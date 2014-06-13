Offentliga tjänster
Goda möjligheter till framgång. Utbildning är framtidens viktigaste tillgång. Kvaliteten på bildning och utbildning avgör i allt större mån konkurrenskraften och det allmänna välståndet i städer och för varje individ. Följaktligen investeras avsevärda summor pengar i läroanstalter och deras drift. För att kunna skydda dessa investeringar och den positiva inlärningsmiljön kräver dessa anläggningar kontinuerligt underhåll med professionell rengöringsteknik. Kärchers system erbjuder övertygande lösningar för alla rengöringsarbeten på offentliga läroanstalter: perfekt skräddarsydda maskiner, tillbehör och rengöringsmedel. De är kraftfulla, effektiva och kostnadseffektiva tack vare innovativ teknik, låg förbrukning och hållbarhet.
Förmågan att uppnå mycket med lite
Att uppnå så mycket som möjligt med så liten ansträngning som möjligt är en del av den mänskliga naturen. Det är helt enkelt strävan efter mer effektivitet. Kärcher Professional-maskinerna i antracit-grå visar hur mycket effektivitet som ryms i rengöringsteknik av idag. Maskinernas attraktiva färg är en symbol för en generation rengöringsmaskiner med särskilda talanger. För renlighet på offentliga ytor, hallar och rum i ett svep. För lätt transport - även i trappor. Och för ytor som kan användas direkt efter rengöring.
Snabb rengöring av mattor
När det inte finns tillräckligt med tid för torkning eller grundrengöring av mattor: Kärchers system som består av textilvårdsmaskinen BRC 45/45 C och rengöringsmedlet iCapsol RM 768, för varsam grundrengöring med snabbtorkning.
Perfekt för entréer
Effektiv mot vägsmuts, enkel hantering, snabbtorkning, minskad vattenförbrukning. Produktfamiljen Kärcher B 60 W med systemen Intelligent Key och det avancerade driftkonceptet EASY Operation ger oöverträffad säkerhet och skydd för operatören, maskinen och arbetsområdet. För optimal användning av energi kan borsthuvudets anläggningstryck enkelt ställas in i fem olika lägen för att passa individuella behov.
Tyst är smart
Med endast 59 dB (A) är T 15/1 den tystaste dammsugaren i klassen och passar perfekt för bullerkänsliga områden. T 15/1 är även effektiv och rengör noggrant och på djupet.
Våra produkter för offentliga områden
Rum för klara tankar
En positiv inlärningsmiljö är viktig både för lärare och elever. Nya idéer växer inte på damm eller vägsmuts. Och talang utvecklas bättre i en trevlig omgivning. För att garantera att klassrum, kontor, föreläsningssalar och andra frekvent besökta rum alltid är rena och väl underhållna, väljer professionella rengöringsföretag rengöringslösningar från världsledande Kärcher. Allt från små maskiner till skräddarsydda lösningar, allt från en enda källa med professionella råd, utbildning och service.
Sladdlös. Flexibel. Snabb.
Tack vare batteridrift ger den kraftfulla, ryggburna dammsugaren BV 5/1 sladdlös, obehindrad användning i begränsade utrymmen - med axelremmar och ländryggstöd.
Kraftfull. Uthållig. Mångsidig
BD 50/40 RS möjliggör hög prestanda per kvadratmeter under kort tid med ett enhetligt rengöringsresultat. En batteriladdning räcker för upp till 2 500 kvadratmeter med normal nedsmutsning. Den smala BD 50/40 RS, med en maximal bredd på 705 mm, passar även i smala korridorer.
Snabb maskin för sporadisk användning.
Den sladdlösa EB 30/1 Li-Ion är en särskilt tystgående elektrisk sopborste för snabb interimrengöring. Med litium-jon-teknik och extra lång batteritid: 60 minuter på matta och upp till 80 minuter på hårda ytor. Snabbladdare BC 1/1.8 och reservbatteri följer med för oavbruten användning.
Central. Optimal.
Singelskurmaskinen BDS 43/180 C Adv med tank (som tillval) monterad ovanför motorhuset imponerar vid daglig användning: med tyngdpunkten nära maskinens mitt ger den ökat anläggningstryck och mindre styrkrafter. Tanken med bränslenivåindikator kan nås direkt och avlägsnas på några sekunder med handtaget samt fylls på vid kranen. Två robusta, ovala aluminiumstänger och det breda, ergonomiska handtaget ger optimal anläggningskraft, perfekt balans och ansträngningslös drift.
Våra produkter för kontor, föreläsningssalar och klassrum
Uppgift: hygien. Lösning: effektivitet.
Hygien är något man har, inte något man talar om. Anläggningar som idrottssalar, omklädningsrum och simbassänger är alla kritiska områden med olika krav på hygien. Våtområden, fogar och stora ytor. Imponerande rengöringslösningar krävs för alla arbeten: med snabb arbetstakt, hög rengöringsprestanda och låg förbrukning. Tack vare professionella tankvolymer och ekonomisk användning av vatten och rengöringsmedel kan maskinerna användas under längre tid innan tankning krävs.
Avancerade skumsystem
Kärcher har utvecklat särskilda skumsystem för ekonomisk rengöring och desinficering. Easy foam-sats: standardlösning för skumproduktion. Kan användas med alla Kärchers HD- och HDS-maskiner. Inno foam-sats: dubbelspolrör med skummunstycke och omställning till högtryck för framställning av mycket vidhäftande rengörings- och desinfektionsskum.
Om huvudet får bestämma
BDP 51/180 C Adv och Spray-Cleaner är en tidsbesparande lösning för avlägsning av märken och hinnor. Den ergonomiskt perfekta och användarvänliga 2-stångsmaskinen möjliggör outtröttande drift, särskilt på stora ytor.
Håll ångan uppe!
Tid är pengar – särskilt vid kommersiell rengöring. SG 4/4 har ett sofistikerat påfyllningssystem och är enkel att manövrera, vilket gör den särskilt effektiv. SG 4/4 avlägsnar kalkavlagringar och smutshinnor särskilt snabbt och effektivt.
Simbassänger: kompromisslöst hygieniska
En förutsättning för hygien är regelbunden, noggrann rengöring. Med roterande valsar uppnår kombiskurmaskinerna B 40 C/W, B 60 W och B 80 W önskad grundrengöring på klinkers och kakel.
Våra produkter för sporthallar och simbassänger inomhus
Toppbetyg i hygien
Med undantag för medicin, är professionell hygien mer viktig inom livsmedelsindustrin än någon annanstans. Implementeringen av effektiva HACCP-koncept i stora kök och kantiner ställer höga krav på rengöring. Och detta är lika sant för närliggande rum såsom laboratorier, teknik- och utbildningsutrymmen för att förhindra överföring av bakterier. Kärchers system ger pålitliga och effektiva lösningar för alla behov. Många utav Kärchers rengöringsmaskiner kan monteras med hygienfilter eller livsmedelsgodkända löphjul.
Kritiskt: mattans hygien
Torrdammsugaren CV 60/2 är mångsidig och får plats i alla hissar. Den perfekta lösningen för snabb, noggrann dammsugning i flervåningsbyggnader.
Livsmedelsspecialisten
HD 7/10 CXF är en ouppvärmd högtryckstvätt, särskilt utvecklad för allmän, kommersiell användning i sanitets- och livsmedelsutrymmen. Denna förstklassiga maskin i kompaktklassen för livsmedelsindustrin reglerar kontinuerligt trycket och vattenvolymen, de perfekta förutsättningarna för att möta höga hygienkrav.
Allroundmaskin, snabb och effektiv
BRS 40/1000 C är en universell skurmaskin för grund- och underhållsrengöring av hårda ytor, samt för avskrapning, kristallisering, schamponering och polering. Tack vare motroterande valsar kör maskinen rakt utan att vandra iväg och är enkel att manövrera. Endast 13,5 cm hög är BRS 40/1000 C den plattaste maskinen i sin klass.
Konstant sugeffekt
NT 55/2 Tact² Me I är ett populärt specialistsystem och en allroundmaskin tack vare dess höga rörlighet och effekt samt dess stadiga konstruktion och ett stort antal praktiska funktioner. Tippstativen gör avfallshanteringen av vätskor och grov smuts enkel.
Våra produkter för storkök, kantiner, teknikutrymmen och laboratorier
Hög prestanda inom alla områden
Områden utomhus måste göra ett gott intryck: underhåll året runt av infrastrukturen är ovärderligt för att garantera att de dagliga rutinerna kan utföras smidigt och säkert. Vägar och gångar, parkeringshus med flera våningar och grönområden är användningsområden för de kraftfulla och mångsidiga sopmaskinerna från Kärcher. Välj om du vill sopa torrt eller vått. Klipp gräs. Kratta löv. Och därutöver komplett vinterservice. Kärchers högtryckstvättar utför andra ovärderliga tjänster för otaliga rengöringsuppgifter: från fordonsvård till golvrengöring och borttagning av graffiti.
På rent spår
Parkeringshus med flera våningar ställer ofta höga krav på kombiskurmaskiner: stora områden, grov och envis smuts och branta ramper. Kärchers B 250 R är rätt maskin för detta jobb: med robust stålram för påfrestande användning i områden med lutning på upp till 15 %. Med större vattentank och kraftfullt batteri för långa arbetsintervaller.
Kan det bli enklare?
Den kompakta och lättmanövrerade KM 75/40 W rengör noggrant små till medelstora områden utan ansträngning. Drivningen ersätter den fysiska styrkan, medan kraftfull dammsugning garanterar renlighet utan dammoln. Tillgänglig med val mellan en kraftfull bensinmotor eller viskande tyst batteri för inomhusbruk – med antistatiskt mattsopmaskinsset som tillval.
Innovativ ytrengöring
Ytrengöraren FRV 30 har hög ytkapacitet och rengör ytor snabbt utan att skvätta, och dammsuger automatiskt upp smutsigt vatten. Därför behöver ytorna inte sköljas efter rengöring.
Prestanda med full bredd
Med dess dieselmotor 34 HP Kubota, med en arbetsbredd på minst 1 400 mm och behållarvolym på 500 liter, är MIC 34 C utrustad för större arbeten. Den alternativa tredje sidoborsten utökar arbetsbredden till totalt 2 000 mm. En oslagbar kombination för sopning i hörn och längs med trottoarkanter.
För användning året runt.
MIC 34 C rundar av Kärchers utbud av kommunala redskapsbärare. Det snabba omkopplingssystemet möjliggör byte av redskap utan verktyg. Turbodieselmotorn 34 HP är alltid redo med en effektreserv.