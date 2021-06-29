Ogräsbekämpning

Upp till fyra behandlingar det första året.

Behandlingen måste upprepas cirka var fjärde vecka.

Behandlingen måste upprepas cirka var fjärde vecka.

Behandlingen måste upprepas cirka var fjärde vecka.

Upp till fyra behandlingar första året, vilket kan minskas året efter.

Upp till fyra behandlingar första året, vilket kan minskas året efter.

Generellt förbjudet, får endast användas på asfalterade och kompakterade ytor med särskilt tillstånd, certifikat eller expertkunskaper krävs.

Standard på offentliga ytor. Ger önskat rent och snyggt utseende i urban miljö eftersom ogräset tas bort direkt.

Kan inte användas i extremt torra förhållanden, ineffektivt i fuktiga förhållanden.

Kan användas på alla underlag, inklusive ömtåliga ytor och svåråtkomliga ställen.

Kan användas på alla underlag, inklusive ömtåliga ytor och svåråtkomliga ställen.

Kan användas på alla underlag, inklusive ömtåliga ytor och svåråtkomliga ställen.

Ogräsmedel försvagar och förstör växtens cellstruktur hela vägen ner till rötterna.

De delar av växten som finns ovan jord avlägsnas med hjälp av en stålborste. Ingen penetration

Den del av växten som finns ovan jord bränns upp. Begränsad penetration.

Den del av växten som finns ovan jord förstörs. Begränsad penetration.

Växter och rötter försvagas och förstörs, inklusive deras frön.

Ogräsmedel sprutas på löven med en spruta.

Ogräsborstar och trimrar skiljer växterna från rötterna.

> 400 °C Växterna värms med brinnande gas, så att de dör och delvis brinner upp.

> 350 °C Dödar ogräs med intensiv värme från varmluft.

> 100 °C Dödar de delar av växterna som finns ovan jord. Värmeöverföringen från ångan är dock långt ifrån lika effektiv som för varmt vatten. Rötterna kan inte angripas effektivt.

> 100 °C Ångtvätt med skumtillsats. Skummet används för isolering och för att förhindra att ångan kyls av för snabbt.

Upp till 98 °C Dödar växtens delar över jord och rötter med varmt vatten.

Typ av metod

Hetvattenmaskiner

Termisk

Hetskumsmaskiner

Termisk

Ångtvättar

Termisk

Varmluftsmaskiner

Termisk

Ogräsbrännare

Termisk

Ogräsborste

Mekanisk

Spraymetoder

Kemisk

Egenskaper

Hetvattenmaskiner

Upp till 98 °C

Dödar växtens delar över jord och rötter med varmt vatten.

Hetskumsmaskiner

> 100 °C

Ångtvätt med skumtillsats. Skummet används för isolering och för att förhindra att ångan kyls av för snabbt.

Ångtvättar

> 100 °C

Dödar de delar av växterna som finns ovan jord. Värmeöverföringen från ångan är dock långt ifrån lika effektiv som för varmt vatten. Rötterna kan inte angripas effektivt.

Varmluftsmaskiner

> 350 °C

Dödar ogräs med intensiv värme från varmluft.

Ogräsbrännare

> 400 °C

Växterna värms med brinnande gas, så att de dör och delvis brinner upp.

Ogräsborste

Ogräsborstar och trimrar skiljer växterna från rötterna.

Spraymetoder

Ogräsmedel sprutas på löven med en spruta.





Miljöpåverkan

Hetvattenmaskiner

Låg

Hetskumsmaskiner

Måttlig

Ångtvättar

Låg

Varmluftsmaskiner

Måttlig

Ogräsbrännare

Hög

Ogräsborste

Låg

Spraymetoder

Mycket hög

Påverkan

Hetvattenmaskiner

Växter och rötter försvagas och förstörs, inklusive deras frön.

Hetskumsmaskiner

Växterna försvagas och förstörs. Begränsad penetration.

Ångtvättar

Växterna försvagas och förstörs. Begränsad penetration.

Varmluftsmaskiner

Den del av växten som finns ovan jord förstörs. Begränsad penetration.

Ogräsbrännare

Den del av växten som finns ovan jord bränns upp. Begränsad penetration.

Ogräsborste

De delar av växten som finns ovan jord avlägsnas med hjälp av en stålborste. Ingen penetration





Spraymetoder

Ogräsmedel försvagar och förstör växtens cellstruktur hela vägen ner till rötterna.

Användarens bullerexponering

Hetvattenmaskiner

Låg

Hetskumsmaskiner

Låg

Ångtvättar

Måttlig

Varmluftsmaskiner

Måttlig

Ogräsbrännare

Hög

Ogräsborste

Måttlig

Spraymetoder

Låg

Särskilda krav

Hetvattenmaskiner

Kan användas på alla underlag, inklusive ömtåliga ytor och svåråtkomliga ställen.

Hetskumsmaskiner

Kan användas på alla underlag, inklusive ömtåliga ytor och svåråtkomliga ställen.

Ångtvättar

Kan användas på alla underlag, inklusive ömtåliga ytor och svåråtkomliga ställen.

Varmluftsmaskiner

Ineffektivt vid fuktiga förhållanden.

Ogräsbrännare

Kan inte användas i extremt torra förhållanden, ineffektivt i fuktiga förhållanden.

Ogräsborste

Standard på offentliga ytor. Ger önskat rent och snyggt utseende i urban miljö eftersom ogräset tas bort direkt.





Spraymetoder

Generellt förbjudet, får endast användas på asfalterade och kompakterade ytor med särskilt tillstånd, certifikat eller expertkunskaper krävs.

Hållbarhet/effektivitet

Hetvattenmaskiner

Hög

Hetskumsmaskiner

Hög

Ångtvättar

Måttlig

Varmluftsmaskiner

Låg

Ogräsbrännare

Låg

Ogräsborste

Måttlig

Spraymetoder

Hög

Behandlingsfrekvens

Hetvattenmaskiner

Upp till fyra behandlingar första året, vilket kan minskas året efter.

Hetskumsmaskiner

Upp till fyra behandlingar första året, vilket kan minskas året efter.

Ångtvättar

4–6 behandlingar.

Varmluftsmaskiner

Behandlingen måste upprepas cirka var fjärde vecka.

Ogräsbrännare

Behandlingen måste upprepas cirka var fjärde vecka.

Ogräsborste

Behandlingen måste upprepas cirka var fjärde vecka.

Spraymetoder

Upp till fyra behandlingar det första året.

Helhetsbedömning

Hetvattenmaskiner

*****

Hetskumsmaskiner

**

Ångtvättar

***

Varmluftsmaskiner

**

Ogräsbrännare

**

Ogräsborste

***

Spraymetoder

**