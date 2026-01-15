Manuell sopmaskin S4 Twin
Två sidoborstar, 20 l avfallsbehållare och 680 mm arbetsbredd: sopmaskinen S4 Twin ger på rekordtid skinande rena ytor runt huset och trädgården.
Oavsett om det gäller blomblad på våren, sand på sommaren, löv på hösten eller grus på vintern: den effektiva och ergonomiska sopmaskinen S4 Twin från Kärcher garanterar skinande rena ytor runt huset och trädgården på rekordtid året runt. Med sin kraftiga borstvals, 2 sidoborstar och en arbetsbredd på totalt 680 mm sopar den utan ansträngning rent ytor på upp till 2 400 m² per timme. Maskinen transporterar skräpet direkt in i den 20 liter stora avfallsbehållaren. De långa borsten på sidoborstarna garanterar grundlig rengöring ända in till kanterna. Det steglöst justerbara skjuthandtaget kan anpassas perfekt till användarens längd. Tack vare bajonettkopplingen blir inga skruvar borttappade när höjden justeras. Sopmaskinen kan enkelt fällas ihop vid behov utan att användaren behöver böja sig ned tack vare en fotplatta vid ramen och kan bäras i handtaget – för platssparande förvaring. Det verktygsfria fästet för sidoborstarna är unikt. Sopmaskinen är redo för användning på nolltid. Användaren kan enkelt ta bort, sätta ned och tömma avfallsbehållaren utan att vidröra smutsen.
Egenskaper och fördelar
Praktisk kåpa för sidoborstenVerktygsfritt fäste för sidoborstar för snabb installation och användning.
Komfortabel fotplattaFäll ihop sopmaskinen helt utan att böja dig ned – för platssparande förvaring.
Höjdjustering med bajonettkopplingSopning som är skonsam för ryggen tack vare individuell höjdjustering.
Stor avfallsbehållare
- Det är inte nödvändigt att tömma avfallsbehållaren hela tiden.
Enkel borttagning av avfallsbehållaren
- Enkel tömning av avfallsbehållaren.
Fristående avfallsbehållare
- Töm avfallsbehållaren utan att komma i kontakt med smuts.
Stor arbetsbredd
- Hög rengöringsprestanda.
Sopar nära kanten
- Grundlig sopning av hörn, kanter och springor.
Praktiskt bärhandtag
- Sopmaskinen kan enkelt bäras och förvaras tack vare bärhandtaget.
Specifikationer
Tekniska data
|Arbetsbredd med sidoborste (mm)
|680
|Max. ytkapacitet (m²/h)
|2400
|Hölje/ram
|Plast/plast
|Avfallsbehållare (l)
|20
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|10,2
|Vikt, klar för drift (kg)
|10,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|11,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|760 x 668 x 940
Följande ingår
- Sidoborstar: 2 Del(ar)
Standardutrustning
- Ergonomiskt skjuthandtag
- Steglöst justerbart skjuthandtag
- Förvaringsposition
- Fotplatta för platsbesparande förvaring
- Verktygsfritt fäste för sidoborste
- Fristående avfallsbehållare
Videos
Användningsområden
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Gång- och cykelbanor
- Entréer och uppfarter
- Källare
Tillbehör
S4 Twin Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.