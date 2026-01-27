Universalt fläckborttagningsmedel RM 769 500 ml, 500ml
Universalt fläckborttagningsmedel. Tar effektivt bort olja, skokräm, tuggummi, tuschmärken, graffiti m.m.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (ml)
|500
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,6
Produkt
- Allfläckborttagningsmedel för alla textilbeläggningar och stoppningar
- Även lämplig för fläckborttagning på lösningsmedelsbeständiga hårda ytor som skrivbord, dörrar och skåp.
- Verkar snabbt.
- Brett användningsområde
- Extremt ekonomisk
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- EUH 210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Användningsområden
- Bilrekond
- Textil- och ytrengöring