Markvård

Få ut mer av dina maskiner – hela året. Med 26 hk till 84 hk erbjuder Kärchers markvårdsmaskiner enastående prestanda för alla syften. De imponerar även med perfekt rengöringsresultat, robusthet och näst intill obegränsade användningsområden. Särskilda monteringsbara redskap finns tillgängliga för att tillgodose dessa redskapsbärares fulla potential. Optimala lösningar för användningsområden av alla slag. Särskilt utvecklade för Kärchers redskapsbärare i samarbete med välkända tillverkare av monteringsbara redskap. Ledande expert inom teknik och användning ger en kombination av exempelvis effektivitet genom optimalt utnyttjande av maskinerna.