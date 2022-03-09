Lämpligt verktyg för beskärning av träd

Du behöver inte nödvändigtvis överlåta skötsel av träd till utbildade proffs. Med rätt verktyg för trädskötsel kan även amatörträdgårdsmästare göra bra arbete. Genom att köpa dem en gång och sedan underhålla dem omsorgsfullt efter genomfört arbete kan du använda redskapen för trädskötsel i många år.

En grensax är perfekt för grenar upp till tre centimeter i diameter. Batteridrivna grensaxar gör arbetet betydligt enklare, eftersom de kräver mindre muskelkraft.

Tjockare grenar hanteras lättast med en motorsåg. Batteridrivna motorsågar är perfekta för att beskära träd, eftersom de är lättare än bensindrivna sågar och inte utsätter dig för avgaser när du arbetar. Du får dock bara använda motorsågar och elektriska sågar om du kan stå stadigt på marken när du gör det, är utbildad trädklättrare eller har tillgång till en arbetskran.