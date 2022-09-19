TVÄTTA HUSVAGNEN: PRAKTISKA TIPS OCH RÅD
För många är en husvagn eller husbil en känsla av frihet. Med den har du alltid tak över huvudet på semestern och du är alltid helt flexibel. Men precis som bilar måste husbilar och husvagnar rengöras regelbundet, både invändigt och utvändigt. För både vägens damm, regn, löv, insekter m.m. liksom vardagslivet inuti lämnar sina spår på den mobila bostaden. Här kommer några bra tips och råd om hur du tvättar husvagnen eller husbilen.
Varför tvätta husbil och husvagn?
Det är förstås uppenbart varför du bör tvätta din husbil eller husvagn. För det första är det en fråga om estetik och välbefinnande, särskilt invändigt. För det andra är en ren husvagn säkrare på vägen, eftersom smutsiga backspeglar och vindrutor kan försämra sikten och bli till en säkerhetsrisk. Sist men inte minst bevarar du fordonets värde genom att tvätta det regelbundet. Av alla dessa skäl bör du tvätta husvagnen ordentligt minst en och helst två gånger om året. Bäst är att tvätta på hösten, när de flesta ställer av sin husvagn för vintern, och sedan igen på våren innan det är dags att ge sig ut igen. Det kan även vara bra att städa upp ordentligt efter semestern, både invändigt och utvändigt, särskilt om du har varit på långresa med husvagnen. Smutsiga fönster och speglar ska dock rengöras före varje åktur.
Varför ska jag tvätta och städa min husbil eller husvagn?
Det första du måste tänka på när du ska tvätta husbilen eller husvagnen är var. Den får inte tvättas var som helst, kanske inte ens på din egen mark. Farliga rengöringsmedel riskerar att släppas ut i naturen. På många platser är det därför förbjudet att tvätta fordon på privat mark. För att vara på den säkra sidan är det bäst att tvätta husbilen eller husvagnen på en biltvätt.
Tvätthallar med självbetjäning, är ett mycket bra alternativ för dig som vill tvätta husvagnen själv. Här finns det rymligare tvättbås för stora fordon där husvagnar och andra fordon över 2 meters höjd får plats. Kontrollera alltid att borstarna i tvättbåset är rena och skölj av dem snabbt med vatten före användning, eftersom små smutspartiklar på tvättborstarna kan ge repor på känsliga ytor.
För den som inte vill tvätta husvagnen själv finns det även biltvättar för lastbilar och bussar, som kan vara ett alternativ. Kontrollera dock alltid i förväg om inrättningen kan användas för husvagnar. Läs dessutom tillverkarens anvisningar, då det inte är alla fordon som lämpar sig för biltvätt. Särskilt fönster, lister och takkonstruktionen kan vara ett problem.
Tvätta husvagn och husbil steg för steg
När du ska tvätta din husbil eller husvagn bör du tänka på såväl utsidan, inklusive markiser, som insidan och vattentankarna. Med de här tipsen tvättar du själv både snabbt och enkelt.
Tvätta husvagn och husbil utvändigt
Välj en dag med bra väder och se till att hitta en lämplig plats för att tvätta husbilen eller husvagnen. För den utvändiga tvätten bör du börja med taket, sedan sidorna och sist fälgarna. Husvagnens sidor ska alltid tvättas nerifrån och upp. Därmed ser du lätt vilka områden som redan har tvättats, särskilt när du använder rengöringsmedel.
Vid tvätt av husbil eller husvagn kan du använda följande hjälpmedel:
- Bilschampo, skumtvättmedel eller särskilda rengöringsmedel för husvagn och husbil (obs: dessa får inte innehålla slipmedel, eftersom utsidan då kan skadas)
- Insektsborttagning
- Fälgrengöring och fälgborste
- Bilglasrengöring och akrylrengöring vid behov
- Tvättborste och högtryckstvätt; alternativt trädgårdsslang
- Vid behov förlängningsskaft
- Varmt vatten
- Svamp eller trasa
- Mikrofiberduk
- Desinficeringsmedel
- Desinfektionsmedel
- Avkalkningsmedel
Snabbaste sättet att tvätta husvagnen utvändigt är med en högtryckstvätt och bilschampo. Om du vill tvätta taket med högtryckstvätten ska du inte stå på själva taket eller på en stege. Den starka vattenstrålen innebär en risk för att stegen ska välta. Det säkraste sättet är att arbeta från marken med ett förlängningsskaft. På vissa tvättstationer finns det även ställningar som kan användas för att tvätta höga fordon säkert. När du tvättar med högt tryck är det också viktigt att arbeta försiktigt och använda skonsammast möjliga vattenstråle. Håll alltid minst 30 cm avstånd. Dekor, ventilationsgaller och lister ska tvättas separat. För att skydda kylventilerna rekommenderas det att installera vinterskydd före tvätt.
Om du bara har tillgång till en stege ska du använda skumtvättmedel. Applicera skumtvättmedel på taket och väggarna med en mjuk tvättborste och skölj sedan med en slang. Undvik alla tätningar och rengör dem med glycerin eller talk istället.
För att tvätta fönstren på fordonet är det bäst att använda bilglasrengöring. Spruta på medlet och fördela med en ren mikrofiberduk. Fönstren till bostadsdelen är oftast tillverkade av akryl eller plast. För att rengöra dem finns det särskilda akrylrengöringsmedel. Men de kan också rengöras med hjälp av ättika. Undvik borstar när du rengör sådana fönster, då de lätt repas. För ett resultat utan ränder kan du skölja fönstren med vatten efter rengöring och sedan torka torrt med sämskskinn eller en vanlig kökshandduk.
Tips
Om det finns insektsrester på fönstren, strålkastarna eller taket på husvagnen kan dessa ställen rengöras med insektsborttagning och sedan sköljas med högtryckstvätt eller trädgårdsslang.
Hjulhus och fälgar kan också rengöras med en högtryckstvätt. För svåråtkomliga ställen som t.ex. hjulhusen kan du fästa ett ställbart spolrör med 360° led på högtryckstvätten. För fälgarna rekommenderas ett fälgrengöringsmedel. Du kan även använda varmt vatten med lite ättika i. För hårt sittande smuts kan du använda en fälgborste för att komma åt i små springor.
Tips
Det är förstås bäst att tvätta husvagnen eller husbilen när vädret är torrt. Undvik dock starkt solsken, eftersom rengöringsmedlet då kan torka för snabbt och ge upphov till fula fläckar. Av samma anledning är det bäst att tvätta klart ena sidan av husbilen eller husvagnen först innan du börjar tvätta den andra sidan.
Rengöra vattentank och markiser
Vattentankar i husbilar eller husvagnar är en perfekt livsmiljö för mikroorganismer. Vattensystemet bör avkalkas med jämna mellanrum, och se även till att avlägsna den så kallade biohinnan som bildas med tiden och där bakterier fäster sig. Den består av ett slemmigt skikt som bildas på tankens väggar och missfärgning i rören. Vattentanken bör därför rengöras minst en gång om året, helst både före och efter campingsäsongen. Börja med att sterilisera, sedan desinficera och avkalka samt skölja vattentanken noggrant efteråt enligt produktens anvisningar.
Även markiserna behöver tvättas med jämna mellanrum. För normal nedsmutsning räcker det att rengöra ytan med lite varmt vatten och en borste, trasa eller svamp. För envisare smuts kan du även använda vatten med mild såpa eller diskmedel. Låt sedan tyget torka i friska luften innan du rullar upp markisen eller tar ner den för förvaring.
Städa husbil och husvagn
När du har tvättat utsidan ordentligt kan du börja städa invändigt. Innan du börjar städa husvagnen bör du ta bort alla lösa föremål och passa på att redan nu rensa ut alla saker som du inte behöver mer. För städningen kan du använda följande:
- Ljummet vatten
- Svamp och trasa
- Hushållsrengöring
- Dammsugare eller våt- och torrdammsugare
- Ångtvätt
- Vid behov, textilvårdsmaskin eller fläckborttagare
Tänk på att inte använda för mycket vatten i städningen eftersom husvagnens särskilda konstruktion gör att fukt lätt leder till mögel och, i värsta fall, skada på chassit. Städa alltid upp alla vattenrester. Det kan också vara bra att ha fönstren öppna under städningen så att eventuell fukt kan vädras ut.
Rengör klädsel, madrasser och mattor med dammsugare eller med en grovdammsugare och låt sedan lufttorka utomhus medan du fortsätter städa. För kraftigare smuts eller fläckar kan du även använda en matt- och textiltvätt. Ett alternativ är att punktrengöra fläckar med ett särskilt rengöringsmedel.
För att rengöra insidan av fönstren kia här. Återigen, observera att olika rengöringsmedel måste användas på fönster av glas respektive plast.
Dammsug sedan hela husvagnen noggrant. Förutom golvet bör du även rengöra skåp och förvaringsutrymmen, t.ex. fack och utdragslådor. Torka sedan allt med en fuktig trasa. Om du vill kan du tillsätta ett milt allrengöringsmedel i vattnet. Var försiktig med skumrengöringsmedel då dessa kan innehålla lösningsmedel och skada vissa ytor.
Därefter är det kylskåpets tur. Börja med att ta ut alla hyllor och diska dem med diskmedel och varmt vatten. Ta sedan en ren trasa och torka kylskåpets bakre vägg. När kylskåpet inte används, t.ex. under vintern, bör du låta dörren vara öppen så att inte mögel bildas.
Slutligen är det dags att ta itu med köksbänken och spisen. Lyft av gallret och brännarlocken på gasplattorna. Här finns det förmodligen en del smuts, som snabbt avlägsnas med lite rengöringsmedel och varmt vatten. Kalkavlagringar i köksdelen kan avlägsnas med ättika, som även kan användas mot stopp i avloppet. Intorkade fläckar och fettrester på och runt spisen avlägsnas ännu enklare med en ångtvätt.
Tips
Om husbilen eller husvagnen inte flyttas under vintern bör du ställa en avfuktare i den. Därmed förhindrar du att fukt ansamlas.