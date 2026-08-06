Idealisk för ogräsborttagning på större ytor som gångvägar eller parkeringar är vår ogräsborttagare WR 100 särskilt effektiv när den används tillsammans med någon av våra hetvattentvättar. Den optimala temperaturen på upp till 98 °C garanterar effektiv och mycket smidig borttagning av oönskat ogräs i omgivningen. Den 100 cm breda ogräsborttagaren med jämn vattenfördelning gör att arbetet går snabbt, vilket sparar tid. Och den integrerade munstycksadaptern garanterar att vattenmängden alltid är perfekt, oavsett vilken hetvattentvätt som används. Det tillhörande chassit minskar belastningen påtagligt och ger på så sätt maximal arbetskomfort.