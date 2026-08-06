WR 10

Använd tillsammans med en hetvattentvätt möjliggör WR 10 ogräsborttagare snabb och noggrann ogräsborttagning. Med 10 cm spolhuvud och munstycksadapter.

Vatten med en temperatur på upp till 98 °C från en av Kärchers hetvattentvättar och vår ogräsborttagare WR 10 med 10-centimeters spolhuvud garanterar effektiv och ändamålsenlig ogräsborttagning även på begränsade utrymmen. En integrerad munstycksadapter säkerställer optimalt hetvattenflöde och möjliggör användning av valfri högtrycksmaskin i vårt sortiment. Ogräsborttagarens kompakta och lätta design underlättar arbetet och gör det möjligt att arbeta längre, utan problem – och utan avbrott.

Egenskaper och fördelar
Effektiv ogräsborttagning vid optimal kombination av ogräsborttagare och hetvattentvätt
  • Integrerad munstycksadapter för korrekt vattenmängd i alla hetvattentvättar från Kärcher.
  • Den senaste brännartekniken från Kärcher säkerställer optimal vattentemperatur för ogräsborttagning (upp till 98 °C).
Kompakt ogräsborttagare i en lätt design
  • Den kompakta designen möjliggör arbete på platser med begränsat utrymme.
  • Den lätta designen avlastar användaren och medger längre arbetsintervall.
Specifikationer

Tekniska data

Anslutningsgänga EASY!Lock
Vikt (kg) 0,3
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,7
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Användningsområden
  • Effektiv, kemikaliefri och bekväm ogräsborttagning i offentliga miljöer