Oavsett om det gäller blomblad på våren, sand på sommaren, löv på hösten eller grus på vintern: den effektiva och ergonomiska sopmaskinen S4 Twin från Kärcher garanterar skinande rena ytor runt huset och trädgården på rekordtid året runt. Med sin kraftiga borstvals, 2 sidoborstar och en arbetsbredd på totalt 680 mm sopar den utan ansträngning rent ytor på upp till 2 400 m² per timme. Maskinen transporterar skräpet direkt in i den 20 liter stora avfallsbehållaren. De långa borsten på sidoborstarna garanterar grundlig rengöring ända in till kanterna. Det steglöst justerbara skjuthandtaget kan anpassas perfekt till användarens längd. Tack vare bajonettkopplingen blir inga skruvar borttappade när höjden justeras. Sopmaskinen kan enkelt fällas ihop vid behov utan att användaren behöver böja sig ned tack vare en fotplatta vid ramen och kan bäras i handtaget – för platssparande förvaring. Det verktygsfria fästet för sidoborstarna är unikt. Sopmaskinen är redo för användning på nolltid. Användaren kan enkelt ta bort, sätta ned och tömma avfallsbehållaren utan att vidröra smutsen.