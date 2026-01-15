Bevattningstimern WT 5
Bevattningstimern WT 5 startar och avbryter bevattningen av trädgården helt på egen hand. Bevattningens tidpunkt och varaktighet kan programmeras precis efter behov.
Bevattningstimern WT 5 har fyra valbara lägen: automatisk bevattning, manuell bevattning, nedräknad bevattning och 24 timmars uppehåll. I det automatiska bevattningsläget vattnar WT 5 exakt så som du vill på inprogrammerade tider under en på förhand inställd bevattningstid. Bevattningsprogrammet kan aktiveras alla dagar i veckan och kan köra upp till två cykler per dag (morgon och/eller kväll). Maximal bevattningstid är 120 minuter. Det manuella bevattningsläget kan aktiveras när som helst. I nedräkningsläget vattnar WT 5 under en avgränsad period och slutar automatiskt att vattna vid periodens slut. Det 24 timmar långa uppehållet innebär att användaren kan avbryta det automatiska bevattningsprogrammet i upp till 24 timmar. Uppehållet kan avbrytas när som helst innan 24-timmarsperioden är över. Krananslutning och förfilter ingår i leveransen, 9 V-batteri krävs (ingår inte).
Egenskaper och fördelar
Välj vilka veckodagar och vilken exakt reglering av tidpunkt och varaktighet som ska gälla för respektive bevattningscykel (max två om dagen)Exakt bevattning – idealisk för regioner med bevattningsrestriktioner.
Avtagbar displayEnkel och smidig programmering med god översikt över hela bevattningsprogrammet.
Batterinivåvisning och förvaringsfunktion för batteribyteKontrollen över funktion och programmering upprätthålls efter att batteriet har bytts ut.
Automatisk På/Av
- Smidig och regelbunden bevattning.
Manuell bevattning är möjlig
- Kortvarigt avlägsnande av vatten
Nedräkningsfunktion för bevattning
- Flexibel engångsbevattning med automatisk avstängning.
Pausläge för bevattning
- 24 timmars bevattningsavbrott (t.ex. för oavbrutna trädgårdsfester).
Säkerhetsfunktion: när batteriet är tomt stoppas ventilen och vattenflödet
- Orosbefriad användning av bevattningstimern då man är borta.
Helt roterbar vattenanslutning
- Enkel installation på kranen.
Bevattning i upp till 120 min.
Specifikationer
Tekniska data
|Anslutningsgänga
|G3/4 + G1
|Max. tryck (bar)
|10
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|112 x 125 x 129
Om dessa produkter kopplas till dricksvattennätet måste kraven i SE-EN 1717 uppfyllas. Kontakta vid behov din sanitetsspecialist.
Följande ingår
- Batterier medföljer vid leverans: nej
Standardutrustning
- Programmerbar bevattning: 1 Del(ar)
- Batterier krävs
- Antal batterier: 1 x 9 V Block
Videos
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
Tillbehör
Bevattningstimern WT 5 Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.