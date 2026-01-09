KRS Krukbevattningssystem
KRS® krukbevattningssystem för utomhusbruk: perfekt för effektiv vattenförsörjning av upp till 15 växter. Krukor och balkonglådor kan vattnas på ett smidigt sätt med slangsystemet och droppmunstycken.
Kärchers krukbevattningssystem för utomhusbruk är en del av Kärcher Rain System® och perfekt för effektiv bevattning av upp till 15 växter. Krukor och balkonglådor kan vattnas på ett smidigt sätt med slangsystemet och droppmunstycken. Vattenmängden kan regleras för varje separat droppmunstycke så att växter vattnas efter behov och vatten inte slösas. En 10 m flexibel, 1/2"-slang (inkl. G3/4 mässingadapter med G1/2-reduceringsnippel och slangkoppling för anslutning till kranen) används för vattenförsörjningen. Den smala slangen (10 m ingår) ansluts med muffar (10 ingår), som tack vare det inbyggda stiftet kan anslutas till Kärcher Rain System®-slangen utan verktyg. Krukorna vattnas med droppmunstycken (15 ingår) som kan fästas med pinnar (15 ingår). Slangstopp (3 små, 1 stort) för tätning och T-kopplingar (10 ingår) för anslutning av slangar ingår också. Systemet kan efter behov kompletteras med produkter i serien Kärcher Rain System® eller SensoTimer eco!ogic för effektiv bevattningsstyrning.
Egenskaper och fördelar
Krukbevattningssystem för 15 plantor
- Bekväm och effektiv bevattning av blomkrukor och balkonglådor.
Droppmunstycke med flödesreglering
- Målinriktad och behovsanpassad bevattning av växter.
Utbyggbart
- Kan kombineras med Kärcher Rain System®-komponenter och även med SensoTimer eco!ogic för effektiv styrning.
Kan kombineras individuellt
- Extra flexibel vid utläggning.
Flexibel slang och muff med inbyggt stift
- Installation utan verktyg.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|1,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|2
|Mått (L × B × H) (mm)
|270 x 270 x 95
Följande ingår
- T-koppling för bevattning av krukor: 10 Del(ar)
- Slangstopp, litet: 3 Del(ar)
- Slangstopp, stort: 1 Del(ar)
- Droppmunstycke för bevattning av krukor: 15 Del(ar)
- Anslutningsring: 10 Del(ar)
- Slangfäste för bevattning av krukor: 15 Del(ar)
Standardutrustning
- Vattenmängden kan regleras
- Verktygslös montering
Användningsområden
- För bevattning av krukväxter
- Vattna växter
Tillbehör
