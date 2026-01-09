SensoTimer ST6 eco!ogic vattnar med luftfuktighetskontroll och enligt inställda krav. Sensorn, som ingår i leveransen, mäter jordens fuktighetsvärde och överför det via radiovågor till SensoTimer. Det önskade fuktighetsvärdet kan regleras i fem nivåer. Om fuktighetsnivån sjunker under önskat värde startas bevattningen automatiskt vid nästa inställda tidpunkt. Den avtagbara manöverpanelen och de fem manöverknapparna gör det enkelt att programmera. Upp till två bevattningstillfällen kan ställas in per dag (maximal bevattningstid: 90 min). Tack vare eco!ogic-funktionen kan bevattningen även fördröjas med 1–7 dagar. Manuell bevattning kan ske när som helst. Inprogrammerad bevattning kan skjutas upp i 24 timmar med en knapptryckning. SensoTimer ST6 eco!ogic är kompatibel med alla kända klicksystem. Krankoppling och förfilter ingår i leveransen, 9 V-batteri krävs (ingår inte).