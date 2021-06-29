Ogräsbekämpning
Effektiv ogräsbekämpning är en stor utmaning för kommuner och lantbrukare. Det finns kemiska produkter, men de är ofta miljöskadliga och får endast användas på specifika sätt på offentliga platser. Hett vatten kan användas för att avlägsna maskrosor, tistlar med mera utan användning av ogräsmedel - en mycket skonsammare process för miljön och för behandlade ytor.
Orsaker till ogräsbekämpning
Till skillnad mot odlade växter och prydnadsväxter växer ogräs naturligt utan mänsklig medverkan. Det finns många goda skäl att kontrollera ogräset: Inom jordbruket är det för att skydda grödor. I stadsmiljö är det för att hålla offentliga utrymmen snygga och rena samt för att förhindra skador på vägar, öppna ytor och byggnader.
Många ogräs kan spridas extremt snabbt och/eller orsaka allvarliga skador med sina rötter. De har också en negativ inverkan på den önskade estetiken.
Översikt över behandlingsmetoder
Man kan använda termiska, mekaniska och kemiska metoder för att förstöra ogräs. Det finns skillnader mellan dessa metoder bland annat vad gäller deras miljöpåverkan, hållbarhet och effektivitet. En översikt över behandlingsmetoderna:
Typ av metod
Hetvattenmaskiner
Termisk
Hetskumsmaskiner
Termisk
Ångtvättar
Termisk
Varmluftsmaskiner
Termisk
Ogräsbrännare
Termisk
Ogräsborste
Mekanisk
Spraymetoder
Kemisk
Egenskaper
Hetvattenmaskiner
Upp till 98 °C
Dödar växtens delar över jord och rötter med varmt vatten.
Hetskumsmaskiner
> 100 °C
Ångtvätt med skumtillsats. Skummet används för isolering och för att förhindra att ångan kyls av för snabbt.
Ångtvättar
> 100 °C
Dödar de delar av växterna som finns ovan jord. Värmeöverföringen från ångan är dock långt ifrån lika effektiv som för varmt vatten. Rötterna kan inte angripas effektivt.
Varmluftsmaskiner
> 350 °C
Dödar ogräs med intensiv värme från varmluft.
Ogräsbrännare
> 400 °C
Växterna värms med brinnande gas, så att de dör och delvis brinner upp.
Ogräsborste
Ogräsborstar och trimrar skiljer växterna från rötterna.
Spraymetoder
Ogräsmedel sprutas på löven med en spruta.
Miljöpåverkan
Hetvattenmaskiner
Låg
Hetskumsmaskiner
Måttlig
Ångtvättar
Låg
Varmluftsmaskiner
Måttlig
Ogräsbrännare
Hög
Ogräsborste
Låg
Spraymetoder
Mycket hög
Påverkan
Hetvattenmaskiner
Växter och rötter försvagas och förstörs, inklusive deras frön.
Hetskumsmaskiner
Växterna försvagas och förstörs. Begränsad penetration.
Ångtvättar
Växterna försvagas och förstörs. Begränsad penetration.
Varmluftsmaskiner
Den del av växten som finns ovan jord förstörs. Begränsad penetration.
Ogräsbrännare
Den del av växten som finns ovan jord bränns upp. Begränsad penetration.
Ogräsborste
De delar av växten som finns ovan jord avlägsnas med hjälp av en stålborste. Ingen penetration
Spraymetoder
Ogräsmedel försvagar och förstör växtens cellstruktur hela vägen ner till rötterna.
Användarens bullerexponering
Hetvattenmaskiner
Låg
Hetskumsmaskiner
Låg
Ångtvättar
Måttlig
Varmluftsmaskiner
Måttlig
Ogräsbrännare
Hög
Ogräsborste
Måttlig
Spraymetoder
Låg
Särskilda krav
Hetvattenmaskiner
Kan användas på alla underlag, inklusive ömtåliga ytor och svåråtkomliga ställen.
Hetskumsmaskiner
Kan användas på alla underlag, inklusive ömtåliga ytor och svåråtkomliga ställen.
Ångtvättar
Kan användas på alla underlag, inklusive ömtåliga ytor och svåråtkomliga ställen.
Varmluftsmaskiner
Ineffektivt vid fuktiga förhållanden.
Ogräsbrännare
Kan inte användas i extremt torra förhållanden, ineffektivt i fuktiga förhållanden.
Ogräsborste
Standard på offentliga ytor. Ger önskat rent och snyggt utseende i urban miljö eftersom ogräset tas bort direkt.
Spraymetoder
Generellt förbjudet, får endast användas på asfalterade och kompakterade ytor med särskilt tillstånd, certifikat eller expertkunskaper krävs.
Hållbarhet/effektivitet
Hetvattenmaskiner
Hög
Hetskumsmaskiner
Hög
Ångtvättar
Måttlig
Varmluftsmaskiner
Låg
Ogräsbrännare
Låg
Ogräsborste
Måttlig
Spraymetoder
Hög
Behandlingsfrekvens
Hetvattenmaskiner
Upp till fyra behandlingar första året, vilket kan minskas året efter.
Hetskumsmaskiner
Upp till fyra behandlingar första året, vilket kan minskas året efter.
Ångtvättar
4–6 behandlingar.
Varmluftsmaskiner
Behandlingen måste upprepas cirka var fjärde vecka.
Ogräsbrännare
Behandlingen måste upprepas cirka var fjärde vecka.
Ogräsborste
Behandlingen måste upprepas cirka var fjärde vecka.
Spraymetoder
Upp till fyra behandlingar det första året.
Helhetsbedömning
Hetvattenmaskiner
*****
Hetskumsmaskiner
**
Ångtvättar
***
Varmluftsmaskiner
**
Ogräsbrännare
**
Ogräsborste
***
Spraymetoder
**
Ogräsbekämpning med varmvatten: Effektivt och miljövänligt
Översikten över behandlingsmetoderna visar att: Ogräs kan avlägsnas effektivt med olika termiska metoder. Principen för termisk ogräsbekämpning bygger på en grundläggande biokemisk regel: De flesta proteiner denaturerar vid temperaturer från cirka 42 °C och högre. Det innebär att proteinerna förändras, bryts upp och inte längre fyller sin funktion.
Värmen som krävs för detta kan genereras och appliceras på olika sätt: Som en direkt låga eller indirekt via termisk strålning, i form av varmt vatten eller ånga. Varmvatten är den enda metoden som inte använder kemikalier och ändå når ner till rötterna. Även om rötterna inte omedelbart förstörs försvagas ogräset varje gång varmvatten appliceras. Om det tillämpas regelbundet från början hindras återväxten och behandlingsfrekvensen minskar betydligt redan under det andra året. Som en tumregel räcker det med tre till fyra behandlingar per år.
Tips: Rätt tid att använda denna metod
Den bästa tiden för ogräsbekämpning är på eftermiddagen. Mängden vatten som lagras i växterna varierar under dagen. Det är bäst att starta med den första appliceringen av varmvatten strax efter att ogräset har börjat gro på våren. Det beror på att när växterna blir äldre blir de mer motståndskraftiga mot varmvatten.
Användning av hetvattentvättar
Den kritiska faktorn vid ogräsbekämpning med varmvatten är temperaturen: Ju varmare vattnet är, desto effektivare kan växterna bekämpas. Högtryckstvätt med varmvatten kan erbjuda en jämn vattentemperatur på upp till 98 °C, vilket ligger precis under gränsen för ångbildning och därför är idealiskt.
Ogräsborttagare är ett utmärkt tillbehör. Beroende på ytans storlek och obligatorisk användning finns det skillnader mellan dem med avseende på arbetsbredd och ytkapacitet.
Tips: Avstånd mellan munstycket och ytan
Det optimala avståndet mellan munstyckets stång på Kärchers ogräsborttagare och markytan är mellan 5 och 15 centimeter. Man kan arbeta bekvämt inom detta intervall utan att ogräsborttagaren vidrör marken. Det innebär också att vattnets temperatur sjunker minimalt innan vattnet når ytan.