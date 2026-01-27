Universalt fläckborttagningsmedel RM 769 500 ml, 500ml

Universalt fläckborttagningsmedel. Tar effektivt bort olja, skokräm, tuggummi, tuschmärken, graffiti m.m.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (ml) 500
Förpackningsenhet (Del(ar)) 8
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,6
Produkt
  • Allfläckborttagningsmedel för alla textilbeläggningar och stoppningar
  • Även lämplig för fläckborttagning på lösningsmedelsbeständiga hårda ytor som skrivbord, dörrar och skåp.
  • Verkar snabbt.
  • Brett användningsområde
  • Extremt ekonomisk
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • EUH 210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Videos
Användningsområden
  • Bilrekond
  • Textil- och ytrengöring