Praktiska tips för att vattna trädgården
När temperaturen stiger under sommarmånaderna och det inte har synts något regn på flera dagar innebär detta för trädgårdsägare att blommor, grönsaker och gräsmattan måste vattnas regelbundet. Men vad måste du tänka på när du vattnar trädgården? Med dessa tips kommer trädgården enkelt att klara sig igenom den varma årstiden.
När och hur ska jag vattna min trädgård?
Att regelbundet vattna gräsmattan samt prydnadsväxter och odlade växter och blommor är nödvändigt för ett grönt trädgårdslandskap. Men det finns några saker att tänka på när du vattnar trädgården. Framför allt är det viktigt att tänka på tidpunkt, utrustning och rätt häll- och vattningsteknik. Du bör också veta att växter och jordar har olika behov. Du bör följa dessa när det kommer till vattning och skötsel.
Fem tips för att vattna trädgården rätt
Rätt tidpunkt:
Morgonen eller mitt på förmiddagen är den perfekta tiden för att vattna trädgården. Särskilt på sommaren, när det är väldigt varmt under dagen, kan vattnet på så vis gradvis sippra ner i marken vid vad som fortfarande är milda temperaturer. Du bör aldrig vattna din trädgård i solen mitt på dagen, eftersom vattnet då kommer att avdunsta snabbt och eventuellt inte tränga in i rötterna alls. Många personer som jobbar dagtid vattnar därför i allmänhet trädgården på kvällen efter jobbet. Detta är också ett alternativ, men det kan ha den oönskade effekten att det lockar sniglar eftersom bladen förblir fuktiga under mycket lång tid: ett paradis för trädgårdens skadedjur
Bevattningsutrustning:
Ställ dig själv följande fråga i förväg: Vilken vattenkälla skulle jag vilja använda och hur kommer vattnet därifrån till växterna? Det finns i huvudsak tre vattenkällor för vattning av trädgården. Antingen använder du uppsamlat regnvatten från en uppsamlingstank eller grundvatten från en brunn, eller så ansluter du en traditionell slang eller ett bevattningssystem till husets vattenanslutning. Det senare är betydligt mycket dyrare, vilket innebär att investeringar i ett vattensystem med till exempel en pump kan vara värt kostnaden. Det finns många alternativ när det gäller utrustning för vattendistribution: Vattenspridare, slangar, munstycken, pumpar och vattentimrar (information om dessa följer längre ner). Det finns till exempel lämpliga slangvagnar eller slangvindor för förvaring av slangsystemet.
Regelbundenhet:
Grundprincipen för vattning av trädgården är: Regelbunden vattning är nummer ett! Växter och rabatter bör därför vattnas väl så att vattnet kan sippra djupt ner i marken och nå växternas rötter. Hur som helst bör du undvika att vattna trädgården varje dag. Detta är inte bara dyrt och energikrävande, det är inte heller nödvändigt. Hur ofta trädgården behöver vattnas beror även på jordens sammansättning. Följande kan användas som en tumregel: Sandiga jordar bör vattnas ungefär var fjärde dag, lerjordar en gång i veckan.
Med tanke på vad växter och jordar behöver
bör du undvika väldigt kallt vatten. Kallt kranvatten är påfrestande för de flesta växter. Det är bättre att använda vatten från en vattentunna och distribuera det med en tryckstegringspump. Du kan naturligtvis också använda kranvatten för att vattna trädgården, även om det medför vissa nackdelar jämfört med att vattna trädgården med grundvatten eller regnvatten. Vattnet är mycket kallare, vilket blir en påfrestning för växter och blommor. Du måste också känna till hurdan den lokala vattenkvaliteten är. Hårt vatten skadar växter. En allmän bevattningsplan är svår att formulera, eftersom olika växter har olika stora behov av vatten. Rabattväxande växter kräver mindre vatten än krukväxter. För att skaffa dig en känsla för hur mycket vatten en växt behöver, kan du ofta bara ta en titt på bladen. Många tunna och mjuka löv indikerar ett stort behov av vatten. Växter med tjocka, hårda eller håriga löv behöver en mindre mängd vatten. Den största vattenkonsumenten i trädgården är gräsmattan. För sandiga jordar bör du blöta ner gräsmattan ordentligt tre till fyra gånger i veckan. Lerjordar binder dock mer fukt, så noggrann vattning av trädgården en gång i veckan är tillräckligt.
När vintern närmar sig:
Att tömma ut vatten från sitt trädgårdsbevattningssystem är varje år ett problem för trädgårdsälskare när det kommer till att göra trädgården vintersäker. Pumpar för smutsigt vatten lämpar sig till exempel för att avlägsna vatten från dammar och brunnar, medan plattsugande dränkbara pumpar för rent vatten kan användas för pooler.
Vattning med vattenkanna, slang eller bevattningssystem?
För tidigare generationer uppkom inte ens frågan om vilken utrustning som var bäst för vattning av trädgården. En vattenkanna var det enda alternativet. I dag är utgångspunkten helt annorlunda. Det finns många verktyg som mobila vattenspridare och spolhandtag med sprayfunktion, och till och med kompletta bevattningssystem (t.ex. regnvattenpumpar). Så vilken utrustning uppfyller dina personliga krav?
Vattenkannan tillhör fortfarande grundutrustningen. Trots de många moderna och effektiva produkter som finns för att vattna trädgården hittar du fortfarande en vattenkanna i nästan varenda trädgård. Den är perfekt lämpad för att se till att krukväxter och rabatter vattnas i tid. Du kan också använda den för att vattna prydnadsväxter varsamt genom att använda ett strilmunstycke. Men den avgörande nackdelen kvarstår, behovet av att fylla på och bära vattenkannan flera gånger kräver styrka och kan snabbt leda till rygg- och axelsmärtor.
Vattna trädgården själv eller få den vattnad åt dig? För större områden är det bara i begränsad utsträckning rimligt att vattna med enbart slang. Om du bara vill vattna en liten yta med gräsmatta kan du med gott samvete själv använda en slang och ett munstycke eller vattenpistol. Slangarna från Kärcher är tåliga och utformade så att de inte knäcks, vilket ökar deras hållbarhet i mycket stor grad.
För större ytor i trädgården är det däremot bättre för dig att använda ett bevattningssystem. Bara en vattenspridare som är ansluten till en vattenledning eller pump genom en slang bör vara tillräckligt för de flesta. Portabla vattenspridare är särskilt väl lämpade för detta. De är utrustade med en inställning för bredd på vattenstrålen så att du kan justera spridningen och vattenmängden manuellt för en effektiv bevattning av trädgården. Här är det viktigt att välja en vattenspridare som passar formen och behoven hos den yta som ska vattnas.
Bevattningssystem: Effektivt och vattenbesparande! Om du vill gå ännu mer professionellt tillväga kan du välja ett pump- och bevattningssystem som är anpassat till situationen. Sådana bevattningssystem sparar inte bara tid och vattnar effektivt, utan är dessutom snåla med resurser och främjar hållbarheten. Vattnet distribueras på ett riktat sätt till enskilda plantor eller delar av gräsmattan.
Så här fungerar det att vattna trädgården med regnvatten
Hur trädgårdens bevattningssystem i slutändan ser ut beror naturligtvis på ens personliga smak och hur trädgårdsytan är beskaffad. Som passionerad amatörträdgårdsmästare bör du i alla fall veta vilka fördelar det innebär att vattna din trädgård med regnvatten. För det första medför denna metod ingen avgift för vatten och den är särskilt miljövänlig. För det andra har regnvatten en avgörande fördel jämfört med kranvatten: regnvatten är naturligt destillerat, och är fritt från bakterier och föroreningar. Det stämmer att kranvatten också är mycket rent, men det kan skilja sig åt i hårdhet mellan olika områden, eller innehålla oönskade avlagringar från gamla rörledningar. Om du vill vara helt säker ska du först kontrollera vattenkvaliteten.
Regnvatten är naturligt rent och har ett neutralt pH-värde. En trädgårdsälskare behöver bara fråga sig hur vattnet ska samlas upp. Cisterner, djupa brunnar och vattentunnor är olika alternativ. Regnvattnet de har samlat in kan effektivt distribueras i trädgården med hjälp av fatpumpar eller bevattningspumpar för trädgård samt system med slangar och vattenspridare.
Bevattning av trädgården med grundvatten och brunnsvatten
Precis som när du vattnar trädgården med regnvatten behöver du inte oroa dig för vattenkvaliteten när du vattnar med grundvatten eller brunnsvatten. Om du vill använda grundvattnet för att vattna trädgården bör du ta reda på grundvattennivån i förväg. Den lokala vattentillsynsmyndigheten kan ge dig information om detta. Din granne kanske redan har uppgifterna och kan tala det för dig i ett samtal över häcken. Ofta är det en ekonomisk fråga att vattna trädgården med grundvatten eller brunnsvatten. Att vattna trädgården med kranvatten innebär löpande kostnader, medan det är en engångskostnad att anlägga en brunn som i allmänhet betalar sig efter bara några år. I vilket fall som helst är det värt att kontrollera detta noggrant. En annan sak du inte bör glömma är att om du vill anlägga en brunn måste detta registreras hos kommunen. Du bör alltid ta reda på lokala krav på tillstånd och gällande föreskrifter i förväg.
Att försörja trädgården med sitt eget brunnsvatten är ett miljövänligt alternativ till att vattna med kranvatten. För att garantera att vattnet från brunnen kan distribueras till växterna och rabatterna behöver du även en pump. Bevattning med trädgårdspumpar är särskilt intressanta för att göra detta. Med en pumpkapacitet på upp till 7 000 liter i timmen är de robusta pumparna med lång livslängd perfekt lämpade för att transportera vatten från dammar och brunnar.
Automatisk bevattning med en pump
Du kan spara mycket tid och vattna sin trädgård på ett behovsinriktat och effektivt sätt genom att använda automatiskt styrd bevattning. Med hjälp av bevattningstimrar har du som trädgårdsägare fullständig kontroll över när och hur stor del av trädgården som ska vattnas. Systemet kan till exempel programmeras så att det slås på tidigt på morgonen, när alla fortfarande sover. Ett automatiskt bevattningssystem är också den perfekta lösningen om du vill resa bort men inte har någon som kan hjälpa dig med en tidskrävande vattning av din trädgård. Läs mer om automatisk bevattning.