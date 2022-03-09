Bevattningsutrustning:

Ställ dig själv följande fråga i förväg: Vilken vattenkälla skulle jag vilja använda och hur kommer vattnet därifrån till växterna? Det finns i huvudsak tre vattenkällor för vattning av trädgården. Antingen använder du uppsamlat regnvatten från en uppsamlingstank eller grundvatten från en brunn, eller så ansluter du en traditionell slang eller ett bevattningssystem till husets vattenanslutning. Det senare är betydligt mycket dyrare, vilket innebär att investeringar i ett vattensystem med till exempel en pump kan vara värt kostnaden. Det finns många alternativ när det gäller utrustning för vattendistribution: Vattenspridare, slangar, munstycken, pumpar och vattentimrar (information om dessa följer längre ner). Det finns till exempel lämpliga slangvagnar eller slangvindor för förvaring av slangsystemet.

Regelbundenhet:

Grundprincipen för vattning av trädgården är: Regelbunden vattning är nummer ett! Växter och rabatter bör därför vattnas väl så att vattnet kan sippra djupt ner i marken och nå växternas rötter. Hur som helst bör du undvika att vattna trädgården varje dag. Detta är inte bara dyrt och energikrävande, det är inte heller nödvändigt. Hur ofta trädgården behöver vattnas beror även på jordens sammansättning. Följande kan användas som en tumregel: Sandiga jordar bör vattnas ungefär var fjärde dag, lerjordar en gång i veckan.