Droppbevattningsslangsatsen är en anslutningsklar, komplett sats som innehåller ett partikelfilter, 20 m droppbevattningsslang och en ändkoppling. Vattnet droppar jämnt från hela slangen. Eftersom vattnet hamnar exakt där det behövs bevattnas häckar och buskar optimalt. Slangen kan kortas efter behov och förslutas med ändkopplingen. Den förstärkta slangen innehåller inte kadmium, barium eller bly och slangen är därmed ofarlig för hälsan. Slangen arbetar med ett tryck på max. 2 bar. Partikelfiltret skyddar droppbevattningsslangen mot smutspartiklar. Filterinsatsen kan tas ut och rengöras. Det finns en krankoppling på ingångssidan som är kompatibel med alla kända klicksystem. I Kärcher Rain System® kombineras fördelarna med droppbevattning och traditionell bevattning. Systemet arbetar med ett tryck på upp till 4 bar och kan anpassas till de flesta trädgårdar.