Rengör uterummet: De bästa tipsen

Att tvätta glastaket på uterum

Att tvätta fönstren på uterummets väggar är inte så svårt, men om uterummet är högt eller om du vill tvätta taket också, kan det vara lite knepigare. Problemet är inte själva rengöringen utan att det är svårt att nå flera meter upp.

Du har i princip två alternativ - antingen stå på en stege och tvätta för hand, eller ta högtryckstvätten i kombination med ett förlängningsskaft, vilket förstås är mycket mindre riskfyllt och tidskrävande.

Innan du börjar med våtrengöringen bör du först ta bort eventuell lös smuts på uterummets tak och i rännorna. Här lämpar sig de vanliga städredskapen: borste, hink och spolhandtag på trädgårdsslangen, samt en trasa för att torka kanterna på glaset. Vänta med högtryckstvätten för ögonblicket, annars kommer du bara att sprida ut smutsen över hela uterummets fasad och fönster. De flesta uterum har sluttande tak, vilket gör det mycket lättare att göra rent med trädgårdsslangen. Bäst är att försiktigt skölja smutsen ner i hängrännan uppifrån och ner. Ett annat arbetsbesparande tips är att ställa en skål eller sil där rännan tar slut, så att du fångar upp smutsen och hindrar den från att tränga ner i marken eller smutsa ner uteplats. Det är även en god idé att först ta bort skräp från hängrännan, så att det inte blir stopp och översvämning när du börjar tvätta med vatten.

Nu kan du börja tvätta glastaket på uterummet. Här är det bäst att använda ett utfällbart förlängningsskaft med borste, som du sätter på trädgårdsslangen. Se alltid till att stegen står stadigt på ett jämnt underlag. Be någon att hålla i stegen för extra stabilitet. Börja tvätta högst upp på taket och arbeta gradvis längs de sluttande kanterna. För mycket envis smuts kan du höja trycket och borsta flera gånger över det smutsiga stället. Här passar det bra med fönsterputsmedel, som inte bara gör glaset skinande rent utan dessutom förebygger mossa. Sista steget är att spruta ordentligt med vatten över hela glaset.