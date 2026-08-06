WR 100
Snabb och bekväm ogräsborttagning: WR 100 ogräsborttagare med chassi, 100 cm bred munstycksstång och integrerad munstycksadapter för användning med hetvattentvättar.
Idealisk för ogräsborttagning på större ytor som gångvägar eller parkeringar är vår ogräsborttagare WR 100 särskilt effektiv när den används tillsammans med någon av våra hetvattentvättar. Den optimala temperaturen på upp till 98 °C garanterar effektiv och mycket smidig borttagning av oönskat ogräs i omgivningen. Den 100 cm breda ogräsborttagaren med jämn vattenfördelning gör att arbetet går snabbt, vilket sparar tid. Och den integrerade munstycksadaptern garanterar att vattenmängden alltid är perfekt, oavsett vilken hetvattentvätt som används. Det tillhörande chassit minskar belastningen påtagligt och ger på så sätt maximal arbetskomfort.
Egenskaper och fördelar
Effektiv ogräsborttagning vid optimal kombination av ogräsborttagare och hetvattentvätt
- Integrerad munstycksadapter för korrekt vattenmängd i alla hetvattentvättar från Kärcher.
- Den senaste brännartekniken från Kärcher säkerställer optimal vattentemperatur för ogräsborttagning (upp till 98 °C).
För tidsbesparande ogräsborttagning på stora ytor
- 100 cm bred munstycksstång med jämn vattenfördelning och hög ytkapacitet.
- Integrerat chassi för maximal arbetskomfort.
Specifikationer
Tekniska data
|Anslutningsgänga
|EASY!Lock
|Vikt (kg)
|1,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|2,8
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Användningsområden
- Effektiv, kemikaliefri och bekväm ogräsborttagning i offentliga miljöer