Den batteridrivna stångsågen PSW 18-20 når enkelt grenar på upp till 4 meters höjd så du slipper klättra på stegar. För säker och smidig trädskötsel.
Den praktiska förlängningsdelen gör den batteridrivna stångsågen PSW 18-20 perfekt för skötsel av höga träd. Bladet har en optimal vinkel på 30 grader som gör det möjligt att enkelt och bekvämt kapa grenar på upp till 4 meters höjd medan du står säkert på marken. Den smidiga kedjespänningen och automatisk kedjesmörjning gör stångsågen enkel att använda. Den medföljande axelremmen underlättar användningen av den batteridrivna stångsågen, även vid långa arbetspass. Svärd, kedja, svärdsskydd, axelrem, insexnyckel för spänning av kedjan samt en flaska olja medföljer vid leverans.
Egenskaper och fördelar
Enkel kedjespänningLättåtkomlig skruv för spänning av kedjan.
Automatisk kedjesmörjningFör minimalt underhåll av teleskopsågen.
SnabbfästeTeleskopsågen kan tas isär i tre delar för praktisk förvaring.
Praktisk axelrem
- Optimal viktfördelning för avlastning av användarens armar och axlar.
Förlängningsstång
- Tillverkad i lättvikts glasfiber – för smidig kapning av grenar på upp till 4 meters höjd.
Stabiliseringskrok
- För säker och exakt kapning av grenar.
Optimerad 30-graders bladvinkel
- För bekväm användning från marknivån.
Säkerhetsspärr
- Förhindrar oavsiktlig start av teleskopsågen.
Genomskinlig oljetank
- Användaren kan kontrollera oljenivån via ett genomskinligt inspektionsglas.
18 V Kärcher batteriplattform
- Realtidsteknik med LCD-batteridisplay: återstående drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet.
- Långvarig och kraftfull tack vare litiumjonceller.
- Det uppladdningsbara batteriet kan användas till alla maskiner på Kärchers 18-V batteriplattform.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Svärd (cm)
|20
|Bladvinkel (°)
|30
|Kedjehastighet (m/s)
|5,5
|Kedjedelning
|3/8" LP
|Kedjemått
|0,043"
|Antal drivlänkar
|33
|Oljetankvolym (ml)
|50
|Garanterad ljudeffektnivå (dB(A))
|95
|Vibrationsvärde främre handtag (ΔK = 1,5 m/s²) (m/s²)
|1,3
|Vibrationsvärden för bakre handtag (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|1,2
|Längd med förlängningsstång (m)
|2,9
|Längd utan förlängningsstång (m)
|2
|Spänning (V)
|18
|Prestanda per batteriladdning* (Antal kapningar)
|Max. 80 (2,5 Ah) / Max. 160 (5,0 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 15 (2,5 Ah) / Max. 30 (5,0 Ah)
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|2980 x 95 x 187
* Ø grenar: 5 cm
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Svärd
- Sågkedja
- Oljeflaska
- Axelrem
- Insexnyckel för kedjespänning
Standardutrustning
- Kedjeskydd
- Automatisk kedjesmörjning
- Oljenivåindikator
Videos
Användningsområden
- Högt placerade grenar
- Fällning av mindre träd
Tillbehör
