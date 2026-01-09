Bevattningstimer WT 4
Enkelt programmeringsbar bevattningsenhet för bevattning på begäran. Bevattningen startas och avbryts på förinställda tider. Med avtagbar display. Med krananslutning och förfilter.
Exakt bevattning på begäran: Nya bevattningsenheten WT 4 är extra enkel att programmera. Den avtagbara displayen, de stora reglagen och den tydligt organiserade panelen gör det enkelt och smidigt att programmera. Maximal bevattningstid är upp till 120 minuter. Bevattningen startas och avbryts automatiskt och exakt enligt den inställda tiden. Krananslutning och förfilter ingår, men inte 9 V-batteri. Det innebär att det inte kommer något vatten om det inte verkligen behövs. Detta är bra för miljön, samtidigt som det sparar in pengar. Kärchers bevattningstimer är kompatibla med alla tillgängliga klicksystem.
Egenskaper och fördelar
Enskild inställning av bevattningsfrekvensBevattning på begäran.
Automatisk start- och stoppfunktionExakt bevattning.
Avtagbar displayFör smidig programmering.
Inklusive krankoppling och förfilter
Indikatorlampa för programmering och batteristatus
Manuell bevattning är möjlig
Bevattning i upp till 120 min.
Flexibelt val av starttid
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|115 x 120 x 125
Om dessa produkter kopplas till dricksvattennätet måste kraven i SE-EN 1717 uppfyllas. Kontakta vid behov din sanitetsspecialist.
Följande ingår
- Batterier medföljer vid leverans: nej
Standardutrustning
- Batterier krävs
- Antal batterier: 1 x 9 V Block
Videos
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- Fällning av mindre träd
- För bevattning av stora trädgårdar
- För bevattning av krukväxter
- För bevattning av prydnadsväxter (små rabatter, enstaka växter, krukväxter)
Tillbehör
Bevattningstimer WT 4 Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.