Torrisblästring i bilverkstäder
Torrisblästring är en effektiv blästringsmetod som kan användas för att avlägsna hårtsittande smutsbeläggningar från en rad olika material. Torrisblästring har också visat sig vara ett bra val i bil- eller rekonditioneringsverkstäder, i synnerhet för komplicerade och känsliga underlag – allt från rengöring av klädsel i bilar till rengöring av motorutrymmen och vid restaureringsarbeten på veteranbilar. Den största fördelen med denna teknik är att den rengör utan att lämna några rester, varken smutsvatten, kemikalier eller sprayrester.
Motorutrymme, kaross eller interiör: Torris för rengöring av känsliga ytor
Varför använder man torris i verkstäder?
Rengöring av smutsiga bildelar, verktyg och maskiner är vanligtvis ett tungt arbete som ofta genererar mycket smuts. Detta beror på att sådana metoder som sandblästring lämnar efter sig spraymedel: sand och glasgranulat. Ofta behöver man rengöra mer efter att man rengjort detaljerna.
Med detta har torris ett antal fördelar för bilverkstäder och rekonditionerare: Framför allt kan torrisblästring användas utan problem i alla tillämpningar där vatten inte är tillåtet. Det gäller särskilt känslig fordonselektronik eller när man arbetar med karosseriet på värdefulla veteranbilar. Detta förhindrar potentiella skador på den känsliga elektroniken som kan orsakas av rengöring med vatten, skyddar delar mot frätande kemikalier, skyddar mekaniska verktyg och tar bort hårt sittande smuts utan att lämna några rester.
Torrisblästring innebär till och med en lösning för uppgifter som tidigare var omöjliga eller bara kunde utföras om man hade mycket tid. Metoden tar inte bara bort tuggummirester och fettfläckar, utan kan också rengöra instrumentpaneler och insidan av motorer och få ett helt rent resultat.
Det får alla områden rena
Torrisblästring kan användas på en rad olika områden. Torrisblästrar kan användas för att avlägsna lacker och färger, oljor, fett, tjära, bitumen, bläck, harts, lim, vax, silikon och gummirester, tuggummi och en lång rad smutsbeläggningar från olika underlagsmaterial. Det finns också alternativ för att ta bort gammal lack från lackerade ytor, ett lager i taget. Dessutom kan denna rengöringsmetod användas på olika sätt i fordon.
Torrisblästring i motorrummet och på karossen:
Metalldelar
Motor, chassi, fälgar, tätningsytor, gängor, verktyg, lyftplattformar
Gummidetaljer
Slangar, handtag, tätningar, avgasfästen
Elektronikkomponenter
Torrisblästring av fordonsinredning:
Textilier och plast inuti och på utsidan av fordon: Säten, golvmattor, taklister, armstöd, ventiler, instrumentpaneler, pedaler
Hur fungerar torrisblästring?
Torrisblästring är ett partikelsprayförfarande som använder CO2-granulat som blästermedel. Till skillnad från de flesta andra blästringsmedier, som behåller sitt fasta tillstånd genom hela arbetsprocessen, sublimerar den frusna koldioxiden omedelbart till CO2-gas när den träffar ytan. Det innebär att inga spraymedelsrester lämnas kvar, vilket öppnar ett brett utbud av tillämpningar för denna teknik.
Tillverkning av torrispellets
De torrispellets som används måste vara färska, annars sjunker rengöringsprestandan i och med att pelletsen alltför snabbt sublimerar till gas. Även när pelletsen torrisen förvaras i rätt termosförpackningar kan den bara lagras i några dagar.
Hittills har torrispellets producerats i stora hydrauliska pressar som kallas pelletisatorer och levererats på begäran. Det blir vanligtvis mycket besvärligt och dyrt, i synnerhet för små mängder. Av just den anledningen använder man ofta inte torrisblästring som rengöringsmetod, även om det skulle innebära mycket effektivt arbete.
Det finns dock redan en maskin på marknaden som kan producera torris för verkstadstillämpningar – och det enbart vid själva rengöringen och i exakt önskad mängd. Vad det gäller logistiken behövs bara två saker: Flytande CO2 som råvara, som utan förluster kan förvaras i flaskor och tryckluftstillförsel eller kompaktkompressor.
Arbetsgång och effekt av torrisblästring
1. Torrispellets, alltså koldioxid i fast form med en temperatur på -79 °C, träffar ytan i hög hastighet: 150 m/s. Liksom mad alla övriga sprutprocesser förlorar de accelererade partiklarna sin kinetiska energi när de träffar ytan. Deras Mohs hårdhet är ungefär samma som för gips.
2. När de mikrofina ispelletsen, med en temperatur på -79 °C träffar smutsen eller skiktet som ska avlägsnas, orsakar temperaturskillnaden/abrupta kylningen och den kinetiska energin att smutsen blir bräcklig och spröd och bryts upp. Detta gör det lättare att ta bort smutsen senare.
3. Efterkommande partiklar tränger in i sprickorna i fastsittande smuts och under applicerad färg och sublimerar där från fast till gasformigt tillstånd. I samband med detta vidgas dess volym 400 gånger och smutsen blåses loss på en mikroskopisk skala.
Fördelar med torrisblästring
Eftersom torrisblästrar inte använder några kemikalier finns det inget behov av att ta hand om avloppsvatten. Det finns inte heller några spraymedelsrester kvar. Man kan rengöra extra känsliga ytor med minimal ansträngning.
- Inga rester: Det finns inget behov av att ta hand om något avloppsvatten, några kemikalier eller spraymedelsrester efter torrisblästring. Endast de blästrade ämnena finns kvar efteråt. Beroende på deras mängd och sammansättning blåses dessa ämnen bort med hjälp av tryckluften eller sugs upp med en dammsugare.
- Rengöring utan förberedelsearbete: Fordonsdelar behöver inte demonteras med stort besvär före rengöring. Pelletsen når enkelt in även i de minsta vrår.
- Man kan sparar tid tack vare snabb och effektiv rengöring med torris.
- Miljövänlig rengöring utan extra kemikalier eller blästringsmedel.
- Ytor skadas ej.
Korrekt arbetarskydd vid arbete med torris i bilverkstäder
Ljudtrycket från en torrisbläster är ganska kraftigt och varierar mellan 75 dB(A) och 125 dB (A), beroende på olika driftsparametrar. Därför måste operatören använda hörselskydd. Om man vidrör torris kan det orsaka hudskador på grund av dess mycket låga temperatur. För användarens säkerhet måste hen därför bära overall, skyddsglasögon eller hjälm med visir och handskar. TLV (tröskelvärdet) för CO2 är 0,5 volymprocent, vilket inte orsakar några problem inomhus eller i verkstäder. I slutna utrymmen eller i blästerskåp måste det dock finnas ett ventilationssystem med ett CO2-larm, eller så måste man bära andningsmask.