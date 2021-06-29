Detaljtvätt i bilverkstäder

Oavsett om en stationär eller mobil högtryckstvätt används för reservdelstvätt, måste man tänka på verktygens och tillbehörens ergonomi. Fysisk skada orsakad av överdriven, kontinuerlig belastning kan då tillförlitligt förhindras. Man undviker även symtom på trötthet som annars skulle kunna leda till misstag och skador.

Vid val av spolhandtag bör ergonomiska modeller därför ges företräde, till exempel de som använder högtrycksstrålens rekylkraft till att minimera hållkraften som krävs på avtryckaren och samtidigt för säkerhetsbrytaren. Även automatiska slangrullar, som eliminerar in- och utrullningen av slangen, är mycket användbara. De minskar också kraftigt risken för att snubbla och möjliggör effektivt arbete. Slangvindor, särskilt om de är utrustade med snabbkopplingar för byte av spolrör, minskar avsevärt den tid som krävs för fastsättning och borttagning.

Ett ”tvättställ” är också betydligt arbetsbesparande vid tvätt av delar. Man kan fästa delar i det så att de inte rör sig under högtryckstvätten. Bra tvättställ kan också höjas och sänkas. Det innebär att det kan justeras individuellt till den perfekta arbetshöjden. ”Takbommar” hjälper också till att göra arbetet enklare och säkrare, i synnerhet om de monteras ovanför ett tvättställ. De leder slangen runt föremålet som tvättas från en centralt placerad punkt ovanför, vilket eliminerar behovet av att dra eller bära runt tunga slangar.