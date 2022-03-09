Tips 1: När och var måste du rensa löv?

Varför måste du rensa löv över huvud taget? I många regioner finns det en skyldighet att ta bort löv på vissa platser runt huset, på liknande sätt som du kan vara skyldig att ta bort snö och is. Ägare av tomter som ligger i anslutning till trottoarer måste ta bort löv och kan också delegera denna skyldighet till sina hyresgäster. Du bör rensa löv tillräckligt ofta för att se till att förbipasserande inte riskerar att halka. Av samma anledning är det bra att rensa löv från uppfarter på hösten så att inte bromssträckorna påverkas.

Däremot behöver du inte nödvändigtvis rensa löv i trädgården under träd och häckar. Här kan du vänta till våren för att erbjuda skydd för smådjur som igelkottar och insekter. Dessutom kan löven fungera som frostskydd och naturligt gödningsmedel för växter i trädgården. Löven bör dock inte spridas ut i så tjocka lager på rabatterna att det inte kommer ner luft till marken. Den som oroar sig för att höststormar kommer att blåsa bort löven kan dessutom täcka dem med grenar från till exempel barrträd. På våren kan du sedan ta bort skyddstäcket och löven i mars/april.

Undantaget i en trädgård är gräsmattorna. Den som uppskattar en välskött gräsmatta bör ta bort löven, eftersom det annars kommer att bildas gula fläckar där gräset inte får något solljus. Teoretiskt sett kan du rensa löv med en gräsklippare, beroende på lövskiktets tjocklek. Att rensa löv med en gräsklippare är dock inte särskilt djurvänligt. En räfsa är bättre lämpad för detta, eller om du vill spara på sin egen energi, en lövblås.