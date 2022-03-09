Premiumklass: Automatisk bevattning med vattentimer

Den som vill få sin trädgård helt vattnad kan förlita sig på bevattningstimrar. Du behöver inte ens oroa dig för att dina blommor får för lite vatten om du är på semester eller på jobbet. Du kan ställa in ett bevattningsintervall på produkten i förväg, så att trädgården kan vattnas enligt ett schema och helt automatiskt.

Det fungerar så här: Vattentimern är ansluten till husets vattenanslutning, på samma sätt som du ser med andra bevattningssystem. Beroende på modell kan du ansluta ett till tre distributionssystem till den. Om du till exempel bestämmer dig för en bevattningsklocka kan du bara ställa in bevattningsperioden manuellt. Efter högst två timmar, eller tidigare om så önskas, avslutas bevattningen automatiskt.

Du kan bli ännu mer oberoende med en bevattningstimer. Detta säkerställer inte bara att trädgården vattnas automatiskt en gång om dagen, eller fler gånger vid behov, utan mäter också markens fuktighet med hjälp av en sensor. Signalen skickas trådlöst till styrenheten vid vattenanslutningen, vilket startar och avslutar vattningen beroende på den funktion som ställts in i förväg, det vill säga det moderna och effektiva sättet att vattna trädgården.