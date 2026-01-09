WT 2 är en bevattningsklocka och trevägsfördelare i ett. Den har två krankopplingar med fristående reglage och kännetecknas av ett optimalt vattenflöde. En bevattningsklocka finns integrerad i den tredje krankopplingen. Bevattningstiden kan ställas in gränslöst upp till 120 min. Bevattningen avbryts automatiskt när den inställda tiden har förflutit. WT 2 med krankoppling G1 och reduktionsstycke G3/4 kan användas universellt med alla standardslangar för trädgård och imponerar med robust kvalitet och ergonomisk utformning för smidig hantering. Med den lättgående förbindningen med robust invändig gängning blir det garanterat enkelt att ansluta till kranen. Kompatibel med de flesta klicksystem.