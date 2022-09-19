TVÄTTA HUSVAGNEN: PRAKTISKA TIPS OCH RÅD

Varför ska jag tvätta och städa min husbil eller husvagn?

Det första du måste tänka på när du ska tvätta husbilen eller husvagnen är var. Den får inte tvättas var som helst, kanske inte ens på din egen mark. Farliga rengöringsmedel riskerar att släppas ut i naturen. På många platser är det därför förbjudet att tvätta fordon på privat mark. För att vara på den säkra sidan är det bäst att tvätta husbilen eller husvagnen på en biltvätt.

Tvätthallar med självbetjäning, är ett mycket bra alternativ för dig som vill tvätta husvagnen själv. Här finns det rymligare tvättbås för stora fordon där husvagnar och andra fordon över 2 meters höjd får plats. Kontrollera alltid att borstarna i tvättbåset är rena och skölj av dem snabbt med vatten före användning, eftersom små smutspartiklar på tvättborstarna kan ge repor på känsliga ytor.

För den som inte vill tvätta husvagnen själv finns det även biltvättar för lastbilar och bussar, som kan vara ett alternativ. Kontrollera dock alltid i förväg om inrättningen kan användas för husvagnar. Läs dessutom tillverkarens anvisningar, då det inte är alla fordon som lämpar sig för biltvätt. Särskilt fönster, lister och takkonstruktionen kan vara ett problem.