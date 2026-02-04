Torrisbläster IB 10/8 L2P
IB 10/8 L2P är världens första torrisbläster med integrerad torrisproduktion från flytande CO₂. Perfekt för korttidsrengöring, utan komplicerad logistik.
Spontant rengöringsarbete med torrisblästrar vid maskin- eller fordonsunderhåll, för rengöring i tillverkningsprocesser eller för fordonskonditionering var knappast tänkbart tidigare eftersom torrislogistiken bakom kulisserna var för dyr för kortsiktig användning. Detta är numera möjligt med IB 10/8 L2P, världens första torrisbläster med integrerad torrisproduktion tillverkad av flytande CO₂. Tack vare en innovativ process tillverkas torrispellets av flytande CO₂ vid behov – L2P står för "Liquid-to-Pellet" (vätska till pellets). Eftersom flytande CO₂ kan lagras i gasflaskor under praktiskt taget obegränsad tid undviks den vanliga tidskrävande torrislogistiken. Maskinens mycket låga tryckluftsförbrukning minskar också avsevärt infrastrukturkraven. Samtidigt bibehålls fördelarna med Kärchers torristeknik fullt ut. IB 10/8 L2P rengör mycket skonsamt – även för komplexa konturer som spår, lager eller håligheter och vid kraftig kontaminering, som brända skikt. Sliprester undviks på ett tillförlitligt sätt.
Egenskaper och fördelar
Ergonomisk blästringspistolSnabbt och enkelt byte av munstycke tack vare snabbkopplingar. Med inbyggd belysning. Is på/av-knapp direkt på avtryckarpistolen.
Enkel och intuitiv driftJettryck, drifttimmar och servicetid visas på displayen. Torrismängden kan justeras med en knapp. Integrerad statusdisplay och assistanssystem, t.ex. för tryckövervakning.
Säker torrisblästringCO₂ släpps ut via avgasslang. Säker hantering, ingen kontakt med torrispellets. Självlåsande pistolavtryckare.
Kompakt, mobil design
- Hjul och handtag möjliggör rörlighet och säker transport.
- Separata förvaringsmöjligheter för alla komponenter. Integrerad Home Base.
Specifikationer
Tekniska data
|Effekt (kW)
|1
|Hölje/ram
|Rotationshus i plast
|Certifierad av/för
|CE
|Kabellängd (m)
|5,5
|Lufttryck (bar/MPa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Luftkvalité
|Torr och oljefri
|Luftflöde (m³/min)
|0,07 - 0,8
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|95
|Torris pellets (diameter) (mm)
|2,5
|Torris förbrukning (kg/h)
|2 - 8
|Antal faser (Ph)
|1
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Spänning (V)
|220 - 230
|Vikt utan tillbehör (kg)
|92
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|103,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|870 x 450 x 970
Följande ingår
- Blästerslang med kontrollkabel och snabbkopplingar
- Blästringshandtag (ergonomiskt)
Standardutrustning
- Omkopplare på pistolen för "endast luft" eller " luft & torr-is"
- Elektrisk styrning
Videos
Användningsområden
- För rengöring av maskiner, motordelar, gjutformar och tätningsytor
- För rengöring av styrskåp, elektriska komponenter och styrelement
- För rengöring av klädsel och textilier
- För rengöring av trädgårdsredskap och robotgräsklippare