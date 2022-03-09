Beskära ett träd: Tips för korrekt beskärning av träd
Liksom nästan alla växter i trädgården kräver träd och buskar också regelbunden skötsel för att se trevliga ut och bära massor av blommor och frukt. Att beskära buskar och träd regelbundet låter mödosamt, men är ganska enkelt med lämpliga verktyg och några tips. För att beskära träd på rätt sätt behöver du grensax och motorsåg, helst batteridrivna, samt skyddskläder, handskar, eventuellt en stege och en plan för vilket trä som står näst på tur och när.
Lämpligt verktyg för beskärning av träd
Du behöver inte nödvändigtvis överlåta skötsel av träd till utbildade proffs. Med rätt verktyg för trädskötsel kan även amatörträdgårdsmästare göra bra arbete. Genom att köpa dem en gång och sedan underhålla dem omsorgsfullt efter genomfört arbete kan du använda redskapen för trädskötsel i många år.
En grensax är perfekt för grenar upp till tre centimeter i diameter. Batteridrivna grensaxar gör arbetet betydligt enklare, eftersom de kräver mindre muskelkraft.
Tjockare grenar hanteras lättast med en motorsåg. Batteridrivna motorsågar är perfekta för att beskära träd, eftersom de är lättare än bensindrivna sågar och inte utsätter dig för avgaser när du arbetar. Du får dock bara använda motorsågar och elektriska sågar om du kan stå stadigt på marken när du gör det, är utbildad trädklättrare eller har tillgång till en arbetskran.
Enkel beskärning av träd tack vare teleskopförlängning
Om du vill beskära större buskar och äldre träd innebär det i allmänhet att du behöver en förlängning av armarna. En batteridriven stångsåg når upp till fyra meter upp och tack vare en axelrem innebär det att inte ens ännu högre trädbeskärningsarbete är något problem. Du kan stå säkert på marken och behöver ingen stege.
När du beskär träd måste du alltid se till att ditt huvud och dina händer är skyddade. Handskar och skyddsglasögon för att skydda mot träspån är ett minimum som standardutrustning. Den som behöver ta bort större grenar bör dessutom skydda sig med hjälm eller åtminstone aldrig stå under den fallande grenen.
Skärskyddsutrustning bestående av skärskyddsbyxor och skyddsskor, öron- och ögonskydd samt handskar är absolut nödvändigt för trädskötsel med motorsåg. Eventuella lokala regler för bullerskydd och bestämmelser om skydd av fåglar och andra djur måste också följas.
Beskära ett träd: När ska du utföra vilken uppgift?
Rätt tid för beskärning av buskar och träd beror på trädet och på typen av beskärning. Prydnadsbuskar beskärs i allmänhet varje år så att de behåller sin önskade form. Fruktträd behöver inte beskäras varje år, men trädskötsel bör ske regelbundet för även dem vart fjärde till sjätte år. Särskilt unga träd bör beskäras på ett riktat sätt oftare, för att undvika missbildningar, till exempel klykstam.
Tillväxtcykeln för träd och buskar måste också tas i beaktning. Från augusti drar många trädslag tillbaka sitt reservmaterial från bladen till rötterna, för att samla det inför ny knoppning på våren. För många trädslag bör du därför undvika att göra större ingrepp mellan augusti och december.
Rekommendationer: Vilken tidsperiod är lämplig för vilken beskärning av träd?
- Du kan beskära året runt efter stormskador eller om ruttna eller skadade grenar upptäcks eller hotar att brytas av. Då är säkerhet främsta prioritet.
- Vintern är den traditionella tiden för beskärning för ökad skörd eller lättnad på träd för stenfrukt, kärnfrukt och bär. Detta är också en bra tid för att beskära rosor och gallra trädtoppar, eftersom grenarna är som mest synliga och reservmaterialet finns i rötterna. Du bör dock undvika att beskära ett träd vid kraftig frost. Helst bör du börja beskära mellan januari och början av mars och när temperaturen inte längre är under -5 °C.
- Vissa fruktträd beskärs på våren, till exempel persikoträd. För träd med tidig blomning som blommande plommon och forsythia väntar du på en blomma och kan därefter beskära dem.
- Du kan också beskära träd på sommaren för att tunna ut trädtoppar. Detta är också en bra tidpunkt för att ta bort vertikala vattenskott från trädet. Du kan beskära körsbärsträd under och efter skörden på sommaren, liksom vissa trädslag utan frukt, till exempel pilar. Det är även lättare att upptäcka bladsjukdomar nu, och snitt läker snabbare. Sommaren är också idealisk för att beskära valnötsträd.
- Hösten är den bästa tiden för inhemska lövträd och barrträd. Vissa slags fruktträd kan också beskäras redan nu om de behöver växa sig starkare. För att främja utvecklingen av fruktskott bör du helst börja beskära endast i januari eller februari.
Det finns dock inga allmänna rekommendationer för alla trädslag. Du bör helst hitta specifik information på egen hand om när och hur du kan beskära olika typer av buskar och träd.
Vad ska tas bort när du beskär ett träd?
Att beskära buskar och träd innebär framför allt att ta bort sjuka och överflödiga grenar. Medan prydnadsbuskar behöver formas är målet för fruktträd en bra fruktskörd och trädets allmänna hälsa. Dessa typer av beskärningar är ofta olika:
Växtbeskärning: För att uppmuntra tillväxt och bildandet av en trädkrona kan du beskära nyplanterade träd till ungefär ett primärt och högst tre sekundära skott.
Formbeskärning: Formbeskärning används vanligtvis för att klippa buskar i en viss form, men också för att minska storleken på trädkronor, räta ut tillväxt och ta bort irriterande grenar eller grenar som växer i kors med varandra. Du kan också använda formbeskärning för att skapa utrymme, till exempel genom att blotta stammen genom beskärning (ta bort grenar nära stammen). För att främja nya sidoskott kan du förkorta grenar till önskad längd upp till den vilande sidan eller till knoppar på undersidan (ögon).
Beskärning för ökad skörd: Fruktträd bör beskäras regelbundet för att få en bättre skörd. När du gallrar trädkronan tar du alltid bort överflödiga skott helt, så att de inte skjuter skott igen ännu tjockare. På äppelträd beskär du förgrenade skott som hänger ner bakom yngre sidoskott.
Avlastningsbeskärning: Skadade grenar avlägsnas, till exempel grenar som brutits av efter en storm eller snö eller som drabbats av ett skadedjursangrepp. Grenar som orsakar obalans beskärs också. Efter avlastningsbeskärning bör beskärningssnitt förseglas med ympningsvax eller andra lämpliga metoder.
Att beskära buskar och träd innebär att balansen mellan rötternas massa och trädkronan störs. Ju kraftigare du beskär, desto starkare kan växten reagera genom att skjuta nya skott. I grunden bör alla sjuka och överflödiga grenar avlägsnas vid en beskärningsprocess. Men det är bara mycket sällan att rekommendera att beskära en buske eller ett träd helt.
Beskära träd på rätt sätt: Beskärningstekniker
Du kan beskära små grenar upp till huvudhöjd med en sekatör. En batteridriven grensax rekommenderas för lite tjockare grenar upp till maximalt tre centimeter i diameter. Principen är densamma. Sekatören eller grensaxen placeras nära grenens bas, helst så att inga stumpar återstår. Detta är viktigt för att undvika att det bildas döende grenstumpar, vilket kan bli ingångar för skadedjur och röta.
Du kan kapa tjocka grenar på buskar och träd med en motorsåg. Detta kräver en noggrann beskärningsteknik så att barken inte skadas i onödan.
Utbuktningen på grenens bas är utgångspunkten för detta. Först skär du ett snitt ungefär två handbredder bort från utbuktningen på undersidan.
Sedan sätter du igång tre handbredder bort från utbuktningen och skär genom grenen ovanifrån tills den faller ner.
Den återstående grenstumpen skärs sedan bort med ren snittyta på utbuktningen. För att göra detta placerar du helst sågen lite diagonalt, riktad bort från trädstammen. Utbuktningens meristem säkerställer att ny bark växer till över snittytan. Långa och stora grenar bör helst kapas bit för bit, utifrån och in. Det tar längre tid men är säkrare och har den fördelen att du sedan inte har lika mycket arbete med att hantera det trä som har kapats. Till sist innebär beskärning av träd också att du måste göra dig av med det trä som har skurits av.
Underhåll av verktyg efter beskärning av träd
För att säkerställa att beskärningen lyckas även nästa gång ska du helst ta hand om beskärningsredskapen omedelbart.
Rengöring av skärbladet med en borste är tillräckligt för underhåll av grensaxen. Skärbladens kvalitet bibehålls om dessa gnids in eller sprayas med tunn maskinolja eller sprayolja efter varje användning. Detta ger nödvändig smörjning och skyddar mot rost. Du bör också regelbundet kontrollera att grensaxens skruvar och muttrar sitter fast ordentligt. Desinficering av de trädgårdsredskap som använts för beskärning rekommenderas också, för att förhindra att vissa trädsjukdomar förs vidare.
Motorsågens underhåll innefattar rengöring av kedjan efter varje användning. Kåda och smuts avlägsnas med särskilt rengöringsmedel. Produkten kan rengöras när den är torr med en hård borste, men det är av yttersta vikt att du först tar bort batteriet. Oljenivå och korrekt smörjning ska också kontrolleras. Du bör alltid fylla på tillräckligt med kedjeolja, för att förlänga kedjans och produktens livslängd. Om det finns tillräckligt med kedjeolja i tanken bör du ändå kontrollera smörjmedlets distribuering. Titta antingen efter oljedroppar under en minuts torrkörning med bladet pekande nedåt över ett ljust underlag, eller lyft försiktigt på kedjan efter en torrkörning (varning: risk för personskada) och kontrollera att det finns en tunn oljefilm på styrskenan.
Du måste också kontrollera och vid behov justera kedjespänningen regelbundet, helst före varje användning. Kedjan får inte sitta löst. Tänderna på sågens kedja bör slipas vid behov, eftersom en skarp kedja ger bättre snitt och bättre säkerhet. En rund fil som är lämplig för kedjans stigning ska användas för detta. Alternativt kan du få kedjan slipad av ett proffs. Kedjesågens blad kan behöva kontrolleras avseende skador efter några arbetstimmar och vid behov bytas ut.