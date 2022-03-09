Rengöring av dammar: När och hur?

Du bör rengöra en trädgårdsdamm noggrant minst två gånger om året, en gång på våren och en gång till mot slutet av hösten.

På hösten bör du vintersäkra dammen. Detta för att löv som fallit ner, döda rester av växter eller döda insekter bildar en organisk massa på dammens botten och binder mycket syre när den bryts ner. Under ett stängt istäcke och om vattencirkulationen är för låg leder detta till brist på syre för större djur som fiskar och grodor. Därför är det viktigt att rengöra dammen noggrant före vintern, ta bort lera och se till att den har ett hälsosamt ekosystem.

Efter vintern har löv och växtrester samlats igen i dammen och ett tjockt lerskikt bildats på botten. Dessa bör därför avlägsnas en gång till på våren, dammvattnet bör tömmas ut, dammens botten rengöras och nytt vatten fyllas på. Vattensamlingen blir på så sätt perfekt förberedd för sommarmånaderna.