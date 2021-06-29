Konfigurering av tvättbås

Stationära högtryckstvättar

Om all verkstadspersonal ska ha tillgång till tvättbåset måste tvättekniken utformas så att den blir självförklarande för att utesluta risken för handhavandefel. I detta fall är en stationär högtryckstvätt det lämpligare valet i jämförelse med mobila maskiner, i synnerhet om det nödvändiga utrymmet finns tillgängligt. Fördelen är att maskinen kan installeras i ett teknikrum som inte är tillgängligt för alla. Där kan den medarbetare som ansvarar för tvättekniken ställa in programtyp, stråltrycket, doseringen av rengöringsmedlen och tvättidens längd på maskinen. Dessa olika förinställda tvättprogram kan aktiveras via en separat styrterminal vid tvättbåset. På det sättet kan arbetsolyckor undvikas, oavsett hur många anställda som använder tvättbåset, och skador på kundfordon och detaljer, orsakade av mindre erfaren verkstadspersonal förhindras. Med tanke på de kortare ställtiderna rekommenderas stationära högtryckstvättar överallt där tvättbåset används flera timmar om dagen och ett stort antal fordon och delar behöver rengöras.