Markvård
Få ut mer av dina maskiner – hela året. Med 26 hk till 84 hk erbjuder Kärchers markvårdsmaskiner enastående prestanda för alla syften. De imponerar även med perfekt rengöringsresultat, robusthet och näst intill obegränsade användningsområden. Särskilda monteringsbara redskap finns tillgängliga för att tillgodose dessa redskapsbärares fulla potential. Optimala lösningar för användningsområden av alla slag. Särskilt utvecklade för Kärchers redskapsbärare i samarbete med välkända tillverkare av monteringsbara redskap. Ledande expert inom teknik och användning ger en kombination av exempelvis effektivitet genom optimalt utnyttjande av maskinerna.
Perfekt för alla ytor
Kärchers kommunala sopmaskiner ger enastående prestanda överallt: på stora ytor, svåra ytor, vägar, gångar, parkeringar, gräsbelagda ytor och vid vinterservice. Alla dess robusta maskiner bildar, tillsammans med monteringsbara verktyg, en optimerad lösning för olika användningsområden vad gäller kraft, manövrering och effektivitet. Och är en investering som bibehåller sin effektivitet och sitt värde under många år.
Sopa bättre med en tredje borste
Med den tredje sidoborsten, utökas den faktiska arbetsbredden från 1 400 till 2 000 mm. Att sopa under hinder såsom parkbänkar blir avsevärt lättare, precis som sopning längs med trottoarkanter.
Sugeffekt i dina händer
Den 4,5 meter långa sugslangen (ø 100 mm) underlättar dammsugning av lätt avfall och är extremt flexibel att använda.
Unikt sugsystem
En rak sugslang med 150 mm i diameter tillsammans med ett vattencirkulationssystem och 500-literbehållare kombineras i detta unika system. Sugmunnen skyddas i hjulkonturen. Sugslangen kan snabbt tas av om blockeringar uppstår.
Allt åker upp och ut
Med den hydrauliska behållaren på över 145 cm kan innehållet i behållaren (500 l) tömmas snabbt och enkelt direkt ner i en container eller på en kompost.
Ren, bred front
Den främre borstvalsen med 1 600 mm arbetsbredd för sopning av exempelvis sand och smuts, men även för röjning av snö upp till 100 mm. Kan lutas till höger och vänster hydrauliskt.
Ogräsborste med inlopp
För borttagning av gräs vid vägkanten och dammsugning på samma gång. Med två olika hårda typer av borst.
Ogräsborste
Den konsekventa lösningen mot särskilt envisa ogräs. Kan lutas åt båda hållen. Borstarmen kan flyttas på skenan efter behov.
Användbar arbetsbredd
Ultimat främre borstvals med en arbetsbredd på 2 000 mm, kan lutas hydrauliskt åt båda sidorna. Passar även för upp till 100 mm hög snö.
Specialist på arbete med vätskor
Kärcher är specialister inom arbete med våtrengöring. Här drar vi nytta av våra erfarenheter som världsledande på marknaden, precis som vi gör av det nära samarbetet med professionella leverantörer. Resultatet är ett komplett utbud med monteringsbara redskap för användning med vatten: för rengöring av ytor på idrottsplatser och vägar, för punktrengöring med högtryck och bevattning av träd och grönområden.
Kompakt tvättsystem
Konstruerad för rengöring av idrottsplatser och små parker. Alternativt även lämplig för saltspridning vid vinterservice.
Tvättsystem medium
Spraystången, justerbar upp till 2,20 meter, ger en konstruktion som passar för rengöring av vägar och större ytor.
Högtryckstvätt och sopmaskin
Innovativ maskinkombination för rengöring av maskiner och sopning av behållare samt för punktrengöring av hörn och på små ytor.
Hög effekt, maximal volym
Den ultimata lösningen för tvätt av vägar och stora ytor.
Bevattningssystem med manuell lans
Manuell lans för individuell bevattning av blomsterbäddar i svåråtkomliga områden.
Högtryckstvätt med slang
Perfekt för punktrengöring av exempelvis busskurer, papperskorgar m.m. Särskilt effektiv tillsammans med tvätt- eller bevattningssystemet.
MIC 34 C med hydraulisk bevattningsarm
Perfekt system för grönområden i städer. Spolröret finns tillgängligt med olika monteringsbara redskap: sprinkler och punktmunstycke.
Sopning, gräsklippning, röjning. Hela året.
Kärchers kommunala maskiner kan sopa på fler sätt än professionellt. Dessa redskapsbärare för året-runt-användning utvecklas i nära samarbete med förarna. Detta är en viktig grund för enastående effekt och effektivitet i dessa maskiner för olika sopförhållanden: från soparbete till vård av grönområden och vinterservice.
Gräsklippning med behållare – unikt system
Växla från sopning till gräsklippning på nolltid. Byt helt enkelt ut sopsystemet mot gräsklipparen. Det klippta gräset dammsugs in av sugmunnen och förs vidare till sopbehållaren. Sopbehållaren används som gräsbehållare.
Gräsklippning med stor behållare
ännu större gräsklippningsbredd för snabbare arbetsförlopp på stora områden.
Gräsklippning med medelstor behållare
För större områden såsom parker, även med sidotömning.
Kombinerad roterande gräsklippare med mulcherteknik
Roterande gräsklippare med tre knivar, bakre tömning och hydraulisk inställning av klipphöjden.
Stor slaggräsklippare
Hög effekt tack vare motor med axialkolvhydraulik. Som standard med skopblad för särskilt rena skär. även för högt gräs och okontrollerad växtlighet.
Häcksax – redskapsbärare på redskapsbärare
Olika monteringsbara redskap kan monteras på förlängningsarmen, inklusive häcksaxar, slaggräsklippare och stamkvistare.
Slaggräsklippare med bom
För avlägsning av grönska vid vägkanten kan slaggräsklipparen med bom användas upp till 3,5 meter om vardera sidan.
Kompakt slaggräsklippare
Hög effekt tack vare motor med axialkolvhydraulik. även för högt gräs och okontrollerad växtlighet.
Iskalla proffs mot snö och halka
Alla våra kommunala redskapsbärare har fyrhjulsdrift. MIC 45 och MIC 84 har automatisk dragkraftskontroll, särskilt för vinterservice och bättre dragkraft på snö och is. Detta gör det möjligt att använda den fulla effekten på ett säkert sätt. Tillsammans med Kärchers anpassade monteringssatser blir det en oslagbar kombination.
Snöslunga – i kombination med bakre spridare
100 cm bred snöslunga med hydrauliskt svängbart utkastarrör och hydrauliskt justerbar kastvidd.
Silopåfyllning
Semi-monterad spridare med möjlighet att fylla på från en strösilo. Denna typ av påfyllning ökar kapaciteten för snabb drift.
Semi-monterad spridare
Spridare med en kapacitet på 600 l, vägberoende kontroll av mängd och spridningsbredd samt start-/stoppfunktion. Behållare i rostfritt stål. Tvåkammarsystem för exempelvis sand och grus, kan blandas och anslutas vid behov.
Snöslunga – tung modell
Snöslunga med en arbetsbredd på 1 600 mm för hög och hård snö. Effekten kan justeras från 0-120 l/min. Röret kan lutas åt båda hållen. Kastavståndet justerbart upp till 25 meter.
Spridarsystem
På MIC 34 C kan antingen en skivspridare eller en valsspridare användas. Gruset lastas på den hydrauliskt aktiverade lastplattformen och tippas ned i valsspridaren.
- Skivspridare: för större områden
- Valsspridare: för gångar
Chassimonterade spridare och släpmonterade spridare
Olika spridare, från enkla släpmonterade spridare till chassimonterade spridare beroende på gång, fulländar utbudet av tillbehör för vinterservice.
Snökedjor för optimalt grepp
Snökedjor ger bättre dragkraft med smala däck. Ses här på en MIC 34 C med Vario-skärm (1,35 m), hydrauliskt lutbar lastplattform och valsspridare med hydraulisk drift och 1 m spridarbredd.
Snöplog
Oavsett vid röjning av gångvägar eller avlägsning av snö på en parkering – med snöplogen Vario kan föraren reagera individuellt och flexibelt på snövolymer och plats.
Lösningar för varje arbete
Särskilda arbeten kräver särskild utrustning. Tillsammans med specialiserade partners kan Kärcher tillhandahålla rätt monteringsbara redskap för nästan alla användningsområden. Och om ingen lösning finns tillgänglig från det stora utbudet av standardmaskiner, specialutvecklar vi gärna lösningar när som helst.
Gaffeltruck – MIC 84
En skyffel kan monteras framtill istället för en truckgaffel (lastkapacitet max 1 000 kg). Upp till 1 000 kg per skyffellast.
Släpkoppling
En släpkoppling gör MIC 45 a till en mångsidig dragmaskin.
Ogräsborste
Mycket robust borste för intensiv användning vid bekämpning av ogräs vid vägkanten.
Frontlastare med skyffel
Transportskyffeln är perfekt för att flytta material som sten, sand, barkmull m.m. Den kan enkelt monteras på eller demonteras från bärarfordonet på mindre än 10 minuter. Möjligt att lasta upp till 650 kg per skyffellast.