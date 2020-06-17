KÄRCHERS UNIVERSUM AV BATTERIER

Kärcher Battery Power: för kommersiella användare

Har du en stor trädgård eller är du en professionell byggleverantör eller trädgårdsmästare? Om så är fallet behöver du fler kraftreserver för utökad användning och för en rad olika enheter. Av denna anledning har vi utvecklat Kärcher Battery Power+ plattformar med batterier i versionerna 18 V/3,0 Ah eller 36 V/6,0 Ah och 7,5 Ah. Dessa batterier kommunicerar med enheten och visar information, även om batteriet är i en position som är svår att se. Tack vare sina integrerade mjuka komponenter erbjuder Kärcher Battery Power+-batterier optimal mekanisk stabilitet och grepp i alla situationer.