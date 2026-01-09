Kärcher Rain Box

Effektivt bevattningspaket för optimal bevattning av växter, häckar och grönsaker i din trädgård.

Skapa själv ett bevattningssystem som bäst passar din trädgård och kontrollera enkelt vattenflödet via droppmunstycken. Paketet innehåller: 10 m 1/2” droppbevattningsslang, 15 m 1/2” slangsystem, 4 st T-kopplingar (med justerbart vattenflöde), 4 st skarvkopplingar, 5 st slangstopp, 10 st droppmunstycken, 1 st partikelfilter, 5 st slangfästen, 1 st slangkoppling, 1 st slangkoppling med vattenstopp och 1 st krananslutning. Alla delar kan installeras utan verktyg. Droppmunstyckena kan fästas på slangen och justeras efter önskemål (0-10 l/tim). Droppbevattningsslangen droppar jämnt över hela längden och kan optimeras med hjälp av T-kopplingen. Systemet körs med upp till 4 bars tryck och kan anpassas individuellt till varje trädgård och fungerar perfekt med SensoTimer för behovsanpassad vattenstyrning.

Egenskaper och fördelar
Komplett set
  • Komplett Kärcher Rain System® startset
  • Klar för användning: Alla relevanta delar ingår i satsen.
Droppmunstycke med justering av vattenmängd
  • Målinriktad och behovsanpassad bevattning av växter.
Fixerar Kärcher Rain System® slangen
  • Flexibel och exakt montering.
Droppmunstycke med integrerad nål
  • Installation utan verktyg.
Återförslutningsbart droppmunstycke
  • Munstyckena kan monteras och avlägsnas efter behov.
Hanterbart antal komponenter
  • Ingen omfattande planering krävs.
Integrerad Kärcher Rain System® slang
  • Extra flexibel vid utläggning.
T-koppling med justering av vattenmängd
  • Optimal vattenmängdsreglering för droppslangen.
Utbyggbart
  • Kan lätt utökas med andra komponenter från Kärcher Rain System®
Specifikationer

Tekniska data

Max. tryck (bar) 4
Färg Gul
Vikt (kg) 2,7
Vikt inkl. förpackning (kg) 3,8
Mått (L × B × H) (mm) 380 x 289 x 113

Följande ingår

  • Inklusive filter
  • T-koppling med justerbart vattenflöde: 4 Del(ar)
  • Skarvkoppling: 4 Del(ar)
  • Slangstopp, stort: 5 Del(ar)
  • Droppmunstycke: 10 Del(ar)
  • Slangfäste: 5 Del(ar)
  • Droppbevattningsslang: 10 m
  • Kärcher Rain System®-slang: 1/2″, 1 x 15 m
  • Anslutning: 2 Del(ar)
  • Krananslutning med reduceringsnippel, G 1, G 3/4: 1 Del(ar)

Standardutrustning

  • Vattenmängden kan regleras
Användningsområden
  • Bevattning av trädgården
  • Blom- och grönsaksrabatter
  • Häckar, bustar
  • Plantering i rader
