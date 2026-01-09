Den 25 m långa droppbevattningsslangen ingår i Kärcher Rain System®. Vattnet droppar jämnt från hela slangen och hamnar precis där det behövs. Detta ger en mycket effektiv bevattning av häckar och buskar. Slangen kan kortas och förlängas efter behov med skarvkopplingar eller T-kopplingar (max. slanglängd är 50 m). Vi rekommenderar speciellt att en T-koppling används för anslutning till Kärcher Rain System®. Tack vare att T-stycket kan justeras i sidled kan vattenmängden för droppbevattningsslangen justeras optimalt. Den förstärkta slangen innehåller inte ftalater, kadmium, barium eller bly och slangen är därmed ofarlig för hälsan. Slangen arbetar med ett tryck på upp till 2 bar. Slangen monteras mycket enkelt helt utan verktyg. I Kärcher Rain System® kombineras fördelarna med droppbevattning och traditionell bevattning och systemet arbetar med tryck upp till 4 bar. Systemet kan anpassas optimalt till de flesta trädgårdar.