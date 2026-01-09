Vi tror på kvalitet

Kärcher sätter höga kvalitetsstandarder för sina produkter. Om din Kärcher trädgårdsslang inte fungerar som den ska på grund av ett material- eller tillverkningsfel har du dock rätt att få felet korrigerat kostnadsfritt under garantiperioden. Beroende på vilken modell av Kärcher trädgårdsslang det gäller, är garantiperioden 12–18 år:

PrimoFlex®: 12 år

PrimoFlex® Plus: 15 år

PrimoFlex® Premium: 18 år

Performance Plus: 15 år

Performance Premium: 18 år

Färgförändringar på din Kärcher trädgårdsslang undantas uttryckligen från garantin. Garantivillkoren som utfärdats av våra återförsäljare gäller också. Du kan begära att få dem från din återförsäljare. I garantivillkoren hittar du detaljerad information om innehållet i garantin, den geografiska räckvidd som garantin täcker, samt namn och adress till återförsäljaren. Självfallet påverkar inte garantin dina lagstadgade rättigheter gentemot återförsäljaren av produkten.