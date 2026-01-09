Sats med droppbevattningsslang
Den anslutningsklara droppslangsatsen (med filter och ändkoppling) rekommenderas särskilt för bevattning av häckar och buskar tack vare den jämna vattenspridningen.
Droppbevattningsslangsatsen är en anslutningsklar, komplett sats som innehåller ett partikelfilter, 20 m droppbevattningsslang och en ändkoppling. Vattnet droppar jämnt från hela slangen. Eftersom vattnet hamnar exakt där det behövs bevattnas häckar och buskar optimalt. Slangen kan kortas efter behov och förslutas med ändkopplingen. Den förstärkta slangen innehåller inte kadmium, barium eller bly och slangen är därmed ofarlig för hälsan. Slangen arbetar med ett tryck på max. 2 bar. Partikelfiltret skyddar droppbevattningsslangen mot smutspartiklar. Filterinsatsen kan tas ut och rengöras. Det finns en krankoppling på ingångssidan som är kompatibel med alla kända klicksystem. I Kärcher Rain System® kombineras fördelarna med droppbevattning och traditionell bevattning. Systemet arbetar med ett tryck på upp till 4 bar och kan anpassas till de flesta trädgårdar.
Egenskaper och fördelar
Droppbevattningsslang för Kärcher Rain System®
- Direkt bevattning längs växterna.
Ändkoppling och filter ingår
- Anslutningsklar komplett sats.
- Kan kombineras med alla kända klicksystem
Kan förlängas upp till 50 m
- Vattnet droppar jämnt från hela slangen.
Trädgårdsslang av hög kvalitet
- Utgör ingen risk för hälsan eller miljön.
Fri från kadmium, barium och bly
Frosttålig
- Slangen kan lämnas kvar utomhus på vintern.
Optimalt tryck för droppbevattningsslangen: 2 bar
- Vattnet droppar jämnt från hela slangen.
Kan grävas ner
- Droppbevattningsslangen kan grävas ner till 5 cm under ett löst lager jord.
Specifikationer
Tekniska data
|Diameter
|1/2″
|Slanglängd (m)
|20
|Anslutningsgänga
|G3/4
|Max. tryck (bar)
|4
|Ca 4 bars tryck (l/h)
|500
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|1,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|223 x 385 x 28
Följande ingår
- Slangstopp, stort: 1 Del(ar)
- Droppbevattningsslang: 20 m
- Partikelfilter: 1 Del(ar)
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- Häckar, bustar
- Plantering i rader
Tillbehör
