverkan

Hetvattenmaskiner

Låg

Hetskumsmaskiner

Måttlig

Ångtvättar

Låg

Varmluftsmaskiner

Måttlig

Ogräsbrännare

Hög

Ogräsborste

Låg

Spraymetoder

Mycket hög

Påverkan

Hetvattenmaskiner

Växter och rötter försvagas och förstörs, inklusive deras frön.

Hetskumsmaskiner

Växterna försvagas och förstörs. Begränsad penetration.

Ångtvättar

Växterna försvagas och förstörs. Begränsad penetration.

Varmluftsmaskiner

Den del av växten som finns ovan jord förstörs. Begränsad penetration.

Ogräsbrännare

Den del av växten som finns ovan jord bränns upp. Begränsad penetration.

Ogräsborste

De delar av växten som finns ovan jord avlägsnas med hjälp av en stålborste. Ingen penetration

Spraymetoder

Ogräsmedel försvagar och förstör växtens cellstruktur hela vägen ner till rötterna.

Användarens bullerexponering

Hetvattenmaskiner

Låg

Hetskumsmaskiner

Låg

Ångtvättar

Måttlig

Varmluftsmaskiner

Måttlig

Ogräsbrännare

Hög

Ogräsborste

Måttlig

Spraymetoder

Låg

Särskilda krav

Hetvattenmaskiner

Kan användas på alla underlag, inklusive ömtåliga ytor och svåråtkomliga ställen.

Hetskumsmaskiner

Kan användas på alla underlag, inklusive ömtåliga ytor och svåråtkomliga ställen.

Ångtvättar

Kan användas på alla underlag, inklusive ömtåliga ytor och svåråtkomliga ställen.

Varmluftsmaskiner

Ineffektivt vid fuktiga förhållanden.

Ogräsbrännare

Kan inte användas i extremt torra förhållanden, ineffektivt i fuktiga förhållanden.

Ogräsborste

Standard på offentliga ytor. Ger önskat rent och snyggt utseende i urban miljö eftersom ogräset tas bort direkt.

Spraymetoder

Generellt förbjudet, får endast användas på asfalterade och kompakterade ytor med särskilt tillstånd, certifikat eller expertkunskaper krävs.

Hållbarhet/effektivitet

Hetvattenmaskiner

Hög

Hetskumsmaskiner

Hög

Ångtvättar

Måttlig

Varmluftsmaskiner

Låg

Ogräsbrännare

Låg

Ogräsborste

Måttlig

Spraymetoder

Hög

Behandlingsfrekvens

Hetvattenmaskiner

Upp till fyra behandlingar första året, vilket kan minskas året efter.

Hetskumsmaskiner

Upp till fyra behandlingar första året, vilket kan minskas året efter.

Ångtvättar

4–6 behandlingar.

Varmluftsmaskiner

Behandlingen måste upprepas cirka var fjärde vecka.

Ogräsbrännare

Behandlingen måste upprepas cirka var fjärde vecka.

Ogräsborste

Behandlingen måste upprepas cirka var fjärde vecka.

 

Spraymetoder

Upp till fyra behandlingar det första året.

Helhetsbedömning

Hetvattenmaskiner

*****

Hetskumsmaskiner

**

Ångtvättar

***

Varmluftsmaskiner

**

Ogräsbrännare

**

Ogräsborste

***

Spraymetoder

**

Destroying weeds with hot water

Ogräsbekämpning med varmvatten: Effektivt och miljövänligt

Översikten över behandlingsmetoderna visar att: Ogräs kan avlägsnas effektivt med olika termiska metoder. Principen för termisk ogräsbekämpning bygger på en grundläggande biokemisk regel: De flesta proteiner denaturerar vid temperaturer från cirka 42 °C och högre. Det innebär att proteinerna förändras, bryts upp och inte längre fyller sin funktion.

Värmen som krävs för detta kan genereras och appliceras på olika sätt: Som en direkt låga eller indirekt via termisk strålning, i form av varmt vatten eller ånga. Varmvatten är den enda metoden som inte använder kemikalier och ändå når ner till rötterna. Även om rötterna inte omedelbart förstörs försvagas ogräset varje gång varmvatten appliceras. Om det tillämpas regelbundet från början hindras återväxten och behandlingsfrekvensen minskar betydligt redan under det andra året. Som en tumregel räcker det med tre till fyra behandlingar per år.

Tips: Rätt tid att använda denna metod

Den bästa tiden för ogräsbekämpning är på eftermiddagen. Mängden vatten som lagras i växterna varierar under dagen. Det är bäst att starta med den första appliceringen av varmvatten strax efter att ogräset har börjat gro på våren. Det beror på att när växterna blir äldre blir de mer motståndskraftiga mot varmvatten.

Användning av hetvattentvättar

Den kritiska faktorn vid ogräsbekämpning med varmvatten är temperaturen: Ju varmare vattnet är, desto effektivare kan växterna bekämpas. Högtryckstvätt med varmvatten kan erbjuda en jämn vattentemperatur på upp till 98 °C, vilket ligger precis under gränsen för ångbildning och därför är idealiskt.

Ogräsborttagare är ett utmärkt tillbehör. Beroende på ytans storlek och obligatorisk användning finns det skillnader mellan dem med avseende på arbetsbredd och ytkapacitet.

Ogräsborttagare Kärcher WR 10 för eliminering av ogräs med varmt vatten
Ogräsborttagare Kärcher WR 20 för eliminering av ogräs med varmt vatten
Ogräsborttagare Kärcher WR 50 för eliminering av ogräs med varmt vatten
Ogräsborttagare Kärcher WR 100 för eliminering av ogräs med varmt vatten

Tips: Avstånd mellan munstycket och ytan

Det optimala avståndet mellan munstyckets stång på Kärchers ogräsborttagare och markytan är mellan 5 och 15 centimeter. Man kan arbeta bekvämt inom detta intervall utan att ogräsborttagaren vidrör marken. Det innebär också att vattnets temperatur sjunker minimalt innan vattnet når ytan.

Removing weeds gently with hot water

Passande produkter för ditt användningsområde

Hot water high-pressure cleaners

Hetvattentvättar

Weed remover

Ogräsborttagare

High-pressure cleaner accessories

Tillbehör för högtryckstvättar