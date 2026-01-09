Skapa själv ett bevattningssystem som bäst passar din trädgård och kontrollera enkelt vattenflödet via droppmunstycken. Paketet innehåller: 10 m 1/2” droppbevattningsslang, 15 m 1/2” slangsystem, 4 st T-kopplingar (med justerbart vattenflöde), 4 st skarvkopplingar, 5 st slangstopp, 10 st droppmunstycken, 1 st partikelfilter, 5 st slangfästen, 1 st slangkoppling, 1 st slangkoppling med vattenstopp och 1 st krananslutning. Alla delar kan installeras utan verktyg. Droppmunstyckena kan fästas på slangen och justeras efter önskemål (0-10 l/tim). Droppbevattningsslangen droppar jämnt över hela längden och kan optimeras med hjälp av T-kopplingen. Systemet körs med upp till 4 bars tryck och kan anpassas individuellt till varje trädgård och fungerar perfekt med SensoTimer för behovsanpassad vattenstyrning.