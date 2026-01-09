SensoTimer ST 6 eco!ogic
Den intelligenta vattenkalkylatorn SensoTimer ST6 eco!ogic är baserad på växters vattenbehov och bevattnar med luftfuktighetskontroll med hjälp av en radiosensor.
SensoTimer ST6 eco!ogic vattnar med luftfuktighetskontroll och enligt inställda krav. Sensorn, som ingår i leveransen, mäter jordens fuktighetsvärde och överför det via radiovågor till SensoTimer. Det önskade fuktighetsvärdet kan regleras i fem nivåer. Om fuktighetsnivån sjunker under önskat värde startas bevattningen automatiskt vid nästa inställda tidpunkt. Den avtagbara manöverpanelen och de fem manöverknapparna gör det enkelt att programmera. Upp till två bevattningstillfällen kan ställas in per dag (maximal bevattningstid: 90 min). Tack vare eco!ogic-funktionen kan bevattningen även fördröjas med 1–7 dagar. Manuell bevattning kan ske när som helst. Inprogrammerad bevattning kan skjutas upp i 24 timmar med en knapptryckning. SensoTimer ST6 eco!ogic är kompatibel med alla kända klicksystem. Krankoppling och förfilter ingår i leveransen, 9 V-batteri krävs (ingår inte).
Egenskaper och fördelar
Fuktstyrd bevattningEffektivt, vattenbesparande och behovsbaserad bevattning av växter.
Enskild inställning av bevattningsfrekvensBehovsbaserad bevattning.
Automatisk På/AvRiktad bevattning.
Avtagbar display
- Smidig programmering.
Knapp för avstängning av bevattningen i 24 timmar
- Inaktiverar bevattningen i 24 timmar.
Manuell bevattning är möjlig
- Kortvarigt avlägsnande av vatten
Specifikationer
Tekniska data
|Anslutningsgänga
|G3/4 + G1
|Max. tryck (bar)
|10
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|96 x 137 x 153
Följande ingår
- Fuktsensor: 1 Del(ar)
- Batterier medföljer vid leverans: nej
Standardutrustning
- Programmerbar bevattning: 1 Del(ar)
- Batterier krävs
- Antal batterier: 2 x 9 V Block
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
