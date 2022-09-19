Djuprengör soptunnan & bekämpa dålig lukt effektivt

Du kan använda produkter som du redan har hemma för att få bort envis smuts från soptunnan. Ett enkelt och effektivt sätt att tvätta en soptunna är att använda ättika. Blanda ättiksprit med lika mycket vatten för att lösa upp smuts och även förebygga dålig lukt längre fram. Även riktigt illaluktande soptunnor kan rengöras så här. Ättika är dessutom biologiskt nedbrytbart och är därför ett bra alternativ till kemiska rengöringsmedel. Skölj först ur soptunnan med slangen och häll sedan i den hemgjorda ättiksblandningen tillsammans med lite vatten. För lättare smuts räcker det att låta blandningen verka med locket stängt i en till två timmar. Om tunnan är mycket smutsig kan du behöva borsta av den ingrodda smutsen efter att blandningen har fått verka. Men var försiktig när du skurar soptunnan för hand: bär alltid handskar och skyddsglasögon, eftersom ättika irriterar huden.

Förutom ättika kan du även använda citronsyra för att göra rent i soptunnan. Lös citronsyran i vatten enligt tillverkarens instruktioner och använd sedan på samma sätt som ättikan.