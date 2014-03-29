Vattenspridare

Vattenspridare – en teknik som svämmar över av idéer. Kärchers breda urval av roterande vattenspridare erbjuder den perfekta lösningen för varje trädgård, oavsett om den är stor, liten, plan eller lutande. Med det unika stänkskyddet på de oscillerande vattenspridarna blir installationen ännu enklare: Det är inte längre nödvändigt att gå fram och tillbaka mellan kranen och vattenspridaren, och du hittar rätt placering för din vattenspridare på nolltid – utan att du blir blöt! Alla modeller ansluts enkelt till trädgårdsslangen och är kompatibla med alla tillgängliga klicksystem.

Det enklaste är att vattna gräsmattan tidigt på morgonen dvs innan solen är som varmast. Då avdunstar inte vattnet direkt, istället kan det torka under en större del av dagen.

Våra vattenspridare har en ytkapacitet på upp 700 m².