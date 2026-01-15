Bevattningstimern WT 5 har fyra valbara lägen: automatisk bevattning, manuell bevattning, nedräknad bevattning och 24 timmars uppehåll. I det automatiska bevattningsläget vattnar WT 5 exakt så som du vill på inprogrammerade tider under en på förhand inställd bevattningstid. Bevattningsprogrammet kan aktiveras alla dagar i veckan och kan köra upp till två cykler per dag (morgon och/eller kväll). Maximal bevattningstid är 120 minuter. Det manuella bevattningsläget kan aktiveras när som helst. I nedräkningsläget vattnar WT 5 under en avgränsad period och slutar automatiskt att vattna vid periodens slut. Det 24 timmar långa uppehållet innebär att användaren kan avbryta det automatiska bevattningsprogrammet i upp till 24 timmar. Uppehållet kan avbrytas när som helst innan 24-timmarsperioden är över. Krananslutning och förfilter ingår i leveransen, 9 V-batteri krävs (ingår inte).