Kärcher Rain System ™

Häckar, blomsterrabatter eller buskar – det nya, intelligenta bevattningssystemet från Kärcher fördelar målinriktat och fuktkontrollerat den exakta vattenvolymen på varje enskild växt. Kärcher Rain System® kombinerar fördelarna med micro-dripping och traditionell bevattning. Systemet arbetar med ett tryck på upp till 4 bar och omfattar en ½" PVC-slang med dropp- och mikrospolmunstycke. En tryckminskare och ett filter för skydd mot övertryck och smutspartiklar kan även monteras. Kärcher Rain System™ kan anpassas individuellt efter alla typer av trädgårdar och arbeten och fungerar perfekt tillsammans med SensoTimer för att ge ett kontrollerat bevattningssystem efter trädgårdens behov.