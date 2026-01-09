Bevattningsklocka WT 2
Trevägsfördelare inkl. bevattningsklocka. Bevattningen avbryts automatiskt när den inställda tiden har uppnåtts (max 120 minuter). Med krankoppling G1 och reduktionsstycke G3/4.
WT 2 är en bevattningsklocka och trevägsfördelare i ett. Den har två krankopplingar med fristående reglage och kännetecknas av ett optimalt vattenflöde. En bevattningsklocka finns integrerad i den tredje krankopplingen. Bevattningstiden kan ställas in gränslöst upp till 120 min. Bevattningen avbryts automatiskt när den inställda tiden har förflutit. WT 2 med krankoppling G1 och reduktionsstycke G3/4 kan användas universellt med alla standardslangar för trädgård och imponerar med robust kvalitet och ergonomisk utformning för smidig hantering. Med den lättgående förbindningen med robust invändig gängning blir det garanterat enkelt att ansluta till kranen. Kompatibel med de flesta klicksystem.
Egenskaper och fördelar
Två fristående reglerbara vattenanslutningar och ett utlopp med bevattningstimerPerfekt för att koppla tre slangar till en kran med G1-gänga
Lättgående förbindningEnkel anslutning till kranen
Gänga i plastMycket robust.
Inklusive krankoppling och förfilter
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|92 x 225 x 200
Om dessa produkter kopplas till dricksvattennätet måste kraven i SE-EN 1717 uppfyllas. Kontakta vid behov din sanitetsspecialist.
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- För bevattning av stora trädgårdar
- För bevattning av krukväxter
- För bevattning av prydnadsväxter (små rabatter, enstaka växter, krukväxter)