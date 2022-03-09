Experttips för en välskött trädgård

Trädgårdsskötsel kan vara slitsamt, men framför allt kan det också vara en passion och en rolig aktivitet, samt en paus från den ofta stressiga vardagen. Och den som har förberett sig ordentligt vet vad och när saker måste göras i trädgården. Detta sparar mycket tid och irritation, till exempel från beskärning av buskar som oavsiktligt sker vid fel tidpunkt. Men vilken årstid är egentligen bäst för att klippa häcken och beskära träd? Hur ofta ska du klippa eller göda gräsmattan? Vad behöver du tänka på när du vattnar trädgården? Och hur vintersäkrar du dammen och trädgården?

Med dessa tips och tricks för trädgårdsskötsel är du förberedd för alla uppgifter: