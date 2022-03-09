Vintersäkra trädgården – vad måste göras
Under hösten bör trädgårdsägare börja förbereda sina trädgårdar för vintern. Frågan om när du ska vintersäkra sin trädgård är därför lätt att svara på: under perioden från mitten av oktober till början av november. Vissa åtgärder ska då vidtas för gräsmattor, rabatter, buskar, träd och häckar. Det är också viktigt att förvara trädgårdsredskap korrekt under den kalla årstiden. Kärcher berättar hur du gör det.
Vintersäkra gräsmattan
Alla som är oroliga över om gräsmattan är skyddad och mår bra under vintern kan glädjas åt frodigt, grönt gräs på våren. Att klippa gräsmattan är viktigt här, nämligen till en höjd på fem till sex centimeter. Du bör också samla upp nedfallna löv, små grenar, mossa och gräsklipp. Detta förhindrar att det ruttnar och blir mögligt. Det gör också att gräsmattan får mer ljus och trivs bättre. En kratta är det bästa verktyget för detta. Till sist bör gräsmattan gödslas en sista gång för året. Det ger den viktiga näringsämnen för vintern.
Håll koll på krukväxterna och flytta in dem i huset
När trädgårdsägare förbereder trädgården för vintern bör de flytta in de flesta av sina krukväxter inomhus över vintern. Vissa växter som lavendel, julros, fuchsia och hornviol är tåliga och kan stanna kvar utomhus under vintern. De ska dock inte stå var som helst, utan snarare på en plats där de är skyddade mot väder och vind. Alla krukväxter som behöver tillbringa vintern inomhus måste först kontrolleras avseende sjukdomar och skadedjur. Om de är sjuka eller angripna av skadedjur finns det risk för att sjukdomen eller skadedjuren sprider sig till andra växter, särskilt om de står nära varandra.
Beskära buskar, häckar och träd
Som nästa steg för att vintersäkra trädgården ska häcksaxar eller sekatörer tas fram. Det här steget innebär att långa stjälkar ska ges stöd och sjuka och döda grenar ska kapas från träden. Här är det är viktigt att förutse den första frosten, eftersom de skurna ytorna som uppstår måste få möjlighet att försegla sig igen. Alla som klipper häcken bör annars se till att klippa den trapetsformad, så att den smalnar av ju högre upp den kommer. Detta gör att grenar nära marken också kan få tillräckligt med ljus. På vintern är detta även avgörande för att häcken ska behålla sin form även om det är mycket snö på den.
Underhåll av rabatter
Det är också viktigt att förbereda rabatter för blommor och grönsaker. Vissna och döda trädgårdsväxter bör beskäras inför vintern med en sekatör. För att berika växtjorden med näringsämnen kan växtens avklippta material och löv hackas sönder och blandas ner i jorden. Genomgående praktiskt: Kompost och löv skyddar växterna mot frost.
Ytterligare användningsområden för trädgårdsavfall
Inför vintern kan du skapa en eller flera högar av trädgårdsavfall som löv, kvistar och grenar, som sedan kan fungera som en tillflyktsort för olika djur som igelkottar, möss och olika insekter. Du kan även skapa en komposthög med gräsklipp och löv. Mikroorganismer och maskar omvandlar sedan detta med tiden till humusjord, som är rik på näringsämnen. Du bör dock vara medveten om att en välfungerande komposthög beror på blandningen. Det är inte alla typer av träd som är lämpliga, och många typer av löv har ett mycket lågt näringsinnehåll. Komposthögens plats ska vara halvskuggad och den måste vara på öppen mark, inte på en stängd yta. Om du har detta i åtanke när du vintersäkrar din trädgård kan du glädjas över färsk humus i början av våren.
Korrekt förvaring av trädgårdsredskap
Korrekt förvaring av trädgårdsredskap som krattor, liar, slangar och häcksaxar samt elektriska trädgårdsredskap är viktigt för att se till att de förblir i fungerande skick. Alla som följer följande tips kommer att kunna ha god nytta av sina verktyg även på våren.
Rätt förberedelser
Det mest grundläggande vid förvaring av små trädgårdsredskap är att de är rena när de läggs undan. Därför bör smuts från skyfflar, krattor och spadar avlägsnas med stålull, en trådborste, ett munstycke eller en högtryckstvätt. Först ska grov smuts avlägsnas från motor- eller batteridrivna produkter med en borste och sedan ska de rengöras med en fuktig trasa. Högtryckstvättar och andra anordningar med vatteninlopp ska tömmas på vatten innan de läggs undan. Det är viktigt att notera att det alltid finns kvar lite vatten i dessa produkter, vilket gör att produkter som innehåller vatten måste förvaras så att de skyddas mot frost. Slangar ska också tömmas helt, torkas av och sedan rullas ihop utan att det bildas några veck.
Vintersäkra vattenkran utomhus
När vi ändå pratar om vatten bör vattenkranen utomhus vintersäkras. För att förhindra att vatten som finns kvar i rören fryser och därmed orsakar läckage i rören ska vattenledningen till vattenkranen utomhus stängas av och kranen öppnas. Vattentunnor och vattenkannor ska också tömmas helt. De förstnämnda kan vara kvar ute med tömningskranarna öppna, de senare ska helst förvaras inomhus. Dammpumpar ska stängas av och deras inlopp och utlopp tömmas. Sedan ska de förvaras frostfritt över vintern.
Avlägsna rost
Det är ingen hemlighet att produkter som ofta utsätts för belastning fungerar längre om de rengörs regelbundet. Detta gäller än mer innan det blir vinter i trädgården. Så här skyddar du produkter från rost:
- Rengör dem först från smuts med vatten och en borste.
- Sedan ska de torkas av ordentligt.
- Om det redan har bildats rost ska den tas bort med hjälp av stålull eller stål-/skurborste.
- Slutligen ska du använda skyddande olja. Den appliceras på de uppruggade ytorna och skyddar mot att rost bildas eller återkommer.
Produkternas förvaring
Helst ska produkterna förvaras i ett trädgårdsskjul eller en redskapsbod. Garaget eller källaren kan också vara alternativ, särskilt om du har speciella upphängningslösningar och hyllsystem från en specialiståterförsäljare för professionell förvaring. Trädgårdsredskap bör aldrig lämnas utomhus över vintern. Gummi kan bli poröst vid låga temperaturer och material kan deformeras, för att inte tala om den känsliga elektroniken i produkter som batteridrivna gräsklippare, batteridrivna häcksaxar och inte minst batteridrivna robotgräsklippare. Om dessa läggs undan för vintern bör du också tänka på ytterligare några saker.
Instruktioner: Frostsäker förvaring av högtryckstvättar
En högtryckstvätt bör alltid skyddas mot frost på vintern. Men det finns inte alltid möjlighet till förvaring i ett uppvärmt utrymme. Vid kraftig frost kan temperaturen i ett trädgårdsskjul eller garage också falla under fryspunkten. Då finns det risk för att små mängder vatten som finns kvar i högtryckstvätten fryser. Eftersom vatten expanderar när det fryser kan tätningar och i värsta fall pumpmekanik förstöras. För att förhindra frostskador är det lämpligt att släppa ut eventuellt kvarvarande vatten från produkter, tillbehör och slangar. Vi rekommenderar: Demontera tillbehöret och slå på högtryckstvätten utan vattentillförsel i ungefär en halv minut tills det har körts helt torrt. Om produkten är utrustad med en rengöringsmedelstank ska den också tömmas och sköljas ur innan produkten läggs undan. För att ta bort rester av rengöringsmedel från systemet kan tanken fyllas på med ca 0,2 liter färskvatten. Slå sedan på produkten en kort stund i rengöringsläge. Vattnet transporteras från tanken. En gång om året bör du också kontrollera och rengöra vattenfiltret vid högtryckstvättens inlopp. Du kan utföra dessa uppgifter samtidigt.
Hur och när batteridrivna gräsklippare och robotgräsklippare ska läggas undan för vintern
Batteridrivna gräsklippare och robotgräsklippare får aldrig lämnas ute i trädgården över vintern. I så fall kan elektroniken skadas. Detsamma gäller förvaring av batterier för vintern samt för laddningsstationen. Senast i slutet av oktober är det dags att lägga in produkterna på en torr plats, så helst när gräsmattan har klippts för sista gången det året. När den batteridrivna gräsklipparen eller robotgräsklipparen ska läggas undan för vintern bör batteriet laddas till cirka 75 procent. Bakgrund: Om litiumjonbatterier laddas ur helt minskar deras livslängd. Batterier ska helst förvaras vid temperaturer mellan 10 och 20 °C. Du bör helst förvara dem inomhus under vintern, medan robotgräsklipparen eller den batteridrivna gräsklipparen utan problem kan förvaras i ett skjul, en källare eller ett garage. Om batteriet är permanent installerat i robotgräsklipparen ska produkten förvaras på en torr plats under vintern.
För robotgräsklippare gäller samma rekommendationer som för förvaring av små produkter för trädgården. De bör rengöras med en fuktig trasa, inte med slang eller högtryckstvätt. Annars kan elektroniken i produkten skadas. För att demontera laddningsstationen måste alla sladdar först tas bort och ändarna på sladdarna skyddas mot fukt och frost med en plastfilm. Om laddningsstationens kontakter är smutsiga bör de rengöras med fint sandpapper.
Ställa undan trädgårdsmöbler för vintern
Oavsett om trädgårdsborden och stolarna är gjorda av vintersäkra material som konstrotting, aluminium eller trä bör de ställas undan under den kalla årstiden om du vintersäkrar trädgården, och det gäller även bordsöverdrag och sittdynor. Torra, svala utrymmen som källare, garage eller trädgårdsskjul lämpar sig särskilt väl för detta. Endast stålmöbler kan stå kvar i trädgården över vintern. Om du inte har tillräckligt med utrymme för att ställa dina möbler inomhus kan du använda särskilda skyddsöverdrag. Dessa steg bör följas:
- Rengör trädgårdsmöblerna och låt dem torka.
- Fäst skyddsöverdragen väl, och tänk på vinden när du gör det.
- För att förhindra att det bildas mögel ska du se till att luft kan komma in till möblerna.