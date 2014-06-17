Markvård

Få ut mer av dina maskiner – hela året. Med 26 hk till 84 hk erbjuder Kärchers markvårdsmaskiner enastående prestanda för alla syften. De imponerar även med perfekt rengöringsresultat, robusthet och näst intill obegränsade användningsområden. Särskilda monteringsbara redskap finns tillgängliga för att tillgodose dessa redskapsbärares fulla potential. Optimala lösningar för användningsområden av alla slag. Särskilt utvecklade för Kärchers redskapsbärare i samarbete med välkända tillverkare av monteringsbara redskap. Ledande expert inom teknik och användning ger en kombination av exempelvis effektivitet genom optimalt utnyttjande av maskinerna.

Perfekt för alla ytor

Kärchers kommunala sopmaskiner ger enastående prestanda överallt: på stora ytor, svåra ytor, vägar, gångar, parkeringar, gräsbelagda ytor och vid vinterservice. Alla dess robusta maskiner bildar, tillsammans med monteringsbara verktyg, en optimerad lösning för olika användningsområden vad gäller kraft, manövrering och effektivitet. Och är en investering som bibehåller sin effektivitet och sitt värde under många år.

Kommunteknik

Sopa bättre med en tredje borste

Med den tredje sidoborsten, utökas den faktiska arbetsbredden från 1 400 till 2 000 mm. Att sopa under hinder såsom parkbänkar blir avsevärt lättare, precis som sopning längs med trottoarkanter.

Kommunteknik

Sugeffekt i dina händer

Den 4,5 meter långa sugslangen (ø 100 mm) underlättar dammsugning av lätt avfall och är extremt flexibel att använda.

Kommunteknik

Unikt sugsystem

En rak sugslang med 150 mm i diameter tillsammans med ett vattencirkulationssystem och 500-literbehållare kombineras i detta unika system. Sugmunnen skyddas i hjulkonturen. Sugslangen kan snabbt tas av om blockeringar uppstår.

Kommunteknik

Allt åker upp och ut

Med den hydrauliska behållaren på över 145 cm kan innehållet i behållaren (500 l) tömmas snabbt och enkelt direkt ner i en container eller på en kompost.

Kommunteknik

Ren, bred front

Den främre borstvalsen med 1 600 mm arbetsbredd för sopning av exempelvis sand och smuts, men även för röjning av snö upp till 100 mm. Kan lutas till höger och vänster hydrauliskt.

Kommunteknik

Ogräsborste med inlopp

För borttagning av gräs vid vägkanten och dammsugning på samma gång. Med två olika hårda typer av borst.

Kommunteknik

Ogräsborste

Den konsekventa lösningen mot särskilt envisa ogräs. Kan lutas åt båda hållen. Borstarmen kan flyttas på skenan efter behov.

Kommunteknik

Användbar arbetsbredd

Ultimat främre borstvals med en arbetsbredd på 2 000 mm, kan lutas hydrauliskt åt båda sidorna. Passar även för upp till 100 mm hög snö.

Specialist på arbete med vätskor

Kärcher är specialister inom arbete med våtrengöring. Här drar vi nytta av våra erfarenheter som världsledande på marknaden, precis som vi gör av det nära samarbetet med professionella leverantörer. Resultatet är ett komplett utbud med monteringsbara redskap för användning med vatten: för rengöring av ytor på idrottsplatser och vägar, för punktrengöring med högtryck och bevattning av träd och grönområden.

Kommunteknik

Kompakt tvättsystem

Konstruerad för rengöring av idrottsplatser och små parker. Alternativt även lämplig för saltspridning vid vinterservice.

Kommunteknik

Tvättsystem medium

Spraystången, justerbar upp till 2,20 meter, ger en konstruktion som passar för rengöring av vägar och större ytor.

Kommunteknik

Högtryckstvätt och sopmaskin

Innovativ maskinkombination för rengöring av maskiner och sopning av behållare samt för punktrengöring av hörn och på små ytor.

Kommunteknik

Hög effekt, maximal volym

Den ultimata lösningen för tvätt av vägar och stora ytor.

Kommunteknik

Bevattningssystem med manuell lans

Manuell lans för individuell bevattning av blomsterbäddar i svåråtkomliga områden.

Kommunteknik

Högtryckstvätt med slang

Perfekt för punktrengöring av exempelvis busskurer, papperskorgar m.m. Särskilt effektiv tillsammans med tvätt- eller bevattningssystemet.

Kommunteknik

MIC 34 C med hydraulisk bevattningsarm

Perfekt system för grönområden i städer. Spolröret finns tillgängligt med olika monteringsbara redskap: sprinkler och punktmunstycke.

Sopning, gräsklippning, röjning. Hela året.

Kärchers kommunala maskiner kan sopa på fler sätt än professionellt. Dessa redskapsbärare för året-runt-användning utvecklas i nära samarbete med förarna. Detta är en viktig grund för enastående effekt och effektivitet i dessa maskiner för olika sopförhållanden: från soparbete till vård av grönområden och vinterservice.

Kommunteknik

Gräsklippning med behållare – unikt system

Växla från sopning till gräsklippning på nolltid. Byt helt enkelt ut sopsystemet mot gräsklipparen. Det klippta gräset dammsugs in av sugmunnen och förs vidare till sopbehållaren. Sopbehållaren används som gräsbehållare.

Kommunteknik

Gräsklippning med stor behållare

ännu större gräsklippningsbredd för snabbare arbetsförlopp på stora områden.

Kommunteknik

Gräsklippning med medelstor behållare

För större områden såsom parker, även med sidotömning.

Kommunteknik

Kombinerad roterande gräsklippare med mulcherteknik

Roterande gräsklippare med tre knivar, bakre tömning och hydraulisk inställning av klipphöjden.

Kommunteknik

Stor slaggräsklippare

Hög effekt tack vare motor med axialkolvhydraulik. Som standard med skopblad för särskilt rena skär. även för högt gräs och okontrollerad växtlighet.

Kommunteknik

Häcksax – redskapsbärare på redskapsbärare

Olika monteringsbara redskap kan monteras på förlängningsarmen, inklusive häcksaxar, slaggräsklippare och stamkvistare.

Kommunteknik

Slaggräsklippare med bom

För avlägsning av grönska vid vägkanten kan slaggräsklipparen med bom användas upp till 3,5 meter om vardera sidan.

Kommunteknik

Kompakt slaggräsklippare

Hög effekt tack vare motor med axialkolvhydraulik. även för högt gräs och okontrollerad växtlighet.

Iskalla proffs mot snö och halka

Alla våra kommunala redskapsbärare har fyrhjulsdrift. MIC 45 och MIC 84 har automatisk dragkraftskontroll, särskilt för vinterservice och bättre dragkraft på snö och is. Detta gör det möjligt att använda den fulla effekten på ett säkert sätt. Tillsammans med Kärchers anpassade monteringssatser blir det en oslagbar kombination.

Kommunteknik

Snöslunga – i kombination med bakre spridare

100 cm bred snöslunga med hydrauliskt svängbart utkastarrör och hydrauliskt justerbar kastvidd.

Kommunteknik

Silopåfyllning

Semi-monterad spridare med möjlighet att fylla på från en strösilo. Denna typ av påfyllning ökar kapaciteten för snabb drift.

Kommunteknik

Semi-monterad spridare

Spridare med en kapacitet på 600 l, vägberoende kontroll av mängd och spridningsbredd samt start-/stoppfunktion. Behållare i rostfritt stål. Tvåkammarsystem för exempelvis sand och grus, kan blandas och anslutas vid behov.

Kommunteknik

Snöslunga – tung modell

Snöslunga med en arbetsbredd på 1 600 mm för hög och hård snö. Effekten kan justeras från 0-120 l/min. Röret kan lutas åt båda hållen. Kastavståndet justerbart upp till 25 meter.

Kommunteknik

Spridarsystem

På MIC 34 C kan antingen en skivspridare eller en valsspridare användas. Gruset lastas på den hydrauliskt aktiverade lastplattformen och tippas ned i valsspridaren.

  • Skivspridare: för större områden
  • Valsspridare: för gångar
Kommunteknik

Chassimonterade spridare och släpmonterade spridare

Olika spridare, från enkla släpmonterade spridare till chassimonterade spridare beroende på gång, fulländar utbudet av tillbehör för vinterservice.

Kommunteknik

Snökedjor för optimalt grepp

Snökedjor ger bättre dragkraft med smala däck. Ses här på en MIC 34 C med Vario-skärm (1,35 m), hydrauliskt lutbar lastplattform och valsspridare med hydraulisk drift och 1 m spridarbredd.

Kommunteknik

Snöplog

Oavsett vid röjning av gångvägar eller avlägsning av snö på en parkering – med snöplogen Vario kan föraren reagera individuellt och flexibelt på snövolymer och plats.

Lösningar för varje arbete

Särskilda arbeten kräver särskild utrustning. Tillsammans med specialiserade partners kan Kärcher tillhandahålla rätt monteringsbara redskap för nästan alla användningsområden. Och om ingen lösning finns tillgänglig från det stora utbudet av standardmaskiner, specialutvecklar vi gärna lösningar när som helst.

Kommunteknik

Gaffeltruck – MIC 84

En skyffel kan monteras framtill istället för en truckgaffel (lastkapacitet max 1 000 kg). Upp till 1 000 kg per skyffellast.

Kommunteknik

Släpkoppling

En släpkoppling gör MIC 45 a till en mångsidig dragmaskin.

Kommunteknik

Ogräsborste

Mycket robust borste för intensiv användning vid bekämpning av ogräs vid vägkanten.

Kommunteknik

Frontlastare med skyffel

Transportskyffeln är perfekt för att flytta material som sten, sand, barkmull m.m. Den kan enkelt monteras på eller demonteras från bärarfordonet på mindre än 10 minuter. Möjligt att lasta upp till 650 kg per skyffellast.

Våra produkter för kommuner