Slangar
Kärchers trädgårdsslangar är extremt flexibla, robusta och böjbara. De är lätta att hantera och många av slangarna finns som färdiga set och kan användas med en gång.
Ansvarsfulla materialval
Kärcher lägger enormt stor vikt vid att välja material noggrant och undviker ämnen såsom ftalat och tungmetaller som är skadliga för miljön och hälsan. Ytterligare fördelar: Slangarna, som har optimerats vad gäller funktion och manövrering, är robusta, flexibla och beständiga mot böjning.
Vi tror på kvalitet
Kärcher sätter höga kvalitetsstandarder för sina produkter. Om din Kärcher trädgårdsslang inte fungerar som den ska på grund av ett material- eller tillverkningsfel har du dock rätt att få felet korrigerat kostnadsfritt under garantiperioden. Beroende på vilken modell av Kärcher trädgårdsslang det gäller, är garantiperioden 12–18 år:
PrimoFlex®: 12 år
PrimoFlex® Plus: 15 år
PrimoFlex® Premium: 18 år
Performance Plus: 15 år
Performance Premium: 18 år
Färgförändringar på din Kärcher trädgårdsslang undantas uttryckligen från garantin. Garantivillkoren som utfärdats av våra återförsäljare gäller också. Du kan begära att få dem från din återförsäljare. I garantivillkoren hittar du detaljerad information om innehållet i garantin, den geografiska räckvidd som garantin täcker, samt namn och adress till återförsäljaren. Självfallet påverkar inte garantin dina lagstadgade rättigheter gentemot återförsäljaren av produkten.