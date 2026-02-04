Spontant rengöringsarbete med torrisblästrar vid maskin- eller fordonsunderhåll, för rengöring i tillverkningsprocesser eller för fordonskonditionering var knappast tänkbart tidigare eftersom torrislogistiken bakom kulisserna var för dyr för kortsiktig användning. Detta är numera möjligt med IB 10/8 L2P, världens första torrisbläster med integrerad torrisproduktion tillverkad av flytande CO₂. Tack vare en innovativ process tillverkas torrispellets av flytande CO₂ vid behov – L2P står för "Liquid-to-Pellet" (vätska till pellets). Eftersom flytande CO₂ kan lagras i gasflaskor under praktiskt taget obegränsad tid undviks den vanliga tidskrävande torrislogistiken. Maskinens mycket låga tryckluftsförbrukning minskar också avsevärt infrastrukturkraven. Samtidigt bibehålls fördelarna med Kärchers torristeknik fullt ut. IB 10/8 L2P rengör mycket skonsamt – även för komplexa konturer som spår, lager eller håligheter och vid kraftig kontaminering, som brända skikt. Sliprester undviks på ett tillförlitligt sätt.