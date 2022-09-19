Rengör uterummet: De bästa tipsen
Många drömmer om ett uterum, med växter runt fönstren och gott om plats för att bara koppla av. Uterum konstrueras oftast av glas, även taket. Tyvärr krävs det dock lite skötsel och vård för att uterummet ska vara riktigt fint i längden.
Vad ska jag tänka på vid rengöring och skötsel av mitt uterum?
Uterum, eller närmare bestämt fönstren och taket, blir smutsiga med tiden genom påverkan från väder och vind. Ämnen i atmosfären, t.ex. sot och damm, pollen, löv och barr, liksom fågelspillning och insekter, försämrar gradvis uterummets utseende. Genom att göra rent två gånger per år håller du uterummet i toppskick och kan vara säker på att inte smutsiga fönster förstör mysigheten. Ett bra tillfälle är på våren, när trädgården börjar vakna till liv efter de kalla vintermånaderna.
Men att rengöra uterummet handlar inte bara om utseendet. Varje del av konstruktionen behöver dessutom skötas och underhållas, t.ex. själva stommen och alla gummilister. Tänk på att ju längre du väntar med att rengöra uterummet, desto mer ansträngande och tidskrävande blir det. Välj en molnig dag för att rengöra uterummet. Vid mycket stark sol eller hög värme torkar fönstren för fort, vilket gör att det bildas fula ränder.
Följande maskiner, redskap och rengöringsmedel kan användas för att rengöra uterummet:
- en stege
- en slang med spraytillsats
- en fönsterskrapa
- en tvättborste och en mikrofiberduk samt ljummet vatten
- diskmedel eller glasputsmedel
- en fönstertvätt, t.ex i kombination med en MultiCleaner
- en högtryckstvätt med teleskoprör och motsvarande glasrengöringstillbehör, till exempel
Att tvätta glastaket på uterum
Att tvätta fönstren på uterummets väggar är inte så svårt, men om uterummet är högt eller om du vill tvätta taket också, kan det vara lite knepigare. Problemet är inte själva rengöringen utan att det är svårt att nå flera meter upp.
Du har i princip två alternativ - antingen stå på en stege och tvätta för hand, eller ta högtryckstvätten i kombination med ett förlängningsskaft, vilket förstås är mycket mindre riskfyllt och tidskrävande.
Innan du börjar med våtrengöringen bör du först ta bort eventuell lös smuts på uterummets tak och i rännorna. Här lämpar sig de vanliga städredskapen: borste, hink och spolhandtag på trädgårdsslangen, samt en trasa för att torka kanterna på glaset. Vänta med högtryckstvätten för ögonblicket, annars kommer du bara att sprida ut smutsen över hela uterummets fasad och fönster. De flesta uterum har sluttande tak, vilket gör det mycket lättare att göra rent med trädgårdsslangen. Bäst är att försiktigt skölja smutsen ner i hängrännan uppifrån och ner. Ett annat arbetsbesparande tips är att ställa en skål eller sil där rännan tar slut, så att du fångar upp smutsen och hindrar den från att tränga ner i marken eller smutsa ner uteplats. Det är även en god idé att först ta bort skräp från hängrännan, så att det inte blir stopp och översvämning när du börjar tvätta med vatten.
Nu kan du börja tvätta glastaket på uterummet. Här är det bäst att använda ett utfällbart förlängningsskaft med borste, som du sätter på trädgårdsslangen. Se alltid till att stegen står stadigt på ett jämnt underlag. Be någon att hålla i stegen för extra stabilitet. Börja tvätta högst upp på taket och arbeta gradvis längs de sluttande kanterna. För mycket envis smuts kan du höja trycket och borsta flera gånger över det smutsiga stället. Här passar det bra med fönsterputsmedel, som inte bara gör glaset skinande rent utan dessutom förebygger mossa. Sista steget är att spruta ordentligt med vatten över hela glaset.
Tips
Detta fungerar ännu bättre med ett svängbart förlängningsskaft med matchande fasad- och glasrengöringstillbehör, som du sätter direkt på högtryckstvätten. Därmed når du höga fönster och glastak enklare utan att behöva stå på stegar.
Hur tvättar jag fönstren i uterummet?
Om uterummet främst består av glas är processen i princip likadan som vid vanlig fönstertvätt. Om du inte vill att fönstren ska bli smutsiga med en gång igen är det bäst att först torka bort smuts och damm från fönster- och dörrkarmar med en borste eller trasa. Här är det viktigt att använda rätt teknik för att undvika ränder på fönstren när du är klar. Börja med att spraya rengöringslösning på glaset och torka sedan med en mikrofiberduk eller gummiskrapa. Om du väljer gummiskrapan är det bäst att torka bort återstående vätska uppifrån och ner med rörelser i form av siffran åtta. Putsa avslutningsvis med en kökshandduk av bomull eller en mikrofiberduk.
Tips
För mattor och golv behöver du förstås dammsugare och mopp. Den goda nyheten är att det nu finns samma sak fast för glas! Med en sladdlös MultiCleaner och en fönstertvätt tvättar du fönster och andra glasytor enkelt och effektivt utan att lämna ränder.
Tvätta uterummet med eller utan högtryckstvätt?
Det korta svaret är att båda går bra! Frågan är snarare hur mycket tid och pengar du vill lägga på att rengöra och sköta uterummet. Om du vill att det ska vara så billigt som möjligt är det trasa, hink och hushållsprodukter som gäller. Men om du vill spara den tid som annars går åt till att rengöra uterum och glastak är högtryckstvätten det bästa alternativet. Högtryckstvätten rengör dessutom effektivare än en vanlig trädgårdsslang, sparar vatten och är mer miljövänlig.
Många tänker inte heller på att en maskin som heter något med “högtryck” också kan användas för att rengöra med lägre vattentryck. Allt som behövs är att ta det lugnt i arbetet och vara noga med att inte använda för högt tryck på glaset. Så här fungerar det steg för steg:
1. Ställ in vinkeln på förlängningsskaftet så att den passar glastaket. Detta gör du genom att dra i blockeringsspaken och släppa den igen när du har rätt vinkel.
2. Ställ in de två teleskoprören till önskad höjd för glastaket. Se till att slangen kan röra sig fritt inne i rören när du fäller ut dem.
3. Tvätta glastaket genom att arbeta fram och tillbaka från sida till sida.
4. För optimalt rengöringsresultat utan ränder kan du även använda glasfinish. Rengöringsmedlet bör dock inte användas i direkt solljus eller lämnas att torka på fönstren.
5. Ta av fasad- och glasrengöringstillbehöret innan du applicerar rengöringsmedlet.
6. För in högtryckstvättens sugslang i flaskan med rengöringsmedel, eller sätt flaskan i hållaren på maskinen.
7. Applicera rengöringsmedel över hela taket.
8. Sätt röret på förlängningsskaftet. Kontrollera att det bruna eller grå munstycket sitter på spolröret.
9. Skölj av rengöringsmedlet snabbt igen.
Den här metoden lämpar sig väl för att tvätta uterummet utvändigt om du inte vill att de rengjorda ytorna genast ska smutsas ner igen. För material som trä, korrugerad plast eller dubbelskiktad panel krävs dock en annan rengöringsmetod.
Ett sista tips: Använd helst inte högtryckstvätten på känsliga ställen, t.ex. gummilister. Om du inte kan undvika det, se till att det går snabbt. Högt tryck kan göra att vatten och smuts kommer in under gummimaterialet, vilket försämrar tätningen.