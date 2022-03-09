Rensa löv: Fem tips för varje årstid
På hösten tappar de flesta träd och buskar sina färgglada löv. När måste man rensa bort löv från trottoarer, uppfarter, gräsmattor och i trädgården? Särskilt eftersom det ofta är mycket arbete med att kratta löv med räfsor och kvastar när större områden ska tas om hand. Med dessa tips kan trädgårdsägare rensa löv i olika områden snabbt och effektivt.
Tips 1: När och var måste du rensa löv?
Varför måste du rensa löv över huvud taget? I många regioner finns det en skyldighet att ta bort löv på vissa platser runt huset, på liknande sätt som du kan vara skyldig att ta bort snö och is. Ägare av tomter som ligger i anslutning till trottoarer måste ta bort löv och kan också delegera denna skyldighet till sina hyresgäster. Du bör rensa löv tillräckligt ofta för att se till att förbipasserande inte riskerar att halka. Av samma anledning är det bra att rensa löv från uppfarter på hösten så att inte bromssträckorna påverkas.
Däremot behöver du inte nödvändigtvis rensa löv i trädgården under träd och häckar. Här kan du vänta till våren för att erbjuda skydd för smådjur som igelkottar och insekter. Dessutom kan löven fungera som frostskydd och naturligt gödningsmedel för växter i trädgården. Löven bör dock inte spridas ut i så tjocka lager på rabatterna att det inte kommer ner luft till marken. Den som oroar sig för att höststormar kommer att blåsa bort löven kan dessutom täcka dem med grenar från till exempel barrträd. På våren kan du sedan ta bort skyddstäcket och löven i mars/april.
Undantaget i en trädgård är gräsmattorna. Den som uppskattar en välskött gräsmatta bör ta bort löven, eftersom det annars kommer att bildas gula fläckar där gräset inte får något solljus. Teoretiskt sett kan du rensa löv med en gräsklippare, beroende på lövskiktets tjocklek. Att rensa löv med en gräsklippare är dock inte särskilt djurvänligt. En räfsa är bättre lämpad för detta, eller om du vill spara på sin egen energi, en lövblås.
Tips 2: Rensa bort löv med lövblås
Att kratta löv med räfsa eller kvast kräver styrka och tar tid. Den som vill rensa löv från trottoarer, uppfarter och gräsmattan på snabbare och lättare sätt bör byta till en lövblås. Produktens starka luftflöde sopar bort löven nästan av sig själv, och hjälper också till att ta bort löv på svåråtkomliga platser och från rabatter eller barkkompost.
Med Kärchers batteridrivna lövblåsar kan löven blåsas upp i en hög på ett riktat sätt. En skrapkant som tillbehör lossar också på blöta löv eller ihoppressad smuts. Lövblåsen LBL 4 har två hastighetsnivåer. Löven kan på så sätt försiktigt avlägsnas från grus, men du kan använda större kraft på trottoarer och gräsmatta. Tack vare det löstagbara blåsröret kan Kärcher lövblåsar spara utrymme när de läggs undan.
Smart kombination: Lövblåsar och lövsugar
Den som vill ta bort löv från större områden och i övrigt värdesätter ett aktivt stöd för att röja upp i trädgården är i bästa fall utrustad med en batteridriven lövblås från Kärcher. Med sin sugfunktion och stora uppsamlingssäck hjälper den också till att samla ihop löven. Vid behov säkerställer de avtagbara tillbehören produktens vikt minskas, till exempel BLV 36-240 lövblås. Hastigheten för blås- och suglägena kan regleras stegvis, till exempel för att försiktigt ta bort löv från grus eller en stenträdgård. Avtagbara styrrullar är till hjälp i större områden, och du kan hacka löven med ett skärhjul om det behövs.
Mer än att rensa löv: Mångsidig lövblås och lövsug
Även om löven rensas bort under hösten finns det fortfarande mycket lövblåsar och lövsugar kan hjälpa till med. De kan användas året runt på ovanpå huset, på gården och i trädgården. Några exempel:
- Blåsa ihop och suga upp klipp från buskar och häck
- Samla ihop bortrensat ogräs
- Samla ihop gräsklipp efter att ha klippt gräsmattan
- Blåsa ihop och suga upp smuts på uteplatser och i garage
- Ta bort vissna blad och blommor från rabatter
Viktig information
- För att inte irritera sina grannar bör du ta reda på eventuella lokala regler om bullerskydd innan du använder en lövblås.
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Att suga upp grova kvistar, jord från rabatter eller blöta löv kan blockera eller till och med skada produkten.
Tips 3: Rensa löv på större ytor med en sopmaskin
Att räfsa löv med borstar och räfsor innebär att de också måste samlas ihop efteråt. Under tiden kan höstvindarna komma åt lövhögarna och sprida löven igen. Helst bör du därför göra båda delar samtidigt, dvs sopa upp och samla ihop löv, med till exempelvis en sopmaskin.
Sopmaskiner fungerar särskilt bra på asfalterade ytor som trottoarer, uppfarter eller gator för att ta bort löv och smuts utan att du behöver böja dig tack vare det höj- och sänkbara styrhandtaget och helt enkelt genom att flytta produkten. Sopbehållaren har stor volym och kan tömmas i några få steg. Beroende på modell kan en eller två sidoborstar monteras utan hjälp av verktyg. Detta gör att även kanter, sprickor och hörn kan rengöras. Med den manuella sopmaskinen S4 Twin är inte ens blöta löv något problem. Sidoborstarna är försedda med hårdare borst och kan därför sopa utan svårighet även på fuktiga ytor.
Sopmaskiner används året runt för att rensa löv, ta bort grus efter vintern, och sopa upp pollen och blommor. När jobbet är klart trycker du bara det vikbara styrhandtaget framåt och stuvar undan sopmaskinen i ett skjul, garage eller källare för att spara utrymme.
Tips 4: Ta bort löv från hängrännor och stuprör
- Alla som har träd nära sitt hus vet att löv, små kvistar och smuts samlas i hängrännor och stuprör, särskilt under hösten. Även här bör du regelbundet ta bort smuts och löv så att regnvatten kan rinna undan på önskat sätt och så att du inte får vattenskador. Om det har samlats smuts är det tidskrävande och mödosamt att ta bort den. I många fall görs arbetet på en stege som måste flyttas ofta för att nå hela hängrännans längd. Hängrännor och stuprör kan enkelt rengöras med Kärchers rengöringssats för hängrännor och stuprör, som passar till Kärchers högtryckstvättar.
Satsens rengöringsmunstycke för hängrännor flyttas nästan av sig själv genom hängrännan på en släde, tack vare trycket från högtryckstvätten. Två högtrycksmunstycken är fästa på undersidan av rengöringssläden så att vattnet strömmar bakåt. Rekylen driver släden framåt, lyfter bort smutsen och sköljer den bakåt. Med 20 meter lång slang kan du nå långt utan att behöva stå på en stege precis i intill. Efter kort eftermontering kan stuprör och avloppsrör också rensas från blockeringar med detta tillbehör. Högtrycksslangen används här utan släde. Istället används ett särskilt rörrengöringsmunstycke, som använder rekylen i vattenstrålen riktad bakåt för att tränga in i blockeringen från löv och annan smuts och sköljer stupröret rent igen. Tips: Slangen på rengöringssatsen för stuprör har en röd säkerhetsmärkning. Slangen ska alltid föras in i röret åtminstone fram till denna märkning och rengöringsprocessen ska stoppas så snart märkningen kan ses igen när slangen dras ut. På detta sätt skyddas du från det vatten som sprutas bakåt, samt från potentiella risker på grund av att en högtrycksslang snurrar runt.
Tips: Rengöring av ljusschakt och avloppskanaler
Med tiden fastnar löv och lös smuts även i ljusschakt och avloppskanaler runt huset, och bör också avlägsnas med jämna mellanrum. Både våt och torr smuts kan snabbt och enkelt sugas upp med en grovdammsugare för vått och torrt. Många produkter har även en blåsfunktion vilket ofta är praktiskt, särskilt på platser som är svåra att komma åt.
Tips 5: Vart ska löven ta vägen? Föredömligt bortskaffande
Tack vare lövblåsar, lövsugar och sopmaskiner är det enkelt att rensa och samla upp löv. Men vart ska de ta vägen om du inte har en egen komposthög? Du kan slänga mindre mängder löv och trädgårdsavfall i sin kompostsoptunna, men för tomter med många träd fylls de snabbt under hösten. I vissa regioner erbjuder kommunen särskilda säckar eller korgar som placeras vid vägkanten när de är fulla och sedan bortskaffas. Annars måste du köra till en insamlingsplats för trädgårdsavfall vid närmaste återvinningscentral.
Sopa ihop löv till en höstbrasa? På många platser är det förbjudet, eller kraftigt begränsat utifrån årstid, att bränna löv och trädgårdsavfall. Detta med rätta, eftersom även vissna löv fortfarande innehåller tillräckligt med vatten som kan bilda rök och ovälkommen lukt när de bränns. Det kan också släppas ut fint damm. Så ska löv slängas i hushållsavfallet? Inte rakt i soptunnan eller återvinningskärl, för de kanske inte töms om de fylls på fel sätt. Därför ska du använda lövsäck, återvinningscentral eller kompost. Den som har tillräckligt med utrymme i sin trädgård kan också skapa en hög med löv som kan utgöra vinterbostad för igelkottar osv.