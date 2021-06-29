Detaljtvätt i bilverkstäder
Att rengöra detaljer som är nedsmutsade med olja, fett eller vägdamm är en oumbärlig del av reparationsarbetet i bilverkstäder. Det underlättar arbetet, gör jobbet säkrare och förbättrar avsevärt kvaliteten på reparationer av motorer, växellådor och chassin. Det finns tre alternativ för professionell detaljtvätt: Högtryckstvättar, torrisblästrar och system för detaljtvätt. Det innebär att man alltid har rätt lösning på varje rengöringsproblem i bilverkstaden.
Rengöring med en högtryckstvätt
Högtryckstvättar är särskilt lämpliga för rengöring av fordon och motordelar, såsom cylinderhuvuden, växellådor, axlar och hjul. De är alltid ett bra alternativ om ett tvättbås redan är inrättat och alla nödvändiga tillstånd för vattenhantering och bygglov har erhållits för verksamheten.
Vanligtvis arbetar endast utbildade anställda från bilföretag i tvättbås för tvättning av bildelar. Detta minskar risken för olyckor avsevärt, vilket innebär att även hetvattentvättar kan användas. I jämförelse med kallvattentvättar kan de lösa upp fet eller oljig smuts mycket snabbare. Det minskar också kraftigt förbrukningen av rengöringsmedel, vilket minskar driftskostnaderna.
Stationära högtryckstvättar
Även om endast utbildad personal använder tvättbåset bör tvättekniken utformas så att den är självförklarande för att utesluta risken för handhavandefel. En stationär högtryckstvätt är det lämpliga valet här, i synnerhet om nödvändigt utrymme finns tillgängligt. De tekniska delarna kan placeras i ett teknikrum som inte är tillgängligt för vem som helst. Med hjälp av den separata styrterminalen vid tvättbåset kan olika förinställda program för tvätt av bildelar enkelt aktiveras utan risk för arbetsolyckor. Beroende på utrustningen kan flera vridbara spolrör användas tillsammans med stationära högtryckstvättar, vilket innebär att olika anställda kan tvätta delar samtidigt. Särskilt vid kundgenomströmning i verkstaden innebär det att man kan undvika flaskhalsar. Stationära högtryckstvättar rekommenderas också överallt där tvättbåset är i drift flera timmar om dagen, på grund av deras kortare ställtid.
Mobila högtryckstvättar
Mindre verkstäder kan byta till mobila hetvattentvättar för tvätt av fordonsdelar. Fördelen är att de tar liten plats eftersom inget separat teknikrum behövs. Mobila maskiner innebär dock alltid längre ställtider. Dessutom finns det en viss risk för olyckor på grund av el-, vatten- och högtrycksslangar som ligger på golvet.
Olja, gas eller elektricitet?
Vid val av lämplig rengöringsteknik uppstår frågan om högtryckstvätten ska ha olje- eller gasbrännare eller en elektrisk varmvattenberedare. För att besvara denna fråga måste verkstadens infrastruktur – el-, gas- eller oljeförsörjning – och dess effektivitet beaktas. Om gas eller olja används för att värma vattnet måste man kunna ansluta till en skorsten för stationära maskiner.
Stort utbud av tillbehör
Utbudet av tillbehör beror på förutsedd användning och önskat tvättresultat. Skumtillsats, roterande tvättborstar, korta spolrör eller spraytillsatser med olika strålvinklar är idealiska för rengöring av fordonsdelar. Helst ska vattentrycket och temperaturen kunna regleras direkt vid spolröret eller högtryckstvätten beroende på typen av smuts, så att fet eller oljig smuts lättare kan avlägsnas genom att man höjer vattentemperaturen.
Om det behövs: Rengöringskemikalier
Vid mycket hårt sittande smuts kan man tillsätta tvättkemikalier. Starka basiska rengöringsmedel är särskilt lämpliga för envist fet och oljig smuts. Sura rengöringsmedel används för mineralsmuts, såsom kalk eller murbruk.
Tvättkemikalierna bör inte på något sätt påverka den genomskinliga vätskans eller koalescensavskiljarens funktion.
Ergonomi för detaljtvätt
Oavsett om en stationär eller mobil högtryckstvätt används för reservdelstvätt, måste man tänka på verktygens och tillbehörens ergonomi. Fysisk skada orsakad av överdriven, kontinuerlig belastning kan då tillförlitligt förhindras. Man undviker även symtom på trötthet som annars skulle kunna leda till misstag och skador.
Vid val av spolhandtag bör ergonomiska modeller därför ges företräde, till exempel de som använder högtrycksstrålens rekylkraft till att minimera hållkraften som krävs på avtryckaren och samtidigt för säkerhetsbrytaren. Även automatiska slangrullar, som eliminerar in- och utrullningen av slangen, är mycket användbara. De minskar också kraftigt risken för att snubbla och möjliggör effektivt arbete. Slangvindor, särskilt om de är utrustade med snabbkopplingar för byte av spolrör, minskar avsevärt den tid som krävs för fastsättning och borttagning.
Ett ”tvättställ” är också betydligt arbetsbesparande vid tvätt av delar. Man kan fästa delar i det så att de inte rör sig under högtryckstvätten. Bra tvättställ kan också höjas och sänkas. Det innebär att det kan justeras individuellt till den perfekta arbetshöjden. ”Takbommar” hjälper också till att göra arbetet enklare och säkrare, i synnerhet om de monteras ovanför ett tvättställ. De leder slangen runt föremålet som tvättas från en centralt placerad punkt ovanför, vilket eliminerar behovet av att dra eller bära runt tunga slangar.
Detaljtvätt med torris
Torrisblästring är en effektiv blästringsmetod som kan användas för att försiktigt avlägsna hårtsittande smuts från en rad olika material. Torrisblästring har under senare år visat sitt värde med komplicerade och känsliga komponenter, särskilt i bil- och rekonditioneringsverkstäder. Som ett resultat används denna metod allt oftare för allt från rengöring av textiler i bilar till rengöring av motorutrymmen och vid restaureringsarbeten på veteranbilar. Den största fördelen med denna teknik är att den rengör utan att lämna några rester, varken smutsvatten, kemikalier eller sprayrester.
Hur fungerar det?
Rengöring med torris kan jämföras med konventionella sandblästringsmetoder, men är mycket skonsammare. Pellets av torris, som är mellan 1 och 4 millimeter stora, förvaras i en förvaringsbehållare inuti torrisblästern. Under blästring förs de sedan, via en doseringsenhet, till handtaget och munstycket, där de med tryckluft accelereras till en maximal hastighet av 150 m/s. Blästringshastigheten kan justeras med tryckluftstrycket, som kan ställas in på mellan 0,7 och 10 bar, och med hjälp av utbytbara högpresterande munstycken på handtaget. När torrispelletsen träffar ytan som rengörs, drar smutsen ihop sig till följd av den extrema underkylningen (-79 °C) och blir spröd. Detta skapar termisk stress som gör att smuts och beläggningar lossnar från ytan. De avlägsnas sedan med den lätt slipande verkan av efterföljande pellets som träffar samma yta. Vid denna process växlar koldioxiden plötsligt till gasformigt tillstånd och växer i volym 400 gånger – en process som kallas sublimering. Detta sliter också smuts och beläggningar från ytan. Efter rengöringen kvarstår endast den avlägsnade smutsen i torr form. Den kan enkelt sopas upp och kasseras som (risk)avfall.
Olika alternativ för torrisblästring
Eftersom ingenting blir vått vid torrisblästring behöver olika komponenter, såsom motordelar eller elkomponenter inte längre tas bort eller skyddas separat. Det sparar både arbetstid och pengar. När metoden används på rätt sätt kommer den inte att skada ytor på de sätt som andra blästringsmetoder ibland kan göra. Detta eliminerar helt behovet av dyr ytbehandling efteråt, något som ofta är nödvändigt med sandblästring. Torrisblästring förhindrar också termisk distorsion om den används på rätt sätt, eftersom ytan endast kyls till 5 °C och den aldrig överstiger 20 °C. Rengöring med torris är också en lösning på uppgifter som tidigare var omöjliga eller bara kunde utföras mycket långsammare, till exempel att ta bort tuggummirester eller fettfläckar. För fordonsvård är det möjligt att rengöra instrumentbrädor, mattor, paneler och framför allt motorinteriör på ett perfekt sätt.
Strikt organisation
Även om metoden är lätt att använda, måste man vara mycket noga med säkerheten vid torrisblästring för att se till att den torris man använder är färsk. I annat fall försämras rengöringseffekten kraftigt och torrisen sublimerar direkt till gasform. Även när torrisen förvaras i rätt termosförpackningar kan den bara lagras i några dagar. Därför ska torrispellets, som produceras i stora hydrauliska pressar, så kallade pelletisatorer, användas omedelbart efter leverans. Arbetsorganisationen i bilverkstaden måste därför samordnas med detta krav för att man inte ska få några förseningar eller kvalitetsförluster vid detaljtvätt.
Nya lösningar
Det finns dock redan en torrisbläster som själv kan producera torris i exakt rätt mängd som krävs när rengöringen ska utföras. Vad det gäller logistiken behövs bara två saker: Flytande CO2 som råvara – vilken kan förvaras i en flaska på maskinen utan förlust – och en tryckluftsförsörjning med en kraftfull kompressor. Denna maskin passar därför utmärkt för användning i bilverkstäder av alla storlekar.
Utbildning
Även om användningen av torris är mycket enkel och går snabbt kan lära sig vid användarkurser, innebär metoden vissa hälsorisker som det är viktigt att undvika. För det första måste användaren bära en sluten skyddsdräkt och en hjälm med visir för att skyddas från kringflygande smutspartiklar. För det andra är det mycket viktigt med hörselskydd. Det starkt komprimerade luftflödet i kombination med sublimeringen av CO2 genererar en mycket hög ljudnivå vid användningen. Därför ska torrisblästring inte utföras utomhus, eftersom direkt angränsande byggnader i så fall utsätts för betydande buller. Helst bör torrisblästring utföras i speciellt ljudisolerade och ventilerade hallar.
Miljöskydd
De extra kostnaderna för torrisblästring kan betala igen sig för verkstäder som måste betala höga avgifter för avloppshantering. Eftersom knappt något avloppsvatten produceras kan driftskostnaderna för olje- och koalescensavskiljare minskas avsevärt. I slutändan skadar torrisblästring miljön betydligt mindre än andra metoder. Till och med koldioxiden som krävs för blästringen är en avfallsprodukt från den kemiska industrin eller kraftverken och behöver inte framställas specifikt för torrisblästringen.
Torrisblästring
Torrisblästring är en effektiv blästringsmetod som kan användas för att avlägsna hårtsittande smutsbeläggningar från en rad olika material. Torrisblästring har också visat sig vara ett bra val i bil- eller rekonditioneringsverkstäder, i synnerhet för komplicerade och känsliga underlag – allt från rengöring av klädsel i bilar till rengöring av motorutrymmen och vid restaureringsarbeten på veteranbilar. Den största fördelen med denna teknik är att den rengör utan att lämna några rester, varken smutsvatten, kemikalier eller sprayrester.
System och rengörare för detaljtvätt
Förutom högtryckstvättar och torrisblästring har även system för detaljtvätt och rengöringsmedel visat sig vara användbara i bilverkstäder för rengöring av motor-, växellåda- och drivlinor. För dessa maskiner skiljer sig manuella detaljtvättar från automatiska detaljtvättar.
Manuell tvätt av detaljer
De manuella maskinerna består av tvättställ som använder rengöringsmedel i en sluten krets. När maskinen slås på pumpas rengöringsmedlet med en elektrisk pump genom en tvättborste som är kopplad till en slang, vilket gör det möjligt för användaren att enkelt rengöra smutsiga och oljiga motor- och transmissionsdelar. Den smutsiga delen rengörs sedan manuellt med den vätskefyllda tvättborsten. Vätskan dräneras sedan ur tvättstället till ett filter innan den pumpas vidare till tvättborsten igen. När delen är ren kan den lämnas kvar i tvättstället i några minuter för att dropptorka. Sedan kan den installeras direkt.
Fördelen med detta system är att man förlorar väldigt lite rengöringsmedel. De enda förväntade förlusterna är från avdunstning, vilket lätt kan kompenseras genom att man ibland fyller på med rengöringsmedel. Rengöring kan också utföras vid behov. Man kan till och med tvätta små detaljer med speciella tvättkorgar och små vinklade tvättborstar. För detta ändamål är vissa maskiner till och med utrustade med en ”vattenkranfunktion”, där tvättvätskan kommer ut genom en justerbar kran i stället för tvättborsten. Detta gör det enkelt att rengöra även riktigt små bildelar.
Rengöring via biologiska delar
Beroende på tvättfrekvensen måste rengöringsmedlet i detaljtvätten bytas regelbundet. Det är dyrt och tidskrävande, eftersom upp till 100 liter rengöringsmedel behöver kasseras. I moderna detaljtvättar renas rengöringsmedlet biologiskt över natten i detaljtvättens förvaringstank. Som en del av denna process matas det förorenade rengöringsmedlet genom en fleeceduk som är inympad med speciella bakterier under tvättstället. Bakterierna släpper från fleecen och använder enzymer för att bryta ner oljor och fetter i rengöringsmedlet. Efter cirka 12 timmar resulterar detta i ett helt regenererat rengöringsmedel. Denna regenerering påskyndas ytterligare med hjälp av ett automatiskt styrt värmesystem i tanken. Detta ger en ytterligare effekt: Det uppvärmda rengöringsmedlet löser oljor, fetter och vaxer från smutsiga bildelar snabbare.
Manuella tvättställ med biologisk rengöringscykel passar perfekt för mindre verkstäder som behöver tvätta delar ibland. Eftersom maskinerna står på hjul kan de användas där det behövs tvätt i verkstaden. Framför allt kännetecknas dessa maskiner även av låga driftskostnader.
Automatisk detaljtvätt
I stora bilverkstäder med många reparationer måste reservdelsrengöringen vara snabb och effektiv. Automatiska system för detaljtvätt hjälper till att uppnå den nödvändiga genomströmningen vid reparationer. I likhet med den manuella tvätten placeras de delar som ska rengöras först i en tvättkorg. Tvättkorgen tätas sedan hermetiskt med hjälp av locket och rengöringsprocessen kan startas. I likhet med en diskmaskin tvättas delarna med roterande högtrycksmunstycken och speciella rengöringsmedel. I vissa maskiner roterar tvättkorgen över några fast monterade munstycken. Beroende på typen och storleken på systemet för detaljtvätt kan temperaturen, munstyckstrycket och tvättprocessens längd också regleras via tvättprogram. Vid mycket hårt sittande smuts används speciella tvättkemikalier även i kombination med mycket höga temperaturer på upp till 80 °C. Det finns universella eller speciella rengöringsmedel för alla typer av smuts. Deras användning och reglering bör vara så enkel som möjligt via systemet för detaljtvätt, för att förhindra felaktiga eller alltför höga doser.
Fördelar med automatisk detaljtvätt:
Stora tvättsystem för fordonsdelar kan tvätta över 100 kilo delar i en tvättcykel, medan dess låga inlastningskant också gör den hälsovänlig för anställda. Automatiska detaljtvättar är därför mycket effektiva. Det är särskilt kostnadseffektivt för företag som behöver tvätta flera hundra kilo fordonsdelar per dag. I synnerhet behöver man väga in kostnader för avyttring av rengöringsmedel och underhåll av systemet för detaljtvätt, såsom filterbyten och rengöring av tanken, när man räknar på investeringen. För att förlänga rengöringsmedlets livslängd kan vissa detaljtvättar utrustas med en ”skumsamlare”. Skumsamlaren fångar eventuell olja som flyter ovanpå rengöringsmedlet och för den till oljefångaren. All olja som avskilts på detta sätt kan sedan bortskaffas i betydligt mindre mängder.
Detaljtvätt med ultraljud
Ultraljudsrengöring är en särskilt miljövänlig metod för detaljtvätt. Som en del av denna process placeras de smutsiga delarna i ett milt och varmt rengöringsmedel och utsätts för högfrekvent ultraljud. Det ger upphov till miljarder kavitationsbubblor i vätskan, som sedan imploderar och sliter loss smutsen från delarnas yta. Denna metod utförs vanligtvis utan aggressiva kemikalier eller mekaniska tillsatser. Även hårt ingrodd smuts på små porösa ytor kan avlägsnas från ytan på detta sätt. Denna metod fungerar dock inte helt utan kemikalier. För att påskynda rengöringseffekten erbjuder vissa tillverkare speciella sköljmedel. I kombination med ett värmesystem för ultraljudsbadet förkortar detta tvättiden avsevärt. Det kan vara mycket viktigt, i synnerhet för verkstäder med hög genomströmning av reparationer.
Stora tvättbad med ultraljud kan rengöra kompletta motordelar och hela hjul. För detta ändamål kan dessa maskiner ha en tvättkapacitet på flera hundra liter. För stora maskiner lyfts delarna ofta i med en hydraulisk lyftanordning. Anordningen sänker ned korgen med detaljerna i ultraljudsbadet och lyfter upp den igen efter tvätt. Tvättvattnet kan användas till ca 400 tvättar. Även om delarna är mycket rena efter rengöringsprocessen är det god idé att skölja dem med rent vatten i ett ”sköljställ” för att avlägsna eventuella rester av tvättvattnet.
Små ultraljudsbad med en kapacitet på cirka 10 liter har visat sig vara särskilt användbara som detaljtvättar i fordonsverkstäder. De används för rengöring av små komponenter, såsom insprutningsmunstycken eller, för förgasardelar från klassiska motorer. Ofta används de även för tvätt av handverktyg som är täckta av olja. Detta ökar säkerheten på arbetsplatsen rejält.