Vattna trädgården automatiskt
En frodig, grön gräsmatta, magnifika rader av rabatter, en mångfärgad matta av blommor – varje trädgårdsälskares dröm på sommaren! Men en yrkesperson vet att även om det är en hobby och en passion att ha ett grönt trädgårdsparadis innebär det också mycket arbete. I synnerhet tar det mycket tid och energi att vattna växter och gräsmatta varje dag under de varma månaderna. Genom att använda ett automatiskt bevattningssystem kan du komma undan denna tidskrävande uppgift och samtidigt spara värdefullt vatten. Nedan följer en översikt över de olika systemen samt hur automatisk bevattning med grundvatten eller regnvatten fungerar.
Fördelarna med automatisk bevattning i trädgården
Fördelarna med ett automatiskt bevattningssystem i trädgården är lätta att räkna upp: Jämfört med vattning med en vattenkanna eller traditionella spolhandtag kan du spara enormt mycket tid med ett bevattningssystem i trädgården. Dessutom sparar denna metod vatten och sparar mer resurser än när du vattnar trädgården med kranvatten för hand. Du kan vattna din trädgård särskilt effektivt med individuellt inställbar vattenspridare och vattentimer eller bevattningsklocka. Detta gör att gräsmattor, växter och buskar kan vattnas antingen manuellt eller på ett riktat sätt enligt ett individuellt inställbart bevattningsschema, även när du är på jobbet eller är bortrest. En annan fördel är att automatisk bevattning med till exempel regnvatten eller grundvatten inte förbrukar värdefullt dricksvatten. Regnvatten kan samlas upp via en cistern eller en vattentunna och ansluts sedan till det automatiska bevattningssystemet med hjälp av en trädgårdspump och ett slangsystem. Naturligtvis fungerar det också på samma sätt med grundvatten eller vatten från brunnar, som kan distribueras effektivt i trädgården med hjälp av en trädgårdspump.
Automatisk bevattning: Styrs manuellt eller med dator
Om du funderar på att köpa ett bevattningssystem behöver några saker förtydligas först. Detta handlar inte bara om att du vill lära dig hur automatisk bevattning fungerar och vilka system som finns. Det är också kopplat till beskaffenheten hos och storleken på din trädgård. Till exempel bör du tänka på vilken typ av slangsystem som är lämpligt och vilken vattenkälla du vill använda för att förse rabatter, häckar och gräsmattor med vatten på ett riktat sätt. Det finns också olika typer av bevattningstimrar. Här är det viktigt att känna till följande: Om du har besvarat dessa grundläggande frågor har majoriteten av ”arbetet” redan utförts. Installationen av bevattningssystemet är okomplicerad och tar bara några minuter.
Hur fungerar automatisk bevattning?
I huvudsak finns det tre alternativ för automatisk bevattning. Till att börja med kan ett modernt slangsystem som distribuerar vatten genom automatiskt aktiverade vattenspridare redan vara tillräckligt. Denna variant är billig och kräver ingen mödosam planering eftersom de mobila och individuellt inställbara produkterna kan placeras i den del av trädgården där du vill ha dem när de behövs. Du sparar därför redan mycket tid och kan använda den här tiden för att ta hand om familj och hushåll eller för hemarbete. Med hjälp av flexibla slanganslutningssystem kan flera vattenspridare i vissa fall också anslutas till varandra.
Om du inte bara är ute efter att vattna stora ytor av gräsmatta utan snarare vill vattna rabatter och örter, kanske på ett riktat sätt, krävs ett intelligent bevattningssystem som försörjer varje växt individuellt och på ett behovsorienterat sätt. Här används mikrodroppsmetoden. Vattnet leds genom en slang till ett stort antal droppmunstycken och mikrospraymunstycken, så att växterna vattnas inte bara effektivt utan framför allt också på ett sätt som sparar resurser och reglerar vattenmängden. Genom kombinationen av fina droppmunstycken och mikrospraymunstycken kan antingen enskilda växter vattnas på ett riktat sätt eller så kan hela rabatten vattnas enligt olika mönster. När det gäller bevattning finns det dessutom droppslangar som är utvecklade för detta, som du lägger ut i eller runt rabatten som en traditionell slang. Installationen går snabbt tack vare de medföljande steg-för-steg-instruktionerna. Slangarna kan kapas efter behov och med hjälp av de medföljande slangdistributörerna kan du förlänga systemet efter behov. Droppmunstyckena och mikrospraymunstyckena sitter installerade på systemslangen och denna fästs i marken på önskad plats med slangspikar. Extremt praktisk: Mikrospraymunstyckena kan ställas in var för sig via en styrenhet.
Om trädgården behöver vintersäkras kan bevattningssystemets munstycken och kranadaptrar skruvas loss på nolltid. Systemet bör demonteras helt och förvaras på en frostsäker plats över vintern.
Vilken vattenkälla används för att vattna trädgården?
Oavsett om du vill vattna dina växter, rabatter och blommor för hand eller använda ett automatiserat system för att vattna trädgården kvarstår frågan om varifrån vattnet ska tas. Det mest uppenbara alternativet för detta är att använda kranvatten genom att ansluta trädgårdsslangen eller bevattningssystemet till en hushållskran. För vissa trädgårdsägare kan det dock vara relevant att använda en alternativ vattenkälla. Det kan vara befogat att överväga ett bevattningssystem med grundvatten eller vatten från en brunn eller automatisk bevattning av trädgården med regnvatten.
Den som äger en stor trädgård kan dessutom överväga att gräva en brunn för att använda det uppsamlade grundvattnet eller regnvattnet till att vattna trädgården. Det stämmer att detta medför vissa engångskostnader, men det kommer att medföra besparingar på bara några år. Att samla upp regnvatten i cisterner och uppsamlingstankar och distribuera detta i bevattningssystemet och så småningom i trädgården med bevattningspumpar som lämpar sig också för detta ändamål.
Premiumklass: Automatisk bevattning med vattentimer
Den som vill få sin trädgård helt vattnad kan förlita sig på bevattningstimrar. Du behöver inte ens oroa dig för att dina blommor får för lite vatten om du är på semester eller på jobbet. Du kan ställa in ett bevattningsintervall på produkten i förväg, så att trädgården kan vattnas enligt ett schema och helt automatiskt.
Det fungerar så här: Vattentimern är ansluten till husets vattenanslutning, på samma sätt som du ser med andra bevattningssystem. Beroende på modell kan du ansluta ett till tre distributionssystem till den. Om du till exempel bestämmer dig för en bevattningsklocka kan du bara ställa in bevattningsperioden manuellt. Efter högst två timmar, eller tidigare om så önskas, avslutas bevattningen automatiskt.
Du kan bli ännu mer oberoende med en bevattningstimer. Detta säkerställer inte bara att trädgården vattnas automatiskt en gång om dagen, eller fler gånger vid behov, utan mäter också markens fuktighet med hjälp av en sensor. Signalen skickas trådlöst till styrenheten vid vattenanslutningen, vilket startar och avslutar vattningen beroende på den funktion som ställts in i förväg, det vill säga det moderna och effektiva sättet att vattna trädgården.