Förberedelse och rengöring av bilinredning
Vare sig det gäller traditionellt iordningställande av fordon, rengöring av fordon hos bilhandlare, hyrbilar eller företagsflottor eller underhåll av exklusiva klassiska bilar och sportbilar: Fordon som kontinuerligt hålls rena och underhålls får bättre livslängd och deras värde bevaras. Genom att använda rätt teknik och arbetsmetoder bidrar man till att uppnå detta mål snabbt och hållbart.
Underhållsrengöring vid iordningställande av fordon: Torr rengöring är bäst
Behandling av inredningens ytor: Hålla koll på alla detaljer
Det finns många saker att tänka på när man iordningställer och rengör inredningen i ett fordon. Dammbindande trasor kan användas för att avlägsna löst sittande damm från olika ytor. För material som plexiglas får endast ett svagt tryck användas vid avtorkning för att fångade dammpartiklar inte ska repa materialet. Om trasorna har någon typ av lim på sig ska de rengöras noggrant så att inga rester av något slag lämnas kvar. Som ett alternativ kan man använda mikrofiberhandskar för dammbindande torkning. För att hantera hårt sittande smuts rekommenderas ytrengöringsmedel, som appliceras på mikrofiberduken före avtorkning.
Tips – Rengöring av ventilationsgaller:
Med en skruvmejsel kan man rengöra ventilationsöppningar smidigare och mer noggrant. Med dem är det lättare att nå in i mellanrummen med mikrofiberduken.
Konditionering av textilytor: Från säte via baklucka till golvmatta
För rengöring av textilytor passar dammsugare med turbomunstycken mycket väl för att avlägsna både löst och hårt sittande smuts, såsom fastnade smulor eller husdjurshår. Ett fogmunstycke kan användas för att nå in i mellanrummet mellan sätena. Om ett tunt och jämnt lager har bildats på sätesklädseln över längre tid kan utseendet uppdateras med en fuktad mikrofiberduk.
Om det finns envisa fläckar som behöver tas bort, kan ett universellt fläckborttagningsmedel hjälpa. Först och främst bör man kontrollera att fläckborttagaren är tillämplig för materialet på en undanskymd plats. Om det är kompatibelt appliceras fläckborttagaren med mikrofiberduk och fläcken baddas sedan bort i cirkelrörelser. Det är viktigt att under inga omständigheter gnugga fläcken kraftigt eftersom det sprider smutsen.
Tips – Dammsugning av ytor:
1. För stora fordonsflottor är sladdlösa dammsugare med förlängningsslang en smidig lösning för att effektivt och snabbt avlägsna smuts i hela fordonet.
2. Säten av läder eller syntetläder måste dammsugas skonsamt så att inga ränder eller repor uppstår. En sugborste är en bra metod för rengöring av känsliga ytor.
Rengöring av glasytor: Undvik återsmutsning
Rengöringsmedel med högt alkoholinnehåll och låg mängd tensider bör användas för rengöring av glasytor och speglar. Anledningen till detta är att det är mycket svårt att torka bort tensider utan att en resterande film blir kvar. Dammpartiklar som blåses mot rutan av luftkonditionerings- eller ventilationssystemet klibbar lätt fast i filmen, så att glasrutan snabbt blir smutsig igen.
Mikrofiberdukar som viks till 16 separata ytor hjälper till att avlägsna smuts och transporterar den inte vidare. För detta viker man trasan i hälften tre gånger (en gång nedåt och två gånger åt sidan) så att den har totalt 16 sidor. En exakt definierad mängd hopfällda dukar blötläggs i en hink med en angiven mängd rengöringsmedel. De blir helt indränkta och är sedan redo för användning. Varje yta torkas nu med en ny sida. När alla sidor har använts, kastar den anställda bort duken och använder en ny.
Tips – ångtvätt för fönsterputsning
En investering i en ångtvätt ger dig ett utmärkt, kemikaliefritt alternativ för fönsterrengöring vid iordningställande av fordon. Om du för ett 10 cm handmunstycke som är täckt med en mikrofiber- eller bomullsöverdrag över rutan kan du ta bort smuts och samtidigt polera glaset. På detta sätt blir det inga kvarvarande rester eller torkmärken, och det kommer att ta betydligt längre tid innan ytan blir smutsig igen.
Grundrengöring vid iordningställande av fordon: När vatten är ett måste
Våtrengöring av fordon, i synnerhet bilklädseln, är nödvändigt vid någon tidpunkt i fordonets iordningställande. Men det är god idé att dröja så länge som möjligt med denna grundrengöring. Anledningen till detta är att det tar lång tid för materialet att bli torrt, och mikrobiell tillväxter eller mögel kan uppstå om torkning utförs på fel sätt.
Om smuts, till exempel fläckar av drycker eller matrester, med tiden har blivit ingrodda, är en sprayutsugningsmaskin rätt lösning för borttagningen. Den sprutar på vatten som är blandat med rengöringsmedel och dammsuger klädseln. Gammal klädsel eller klädsel som inte har rengjorts på länge behöver i allmänhet dammsugas flera gånger, eftersom proceduren för varje gång drar smutsen några centimeter närmare ytan.
När du väljer rengöringsmedel ska du välja ett som är fritt från tensider, ger god effekt och inte lämnar några rester. Ofta används även doftfria rengöringsmedel med sprayutsugningsmaskin. Om kunden så önskar kan en textildeodorant användas efteråt för att skapa en trevlig atmosfär.
Om obehaglig lukt, till exempel tobaksrök, behöver avlägsnas rekommenderas ozonbehandling för att neutralisera lukten efter rengöringen. Efteråt behöver man vädra ordentligt, liksom efter användning av sprayutsugningsmaskin. För grundrengöring av plastytor, såsom beslag eller växelspakar, rekommenderas det att man använder ett ”cockpit-rengöringsmedel” tillsammans med en ren mikrofiberduk.
Tips – grundrengöring:
1. Våtrengöring för iordningställande av fordon utförs helst när vädret är torrt – det vill säga på vintern. Då torkar klädseln snabbare. På sommaren kan du sätta igång luftkonditioneringen för att avfukta luften.
2. För att senarelägga grundrengöringen kan man torka ytor jämnt med mikrofiberduk och ett tensidfritt rengöringsmedel. Samma metod ger även gott resultat på taklisten.
3. Om det finns läderklädda säten eller ratt måste eventuella fläckar tas bort omedelbart med fuktig trasa och lädret bör regelbundet behandlas med en lädervårdsprodukt i samband med iordningställande av fordon.
Viktiga punkter för yttre rengöring av fordonet vid iordningställande av fordon
Högtryckstvättar passar extra väl för rengöring av fordonets exteriör. För att fungera väl kan man efter en första sprayning med rent vatten applicera extra skumrengöringsmedel med ett skummunstycke. Vi rekommenderar produkter som är ekonomiska, har högt pH-värde i koncentrat och ändå är skonsamma mot lackeringen. Även en god blötläggningseffekt mot intorkad smuts rekommenderas. För att förhindra att rengöringsskummet torkar ut bör fordonet skumbehandlas på en sida i taget, från nerifrån och upp, varefter skummet och smutsen sköljs bort med rent vatten.
Både sura och basiska rengöringsmedel passar för rengöring av fälgarna, som sedan ska sköljas av efter angiven kontakttid. Om tvättbåset har betonggolv bör man använda basiskt medel, eftersom syra kommer att angripa betongen. Det bör noteras att i händelse av skadade aluminiumytor eller känsliga veteranbilsfälgar kommer syror och baser att angripa ytan, i så fall bör man använda ett speciellt rengöringsmedel.
Om ni har en hög fordonsgenomströmning kan det vara värt att investera i en portalvätt för iordningställande av fordon hos bilhandlare eller hyrbilsdepåer för att kunna utföra den externa rengöringen snabbt och effektivt.
Tips – utvändig biltvätt
1. Rengöringsmedel ska aldrig appliceras i starkt solsken. Annars torkar medlet ut, varvid rätt kontakttid inte kan säkerställas.
2. Hetvattentvättar är mer effektiva tack vare att den högre temperaturen ger högre prestanda. Fetter och oljor går bättre att avlägsna, och torkningen blir snabbare.
3. Rester av lim och klistermärken kan avlägsnas med ett universellt fläckborttagningsmedel som innehåller något milt lösningsmedel. Prova först medlet på någon undanskymd plats för att vara säker på att färgen inte skadas.
En investering som kan betala igen sig: I vilka fall torrisblästring kan vara lämplig lösning
Torrisblästring är en mycket skonsam och effektiv process. För stora fordonsflottor eller exklusiva fordon med känsliga ytor är det värt att investera i en lämplig teknik för effektivt och skonsamt iordningställande och rengöring av fordon.
Vid yttre rengöring är processen med torris lämplig för rengöring av sömmar och gummitätningar, borttagning av klistermärken eller limrester på företagsbilar eller nya bilar eller borttagning av streck från gummiveck under spegeln eller på nedtill på bilens dörrar. Skonsam men effektiv torrisblästring är också en mycket väl lämpad metod för rengöring av fälgar på exklusiva fordon eller veteranbilar.
Torrisblästring rekommenderas också för rengöring av inredningen: beslag, knoppar, klädsel, lådlock, luftventiler, mattor eller taklister kan rengöras varsamt, effektivt och utan någon fukt. Se bara till att en liten mängd spraymedel används med lågt tryck och att en scrambler används för att vid behov bryta upp 3 mm pellets av torris till pulver.
Torrisblästring
Torrisblästring är en effektiv blästringsmetod som kan användas för att avlägsna hårtsittande smutsbeläggningar från en rad olika material. Torrisblästring har också visat sig vara ett bra val i bil- eller rekonditioneringsverkstäder, i synnerhet för komplicerade och känsliga underlag – allt från rengöring av klädsel i bilar till rengöring av motorutrymmen och vid restaureringsarbeten på veteranbilar. Den största fördelen med denna teknik är att den rengör utan att lämna några rester, varken smutsvatten, kemikalier eller sprayrester.