Rengöring av dammar: De bästa tipsen för att få klart vatten
En trädgårdsdamm är ett vackert blickfång, men den måste underhållas regelbundet och rengöras noggrant. Den kan trots allt bara erbjuda växter och djur en god livsmiljö om den underhålls väl. Med de här tipsen kommer rengöringen av dammen garanterat att lyckas.
Rengöring av dammar: När och hur?
Du bör rengöra en trädgårdsdamm noggrant minst två gånger om året, en gång på våren och en gång till mot slutet av hösten.
På hösten bör du vintersäkra dammen. Detta för att löv som fallit ner, döda rester av växter eller döda insekter bildar en organisk massa på dammens botten och binder mycket syre när den bryts ner. Under ett stängt istäcke och om vattencirkulationen är för låg leder detta till brist på syre för större djur som fiskar och grodor. Därför är det viktigt att rengöra dammen noggrant före vintern, ta bort lera och se till att den har ett hälsosamt ekosystem.
Efter vintern har löv och växtrester samlats igen i dammen och ett tjockt lerskikt bildats på botten. Dessa bör därför avlägsnas en gång till på våren, dammvattnet bör tömmas ut, dammens botten rengöras och nytt vatten fyllas på. Vattensamlingen blir på så sätt perfekt förberedd för sommarmånaderna.
Tömning av trädgårdsdammen och flytt av växter
Innan du börjar rengöra måste växter och djur som fiskar, grodor och ödlor tillfälligt flyttas och dammens vatten måste tömmas ut. Detta görs snabbast med en dränkbar smutsvattenpump. Den är placerad vid den djupaste punkten i trädgårdsdammen där det samlas mest smuts. När dammen är tom ska den lösa leran plockas upp först. Skyddsduken, gruset och större stenar kan sedan rengöras med hjälp av en högtryckstvätt, så att smuts som sitter fast lösgörs. Arbetet bör göras med en flat vattenstråle för att inte skada dammens skyddsduk. Du bör vara särskilt noggrann när du rengör dammens kanter eftersom mycket smuts lägger sig där. Sedan kan du helt enkelt pumpa ut det (nya) smutsvattnet ur dammen med den dränkbara pumpen.
Därefter kontrolleras den rena skyddsduken efter sprickor och läckor och repareras vid behov, till exempel med lappar av skyddsduk och vattentätt PVC-lim. Om allt ser bra ut kan växterna återföras till sin plats och dammbassängen fyllas med färskt vatten.
Du måste vara särskilt försiktig när du rengör dammen om det bor fisk i den. De måste flyttas varsamt innan dammen rengörs. Förvaringstankar fungerar som ett tillfälligt hem för dem. För att skapa ungefär samma levnadsvillkor för fisken bör behållarna följaktligen fyllas så att ungefär en tredjedel av vattnet i varje behållare är vatten från dammen. På detta sätt skyddas även dammväxter från uttorkning. För att erbjuda dem ytterligare skydd ska inte det färska vattnet fyllas på i dammen för snabbt efter rengöring. Temperaturen utjämnas sedan, och material som rörts upp lägger sig lättare på dammens botten.
Tips: Använda lera som gödningsmedel
Vatten som finns kvar efter rengöring och biologiska rester som löv eller pollen kan avlägsnas med särskilda maskiner för uppsugning av lera eller grovdammsugare. En del av restmaterialet kan få bli kvar i trädgårdsdammen när du tar bort det, som stöd för dammens återhämtning. Den uppsugna leran kan också komma till ny användning. I torkad form är den lämplig som gödningsmedel för trädgårdsrabatter.
Flytta bort känsliga växter och fiskar för vintern så att de skyddas mot frost
Växter som är känsliga för frost, som vattenhyacinter eller lotusblommor, bör inte sättas tillbaka i dammen efter rengöring på hösten, utan bör snarare tillbringa vintern skyddade mot kylan i en hink med vatten inomhus eller i ett trädgårdsskjul. De får komma fram igen nästa vår.
Om det bor fisk i trädgårdsdammen måste dammen förhindras från att frysa helt på vintern, eftersom jäsningsgaser som bildas på botten måste kunna komma ut. Detta förhindrar att fisken förgiftas och säkerställer samtidigt att det finns tillräckligt med syre i vattnet. Det finns olika sätt att upprätthålla gasutbytet även när frost och is förekommer, från att ha långstammade växter i dammen till avisningsanordningar av polystyrenplast.
Vintersäkra produkter
Dränkbara pumpar bör inte lämnas kvar i dammen över vintern eftersom pumpens mekanik kan förstöras av frost. Detta gäller även för högtryckstvätten. Om de inte längre behövs när dammen har rengjorts ska kvarvarande vatten tömmas ut. Vattenslangen avlägsnas också för att bryta vattentillförseln. Därefter ska högtryckstvättens spolhandtag tryckas in i ungefär en halv minut för att tömma ut tryck och restvatten ur systemet. Förberedd på detta sätt klarar den vintern på ett säkert sätt och kan placeras på en frostsäker plats fram till vårrengöringen. Förvaring av högtryckstvätten på en frostsäker plats bör därför rekommenderas för att undvika skador på pumpen.
Skötsel av damm: Rensa löv regelbundet
För att säkerställa att trädgårdsdammen förblir en vacker del av trädgården året runt bör du också alltid se till att dammen hålls ren under året. Löv som har fallit ner i den, synliga gröna alger på vattenytan och döda växtdelar kan fiskas upp ur vattnet med en håv utan någon större ansträngning. Ett nät som sträcks ut över dammen hjälper till med att skydda den från fallande löv från träd som står intill på hösten.
Ta bort alger från dammen
Alger bör hindras från att bildas i första hand så att de inte behöver avlägsnas från trädgårdsdammen. En viktig faktor för att alger bildas är näringsinnehållet i dammen. Detta kan fastställas genom ett enkelt pH-test. Om pH-värdet är mellan 6,8 och 8,2, dvs. neutrala värden, är det perfekt. Om det ligger över detta värde (basiskt) är näringsinnehållet förhöjt. Då kan alger växa till sig.
Det bör därför säkerställas att dammsystemet inte utsätts för alltför mycket direkt solljus, eftersom värme uppmuntrar tillväxt av alger. Dessutom bör du använda dammjord med så låg halt av näringsämnen som möjligt, och olika vattenväxter bör användas för att uppnå jämvikt i vattensamlingen. Eftersom alger behöver näringsämnen som de binder samman i sig för sin tillväxt dras följaktligen de näringsämnen som behövs för tillväxten ut ur algerna om växterna beskärs regelbundet.
Följande gäller i allmänhet: Små dammar kräver mer skötsel än en stor damm. En stor biomassa skapas i ett litet utrymme på grund av ett lägre vattendjup och mindre vattenmängd. Grunda vattensamlingar värms också upp snabbare på sommaren. Högre vattentemperaturer leder i sin tur till högre näringsinnehåll, sämre vattenvärden och större tillväxt av alger. Underförstått innebär detta att ju större dammen är, desto mindre insats krävs för att underhålla den.