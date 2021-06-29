Torrisblästring i bilverkstäder

Varför använder man torris i verkstäder?

Rengöring av smutsiga bildelar, verktyg och maskiner är vanligtvis ett tungt arbete som ofta genererar mycket smuts. Detta beror på att sådana metoder som sandblästring lämnar efter sig spraymedel: sand och glasgranulat. Ofta behöver man rengöra mer efter att man rengjort detaljerna.

Med detta har torris ett antal fördelar för bilverkstäder och rekonditionerare: Framför allt kan torrisblästring användas utan problem i alla tillämpningar där vatten inte är tillåtet. Det gäller särskilt känslig fordonselektronik eller när man arbetar med karosseriet på värdefulla veteranbilar. Detta förhindrar potentiella skador på den känsliga elektroniken som kan orsakas av rengöring med vatten, skyddar delar mot frätande kemikalier, skyddar mekaniska verktyg och tar bort hårt sittande smuts utan att lämna några rester.

Torrisblästring innebär till och med en lösning för uppgifter som tidigare var omöjliga eller bara kunde utföras om man hade mycket tid. Metoden tar inte bara bort tuggummirester och fettfläckar, utan kan också rengöra instrumentpaneler och insidan av motorer och få ett helt rent resultat.