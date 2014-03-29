Vattenspridare

Vattenspridare – en teknik som svämmar över av idéer. Kärchers breda urval av roterande vattenspridare erbjuder den perfekta lösningen för varje trädgård, oavsett om den är stor, liten, plan eller lutande. Med det unika stänkskyddet på de oscillerande vattenspridarna blir installationen ännu enklare: Det är inte längre nödvändigt att gå fram och tillbaka mellan kranen och vattenspridaren, och du hittar rätt placering för din vattenspridare på nolltid – utan att du blir blöt! Alla modeller ansluts enkelt till trädgårdsslangen och är kompatibla med alla tillgängliga klicksystem.