Exakt bevattning på begäran: Nya bevattningsenheten WT 4 är extra enkel att programmera. Den avtagbara displayen, de stora reglagen och den tydligt organiserade panelen gör det enkelt och smidigt att programmera. Maximal bevattningstid är upp till 120 minuter. Bevattningen startas och avbryts automatiskt och exakt enligt den inställda tiden. Krananslutning och förfilter ingår, men inte 9 V-batteri. Det innebär att det inte kommer något vatten om det inte verkligen behövs. Detta är bra för miljön, samtidigt som det sparar in pengar. Kärchers bevattningstimer är kompatibla med alla tillgängliga klicksystem.