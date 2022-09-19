Djuprengör soptunnan & bekämpa dålig lukt effektivt
Förutom att vi sorterar och återvinner vårt skräp dagligen är det även viktigt att regelbundet tvätta själva tunnorna. Annars kan resultatet bli mer än bara dålig lukt: skadedjur, såsom exempelvis mask, kan börja bosätta sig i dina tunnor. Men hur gör man för att tunnor av plast verkligen ska bli rena? Förutom vanliga hushållsprodukter mot lukt och smuts finns det även ett flertal maskiner som kan användas för att få rent i tunnan. Kolla in dessa tips och tricks!
Rengör dina soptunnor för hand
Under extra varma sommardagar kan det vara en otrevlig upplevelse att slänga sopor, på grund av lukten och andra överraskningar i tunnan. Organiskt och biologiskt nedbrytbart avfall, t.ex. kött, börjar snabbt ruttna. Resultatet är både en otäck stank och ibland även mask i tunnan efter en tid. Genom att regelbundet rengöra tunnan får du bort stanken och förebygger även mask. Förbered inför rengöringen genom att först ta bort smuts och eventuella matrester eller skräp på insidan. Nu är det dags att noggrant rengöra insidan av tunnan. Med en trädgårdsslang och en skurborste får du bort den mesta smutsen från tunnan. Spruta med slangen i hela tunnan uppifrån och ner tills all grov smuts har samlats på botten. Smutsvattnet bör inte hällas ut i en rabatt eller på gatan. Häll det i ett avlopp.
Du kan använda produkter som du redan har hemma för att få bort envis smuts från soptunnan. Ett enkelt och effektivt sätt att tvätta en soptunna är att använda ättika. Blanda ättiksprit med lika mycket vatten för att lösa upp smuts och även förebygga dålig lukt längre fram. Även riktigt illaluktande soptunnor kan rengöras så här. Ättika är dessutom biologiskt nedbrytbart och är därför ett bra alternativ till kemiska rengöringsmedel. Skölj först ur soptunnan med slangen och häll sedan i den hemgjorda ättiksblandningen tillsammans med lite vatten. För lättare smuts räcker det att låta blandningen verka med locket stängt i en till två timmar. Om tunnan är mycket smutsig kan du behöva borsta av den ingrodda smutsen efter att blandningen har fått verka. Men var försiktig när du skurar soptunnan för hand: bär alltid handskar och skyddsglasögon, eftersom ättika irriterar huden.
Förutom ättika kan du även använda citronsyra för att göra rent i soptunnan. Lös citronsyran i vatten enligt tillverkarens instruktioner och använd sedan på samma sätt som ättikan.
Tips
Organiskt avfall bör läggas i särskilda soppåsar eller slås in i tidningspapper innan det kastas. På det sättet hålls soptunnan ren under en längre tid.
Särskild behandling för soptunnor med skadedjur
Innan du börjar tvätta soptunnan bör du alltid kontrollera om det finns skadedjur. Detta är vanligast på sommaren när organiskt avfall bryts ner. Särskilt fluglarver kan göra sig hemmastadda i soptunnan. De maskliknande larverna uppstår eftersom flugor gärna lägger ägg i soptunnans höga temperatur och fuktiga miljö. De vita larverna sprider sig sedan lätt till andra soptunnor i närheten och bör därför avlägsnas helt innan du börjar rengöra. Allt som behövs är ett par enkla hushållsprodukter. Tvätta ur soptunnan med en blandning av salt, ättika och varmt vatten.
Blandningen desinficerar plastytan och neutraliserar otrevlig lukt. Du kan också använda ett särskilt plastrengöringsmedel, som sprutas i soptunnan och sedan sköljs av med rent vatten.
Tvätta soptunnan med vattentryck
Om du vill tvätta soptunnan mer noggrant ska du använda en mellantryckstvätt. Vattenstrålen avlägsnar effektivt envisa avlagringar liksom annat fastgrott avfall eller t.o.m. mossa.
En batteridriven maskin lämpar sig särskilt väl för utomhusbruk eftersom det inte krävs något eluttag. Vad gäller vattenförsörjningen går det att använda antingen en normal vattenkran eller en sugslang, som kan dra upp vatten från t.ex. regntunnor eller vattendunkar. Vattentrycket är lägre än på en högtryckstvätt och lämpar sig därför väl för att rengöra soptunnor. Maxeffekten är 24 bar och skadar därmed inte soptunnans plast, men får ändå bort lös smuts effektivt.
Att rengöra en soptunna med en mellantryckstvätt:
- Börja med att ansluta trädgårdsslangen till kopplingen på maskinen. För att kunna starta maskinen med fulladdat 18 V batteripack måste du först öppna låset. Sedan är det bara att trycka på knappen för att börja tvätta.
- Tvätta ur soptunnan invändigt med vattenstrålen, uppifrån och ner. Smutsen lossnar och samlas på tunnans botten. Ibland måste soptunnan tömmas några gånger under processens gång. Innehållet ska alltid tömmas i ett avlopp.
- Skölj sedan hela soptunnan ordentligt igen tills all smuts är borta.
- Nu är det dags att även tvätta av tunnans utsida snabbt med mellantryckstvätten.
Tips
Om du inte vill att vattnet ska samlas längst ner i soptunnan medan den rengörs kan du lägga den på sidan först, så att vattnet kan rinna ut direkt. Ett vridbart spolrör med ställbar 360° led rekommenderas för bekväm rengöring. Om du ställer in rätt vinkel och använder en spolrörsförlängare kan soptunnan rengöras bekvämt medan du själv står upp.
Om du vill bli av med envis lukt kan du även försöka med ett lämpligt rengöringsmedel och skummunstycke. För soptunnor är vårt plastrengöringsmedel ett bra val. Medlet ger högsta möjliga rengöringskapacitet, avlägsnar ingrodd smuts effektivt och ger långvarigt skydd till behållarens färg och material.
För särskilt envis smuts som inte går att få bort med vattenstrålen kan du försöka med en tvättborste som rengör noggrant utan stänk. Fäst borsten på mellantryckstvätten och rengör längst ner i tunnan. Funktionen på borstens munstycke kan växlas mellan att skura och blästra. Det roterande huvudet gör att det blir rent på ställen som är svåra att komma åt. Du kan även använda det medföljande rotojetmunstycket. Den roterande strålen rengör på djupet.
Soptunnan kan även rengöras med högtryckstvätt. I så fall bör du dock använda lägsta möjliga tryck på spolröret eller spolhandtaget för att minimera stänket. Med maskinens funktion för rengöringsmedel kan högtryckstvätten applicera rengöringsmedel på underlaget med lågt tryck. Låt verka en stund och skölj sedan med rent vatten tills all smuts är borta. För lättare nedsmutsning räcker en trädgårdsslang mer än väl, t.ex. tillsammans med ett spolhandtag med roterande stråle som gör rengöringen enklare.
Låt soptunnan torka efter rengöring
När du har tvättat klart tunnan, antingen manuellt eller med en maskin, bör den alltid få torka helt innan du sätter i en ny soppåse. Om tunnan är fuktig på insidan blir den en perfekt grogrund för mögel. Bäst är att luta tunnan upp och ner mot en vägg. Allt vatten rinner då ut och luften tillåts cirkulera i tunnan. Om du vill att det ska gå fortare kan du ta gammalt tidningspapper. Du kan också suga upp fukten ur tunnan med en grovdammsugare.