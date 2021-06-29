Förberedelse och rengöring av bilinredning

Våtrengöring av fordon, i synnerhet bilklädseln, är nödvändigt vid någon tidpunkt i fordonets iordningställande. Men det är god idé att dröja så länge som möjligt med denna grundrengöring. Anledningen till detta är att det tar lång tid för materialet att bli torrt, och mikrobiell tillväxter eller mögel kan uppstå om torkning utförs på fel sätt.

Om smuts, till exempel fläckar av drycker eller matrester, med tiden har blivit ingrodda, är en sprayutsugningsmaskin rätt lösning för borttagningen. Den sprutar på vatten som är blandat med rengöringsmedel och dammsuger klädseln. Gammal klädsel eller klädsel som inte har rengjorts på länge behöver i allmänhet dammsugas flera gånger, eftersom proceduren för varje gång drar smutsen några centimeter närmare ytan.