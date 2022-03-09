Trädgårdsskötsel: Våra bästa tips och tricks
Oavsett om man pratar om våren, när trädgårdssäsongen verkligen kommer igång igen, eller om höstmånaderna, när trädgården gradvis vintersäkras – alla som vill hålla sin trädgård grön och få den att se bra ut på lång sikt har mycket arbete framför sig. Med dessa experttips lyckas trädgårdsskötseln garanterat.
Experttips för en välskött trädgård
Trädgårdsskötsel kan vara slitsamt, men framför allt kan det också vara en passion och en rolig aktivitet, samt en paus från den ofta stressiga vardagen. Och den som har förberett sig ordentligt vet vad och när saker måste göras i trädgården. Detta sparar mycket tid och irritation, till exempel från beskärning av buskar som oavsiktligt sker vid fel tidpunkt. Men vilken årstid är egentligen bäst för att klippa häcken och beskära träd? Hur ofta ska du klippa eller göda gräsmattan? Vad behöver du tänka på när du vattnar trädgården? Och hur vintersäkrar du dammen och trädgården?
Med dessa tips och tricks för trädgårdsskötsel är du förberedd för alla uppgifter:
Tips om trädgårdsskötsel: Sköta om gräsmattor, häckar och träd på rätt sätt
Häckar som omsluter din tomt är inte bara ett blickfång i trädgården, utan ger också praktiskt skydd mot nyfikna blickar från förbipasserande eller grannar. Men de kräver regelbunden skötsel. Du måste därför ta reda på vilka klipptekniker som kan användas och vilka trädgårdsredskap som passar bäst för häckskötsel.
Innan du klipper häcken bör du därför tänka igenom vilken typ av häck du ska klippa eftersom detta avgör om du ska klippa med trapetsformning eller rektangulär formning. Den första, där häcken föryngras uppåt, är särskilt populär.
På tal om föryngring ... Föryngrande beskärning leder oss till trädskötsel, eftersom det inte bara är häckar och buskar som ska beskäras då och då. Trädgårdens träd behöver också regelbunden skötsel, för att se till att de bär mycket blommor och frukt samt att du kan njuta av dem under lång tid. Men hur beskär du egentligen träd på rätt sätt? Alla som tror att du bara kan skära av grenar var som helst med ett slumpmässigt utvalt trädgårdsredskap har fel. För att beskära träd korrekt bör trädgårdsägare alltid ha följande redskap till hands: En grensax eller motorsåg – batteridrivna modeller passar bra för detta, liksom lämpliga skyddskläder och en stege.
Däremot bör du klippa gräsmattan mycket oftare. Den kräver mycket skötsel, särskilt från vårmånaderna och framåt. Det är ändå viktigt att bemästra hur du klipper gräsmattan, även om det kan låta konstigt till att börja med. Men hur ska en amatörträdgårdsmästare gå tillväga på bästa sätt när de gör det? Till att börja med är det bra att lära sig grunderna om gräsklippning för att odla en frodig och grön gräsmatta. Alla som tittar närmare på detta vet till exempel att du inte ska klippa en blöt gräsmatta. Alltför hög temperatur skadar också de nyklippta grässtråna. Men varför är det så? När ska du använda en gräsuppsamlare eller tillämpa mulching och i vilket fall är en batteridriven trimmer eller robotgräsklippare mer lämpligt? Med rätt tips kan lämpliga klippredskap väljas utifrån dina egna behov, och fel vid klippning av gräsmattan kan undvikas.
Tips och tricks för vattning av trädgården
Den som sköter om och gödslar sina rabatter, blommor och gräsmattan på rätt sätt har redan gjort mycket för att trädgården ska se trevlig ut och frodas. Naturligtvis lyckas detta bara om du regelbundet vattnar dina växter och gräsmattan. Framför allt bör du vänta på den perfekta tidpunkten och känna till rätt hällnings- och bevattningsteknik när du gör det. Till exempel måste du tänka på att växter och jordar har olika behov och du bör vattna dem mer sällan eller ofta utifrån deras typ.
Dessutom kan trädgårdsentusiaster också förlita sig på automatisk bevattning. Du kan spara mycket tid med ett automatiskt bevattningssystem. Denna metod för bevattning är också betydligt mer resurssnål än manuell vattning. Datorstyrda vattensystem med vilka vattnet först leds ut från hushållets vattenanslutning eller från en vattentunna eller cistern med hjälp av en tryckstegringspump tar hand om detta.
En mysig idyllisk trädgård: Tips för rengöring av uteplatser och trädgårdsmöbler
För många personer är trädgården en plats att dra sig tillbaka till för få koppla av. Om allt blommar och är vackert skött kan du njuta tillsammans med vänner och familj när arbetet har gjorts. Hur skulle det till exempel kännas att ha en grillkväll på en ny uteplats i trä eller sten? Inom detta område kan man se en tydlig trend: fler och fler vill försköna sin trädgård och uppgradera den med trädgårdsmöbler och uteplatser av hög kvalitet. De gör trädgården bekväm och mysig. När du ska göra detta bör du naturligtvis komma ihåg att uteplatser i trä måste rengöras regelbundet och skötas om. Detta förhindrar att träytan blir grå och skyddar den från oönskat ogräs, mossa och skadliga svampar. Naturligtvis gäller samma sak för trädgårdsmöbler, som helst bör rengöras från ytsmuts med varmt vatten och ett lämpligt rengöringsmedel. Du kan även använda en högtryckstvätt, eventuellt med medelhögt tryck.
Vintersäkra trädgården
Den som vill vintersäkra sin trädgård måste tänka på vissa saker. Krukväxter och trädgårdsmöbler måste sättas på en torr plats, och rabatter eller buskar ska beskäras igen. Sedan kan du gödsla dem genom att tillsätta plantjord. Vårt tips: Klippmaterialet kommer till större nytta när det hackas upp eller används för ytterligare trädgårdsunderhåll, och kan läggas på rabatterna för att skydda mot frost. Detta gör att du samtidigt kan lösa problemet med vad du ska göra med löv och grenar som har fallit ner, åtminstone delvis, eftersom de flesta träd och buskar fäller sina löv under hösten, så du måste också tänka på hantering av löv.