Vatten med en temperatur på upp till 98 °C från en av Kärchers hetvattentvättar och vår ogräsborttagare WR 10 med 10-centimeters spolhuvud garanterar effektiv och ändamålsenlig ogräsborttagning även på begränsade utrymmen. En integrerad munstycksadapter säkerställer optimalt hetvattenflöde och möjliggör användning av valfri högtrycksmaskin i vårt sortiment. Ogräsborttagarens kompakta och lätta design underlättar arbetet och gör det möjligt att arbeta längre, utan problem – och utan avbrott.