Konfigurering av tvättbås
Tvättbås för eget bruk är oumbärliga för fordonsverkstäder. De behövs för fordonsvård, för tvätt av detaljer och för rengöring av kundfordon. Samtidigt behöver tvättrummet vara miljövänligt, säkert och effektivt. Detta kan endast uppnås med detaljerad och noggrann planering – från ritbordet till den tekniska utrustningen.
Krav och utrustning: Snabbt och tillförlitligt i ditt eget tvättbås
Erfarenheten visar att tvättbåsen på en fordonsverkstad, när de väl har skapats, används flera gånger praktiskt taget varje dag av alla verkstadsanställda. Goda tvättresultat påverkar också direkt kvaliteten på arbetet i verkstaden. På så sätt bidrar ett tvättbås på en fordonsverkstad starkt till kundnöjdheten, vilket bidrar till att säkra kundlojalitet och locka nya kunder.
Krav på och drift av tvättbås i verkstäder
Den som vill upprätta ett nytt tvättbås på en verkstad måste först reda ut vattenhanteringen och byggloven. Huvudvillkoret för drift av ett fordonstvättbås är ”utsläppstillståndet” för det avloppsvatten som produceras under rengöringen och det måste sökas från vattenmyndigheten. Dessutom måste giltiga bygg- och verksamhetstillstånd erhållas. Om man renoverar ett befintligt systemet för fordonstvätt eller ett tvättbås räcker det med att informera respektive myndighet.
Konstruktionskrav för tvättbås
När nödvändiga tillstånd har erhållits måste man för de särskilda krav på tvättbåsets strukturella utformning följas, exempelvis att man måste hålla isär tvättvatten och regnvatten. Det måste till exempel säkerställas att inget regnvatten eller smältvatten från angränsande områden strömmar in i tvättbåset, när det gäller öppna tvättbås. I annat fall finns det risk för att avloppsseparationssystemen kan överbelastas. Detta innebär i sin tur att utformningen av tvättbåsets markplatta måste säkerställa tillräcklig lutning mot avloppet. Inte under några omständigheter får tvättvatten sippra ner i marken eller gå till i vattenförekomster utanför tvättbåset. Det måste vara möjligt att köra fordon över själva tvättbåsavloppet. För att skapa en vätsketät markplatta som är tålig mot mekaniska påfrestningar tillåts vattentät betong (t.ex. B 25/WU) eller asfalt, liksom vid vägbyggnad. Viktigt! Befintliga tvättbås måste regelbundet kontrolleras genom visuell inspektion med avseende på sprickor eller andra skador. Om markplattan är skadas måste den omedelbart förseglas i enlighet med gällande normer.
Hantering av avloppsvatten: Slamfälla, avskiljare för lätt vätska, oljeavskiljare osv.
Dessutom måste varje tvättbås ha en slamfälla, där uppdämt material som följer med tvättvattnet kan avsättas. En förslamfälla för grov separering av betydande mängder uppslammat material är vanligtvis belägen före slamfällan. Den minskar insatserna som krävs för rengörings- och avfallshantering, så den extra kostnaden är snabbt intjänad. En vätskeavskiljare för oljor och bränslen ska också tillhandahållas och kan vara utrustad med en inspektions- eller kontrollbrunn för regelbunden inspektion av avloppsvattnet. Tvättbåset kräver även en koalescensavskiljare för behandling av emulgerade vätskor.
Bullerskydd för tvättbås i verkstäder
Slutligen måste även den lokala bullerstörningen som driften av tvättplatsen ger upphov till kontrolleras. Eventuella störningar för lokalbefolkningen kan dock enkelt minimeras med bullerskyddsinstallationer. När alla dessa villkor är uppfyllda kan man överväga själva rengöringstekniken.
Val av rengöringsteknik för tvättbås: Stationärt eller mobilt?
Vid tvättbås som inte används för tvätt åt utomstående används normalt högtryckstvätt med kallt eller varmt vatten. Här kan man behöver välja mellan en stationär och en mobil maskin.
Stationära högtryckstvättar
Om all verkstadspersonal ska ha tillgång till tvättbåset måste tvättekniken utformas så att den blir självförklarande för att utesluta risken för handhavandefel. I detta fall är en stationär högtryckstvätt det lämpligare valet i jämförelse med mobila maskiner, i synnerhet om det nödvändiga utrymmet finns tillgängligt. Fördelen är att maskinen kan installeras i ett teknikrum som inte är tillgängligt för alla. Där kan den medarbetare som ansvarar för tvättekniken ställa in programtyp, stråltrycket, doseringen av rengöringsmedlen och tvättidens längd på maskinen. Dessa olika förinställda tvättprogram kan aktiveras via en separat styrterminal vid tvättbåset. På det sättet kan arbetsolyckor undvikas, oavsett hur många anställda som använder tvättbåset, och skador på kundfordon och detaljer, orsakade av mindre erfaren verkstadspersonal förhindras. Med tanke på de kortare ställtiderna rekommenderas stationära högtryckstvättar överallt där tvättbåset används flera timmar om dagen och ett stort antal fordon och delar behöver rengöras.
Mobila högtryckstvättar
Om tvättbåset endast används någon gång ibland, räcker det för mindre verkstäder med en mobil högtryckstvätt för kallt eller varmt vatten för tvätt av delar eller hela fordon. Beroende på tillgänglig infrastruktur och prestandakraven kan högtryckstvättarna drivas med el, bensin eller diesel. Fördelen är att de tar liten plats eftersom inget separat teknikrum behövs. Mobila maskiner innebär dock alltid längre ställtider. Dessutom finns det en viss risk för olyckor på grund av att el-, vatten- och högtrycksslangar som ligger över golvet.
Kallt, varmt, ånga
Vid val av lämplig rengöringsteknik uppstår frågan om högtryckstvätten ska vara utan värme eller ha olje- eller gasbrännare eller en elektrisk varmvattenberedare. För att besvara denna fråga måste verkstadens infrastruktur – el-, gas- eller oljeförsörjning – och dess effektivitet beaktas. Om gas eller olja används för att värma vattnet måste man kunna ansluta till en skorsten för stationära maskiner. Om även ett stort antal motortvättar ska utföras bör man absolut överväga måste en högtryckstvätt med varmt vatten med ett extra ångsteg. Sådana maskiner bör dock användas endast av utbildad personal på grund av olycksriskerna. Maskiner med kallt vatten, å andra sidan, passar väl för rengöring av bilens kaross. På sommaren kyler de ned varma delar av bilkroppen, för att tvättvattnet inte ska avdunsta och kan lossa hårt sittande smuts under en längre period.
Rengöringsmedel
Helst ska vattentrycket och temperaturen kunna regleras vid spolröret eller högtryckstvätten beroende på typen av smuts, så att fet eller oljig smuts mycket enkelt kan avlägsnas genom att man höjer vattentemperaturen. Vid mycket hårt sittande smuts kan man tillsätta tvättkemikalier. För detta ändamål finns det universella eller specialiserade rengöringsmedel. Deras användning och reglering bör vara så enkel som möjligt via maskinen, för att förhindra felaktiga eller alltför höga doser. För att säkerställa att tvättkemikalierna inte påverkar vätske- eller koalescensavskiljarens funktion erbjuder tvättutrustningstillverkarna utbildning eller omfattande instruktioner i hur de används. Det är mycket viktigt att man tar tillvara dessa erbjudanden.
Ergonomi
Oavsett om en stationär eller mobil högtryckstvätt används, måste man tänka på verktygens och tillbehörens ergonomi. Fysisk skada orsakad av överdriven, kontinuerlig belastning kan då tillförlitligt förhindras. Man undviker även symtom på trötthet som annars skulle kunna leda till misstag och skador.
Tillbehör
Utbudet av tillbehör beror på förutsedd användning och önskat tvättresultat. Skummunstycken, roterande rengöringsborstar eller böjbara spolrör för rengöring av underrede eller tak passar utmärkt för fordonsrengöring. Spraytillsats med olika sprayvinklar används däremot företrädesvis vid tvätt av detaljer.