Offentliga tjänster

Förmågan att uppnå mycket med lite

Att uppnå så mycket som möjligt med så liten ansträngning som möjligt är en del av den mänskliga naturen. Det är helt enkelt strävan efter mer effektivitet. Kärcher Professional-maskinerna i antracit-grå visar hur mycket effektivitet som ryms i rengöringsteknik av idag. Maskinernas attraktiva färg är en symbol för en generation rengöringsmaskiner med särskilda talanger. För renlighet på offentliga ytor, hallar och rum i ett svep. För lätt transport - även i trappor. Och för ytor som kan användas direkt efter rengöring.