Hur och när batteridrivna gräsklippare och robotgräsklippare ska läggas undan för vintern

Batteridrivna gräsklippare och robotgräsklippare får aldrig lämnas ute i trädgården över vintern. I så fall kan elektroniken skadas. Detsamma gäller förvaring av batterier för vintern samt för laddningsstationen. Senast i slutet av oktober är det dags att lägga in produkterna på en torr plats, så helst när gräsmattan har klippts för sista gången det året. När den batteridrivna gräsklipparen eller robotgräsklipparen ska läggas undan för vintern bör batteriet laddas till cirka 75 procent. Bakgrund: Om litiumjonbatterier laddas ur helt minskar deras livslängd. Batterier ska helst förvaras vid temperaturer mellan 10 och 20 °C. Du bör helst förvara dem inomhus under vintern, medan robotgräsklipparen eller den batteridrivna gräsklipparen utan problem kan förvaras i ett skjul, en källare eller ett garage. Om batteriet är permanent installerat i robotgräsklipparen ska produkten förvaras på en torr plats under vintern.

För robotgräsklippare gäller samma rekommendationer som för förvaring av små produkter för trädgården. De bör rengöras med en fuktig trasa, inte med slang eller högtryckstvätt. Annars kan elektroniken i produkten skadas. För att demontera laddningsstationen måste alla sladdar först tas bort och ändarna på sladdarna skyddas mot fukt och frost med en plastfilm. Om laddningsstationens kontakter är smutsiga bör de rengöras med fint sandpapper.