WR 10
Använd tillsammans med en hetvattentvätt möjliggör WR 10 ogräsborttagare snabb och noggrann ogräsborttagning. Med 10 cm spolhuvud och munstycksadapter.
Vatten med en temperatur på upp till 98 °C från en av Kärchers hetvattentvättar och vår ogräsborttagare WR 10 med 10-centimeters spolhuvud garanterar effektiv och ändamålsenlig ogräsborttagning även på begränsade utrymmen. En integrerad munstycksadapter säkerställer optimalt hetvattenflöde och möjliggör användning av valfri högtrycksmaskin i vårt sortiment. Ogräsborttagarens kompakta och lätta design underlättar arbetet och gör det möjligt att arbeta längre, utan problem – och utan avbrott.
Egenskaper och fördelar
Effektiv ogräsborttagning vid optimal kombination av ogräsborttagare och hetvattentvätt
- Integrerad munstycksadapter för korrekt vattenmängd i alla hetvattentvättar från Kärcher.
- Den senaste brännartekniken från Kärcher säkerställer optimal vattentemperatur för ogräsborttagning (upp till 98 °C).
Kompakt ogräsborttagare i en lätt design
- Den kompakta designen möjliggör arbete på platser med begränsat utrymme.
- Den lätta designen avlastar användaren och medger längre arbetsintervall.
Specifikationer
Tekniska data
|Anslutningsgänga
|EASY!Lock
|Vikt (kg)
|0,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,7
Videos
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Effektiv, kemikaliefri och bekväm ogräsborttagning i offentliga miljöer