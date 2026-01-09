Kärcher Rain Box
Effektivt bevattningspaket för optimal bevattning av växter, häckar och grönsaker i din trädgård.
Skapa själv ett bevattningssystem som bäst passar din trädgård och kontrollera enkelt vattenflödet via droppmunstycken. Paketet innehåller: 10 m 1/2” droppbevattningsslang, 15 m 1/2” slangsystem, 4 st T-kopplingar (med justerbart vattenflöde), 4 st skarvkopplingar, 5 st slangstopp, 10 st droppmunstycken, 1 st partikelfilter, 5 st slangfästen, 1 st slangkoppling, 1 st slangkoppling med vattenstopp och 1 st krananslutning. Alla delar kan installeras utan verktyg. Droppmunstyckena kan fästas på slangen och justeras efter önskemål (0-10 l/tim). Droppbevattningsslangen droppar jämnt över hela längden och kan optimeras med hjälp av T-kopplingen. Systemet körs med upp till 4 bars tryck och kan anpassas individuellt till varje trädgård och fungerar perfekt med SensoTimer för behovsanpassad vattenstyrning.
Egenskaper och fördelar
Komplett set
- Komplett Kärcher Rain System® startset
- Klar för användning: Alla relevanta delar ingår i satsen.
Droppmunstycke med justering av vattenmängd
- Målinriktad och behovsanpassad bevattning av växter.
Fixerar Kärcher Rain System® slangen
- Flexibel och exakt montering.
Droppmunstycke med integrerad nål
- Installation utan verktyg.
Återförslutningsbart droppmunstycke
- Munstyckena kan monteras och avlägsnas efter behov.
Hanterbart antal komponenter
- Ingen omfattande planering krävs.
Integrerad Kärcher Rain System® slang
- Extra flexibel vid utläggning.
T-koppling med justering av vattenmängd
- Optimal vattenmängdsreglering för droppslangen.
Utbyggbart
- Kan lätt utökas med andra komponenter från Kärcher Rain System®
Specifikationer
Tekniska data
|Max. tryck (bar)
|4
|Färg
|Gul
|Vikt (kg)
|2,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|3,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|380 x 289 x 113
Följande ingår
- Inklusive filter
- T-koppling med justerbart vattenflöde: 4 Del(ar)
- Skarvkoppling: 4 Del(ar)
- Slangstopp, stort: 5 Del(ar)
- Droppmunstycke: 10 Del(ar)
- Slangfäste: 5 Del(ar)
- Droppbevattningsslang: 10 m
- Kärcher Rain System®-slang: 1/2″, 1 x 15 m
- Anslutning: 2 Del(ar)
- Krananslutning med reduceringsnippel, G 1, G 3/4: 1 Del(ar)
Standardutrustning
- Vattenmängden kan regleras
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- Blom- och grönsaksrabatter
- Häckar, bustar
- Plantering i rader
Tillbehör
