Den praktiska förlängningsdelen gör den batteridrivna stångsågen PSW 18-20 perfekt för skötsel av höga träd. Bladet har en optimal vinkel på 30 grader som gör det möjligt att enkelt och bekvämt kapa grenar på upp till 4 meters höjd medan du står säkert på marken. Den smidiga kedjespänningen och automatisk kedjesmörjning gör stångsågen enkel att använda. Den medföljande axelremmen underlättar användningen av den batteridrivna stångsågen, även vid långa arbetspass. Svärd, kedja, svärdsskydd, axelrem, insexnyckel för spänning av kedjan samt en flaska olja medföljer vid leverans.