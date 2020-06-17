KÄRCHERS UNIVERSUM AV BATTERIER
Kärcher batteriplattformar (18 V eller 36 V) för ett brett spektrum av uppgifter. Kompatibel med både Kärcher Professional och Home & Garden batteridrivna enheter.
Kärchers universum av batterier: Galaktisk kraft. Oändliga möjligheter.
Kompatibilitet, kraft och säkerhet är nu obegränsade i Kärchers universum av batterier. Två batteriplattformar ger tillräckligt med kraft och uthållighet för alla typer av användning, oavsett om det sker inomhus eller utomhus: 18 V-batteriplattformen för praktiska enheter och 36 V-batteriplattformen för maximal effekt. Alla batterier från varje spänningsklass är lämpliga för alla Kärcher Home & Garden och Kärcher Professional-enheter med samma spänning.
18 V-batteriplattform
18 V-batteriplattformen är energikällan för kompakta och praktiska produkter avsedda för skötsel och rengöring av små och medelstora trädgårdar, utomhusområden och ytor. 18 V utbytbara batterier finns i olika kapaciteter på 2,5, 3,0 och 5,0 Ah. Du kan sätta i vilket 18 V-batteri som helst i vilken 18 V-enhet som helst. Oavsett om det är en Kärcher batteridriven gräsklippare, batteridriven flerfunktionsdammsugare eller batteridriven ogräsborttagare. Batterierna kan bytas snabbt och enkelt och kan därför användas flexibelt när som helst.
36 V-batteriplattform
36 V-batteriplattformen skryter med stor kraft för kraftfulla enheter utformade för rengöring av stora områden och professionellt underhåll av grönområden. Enheterna i plattformen är kompatibla med alla 36 V Kärcher Battery Power-batterier (2,5 Ah eller 5,0 Ah) och de långlivade 36 V Kärcher Battery Power+-batterierna (6,0 eller 7,5 Ah). Du kan därför använda ett batteri för att växelvis använda Kärchers sladdlösa enheter som grästrimmers, högtryckstvättar eller häcktrimmers. För de högsta kraven på flexibilitet, rörlighet och styrka.
Real Time Technology
Klar för start: Batteridisplayen visar återstående körtid och återstående laddningstid i minuter såväl som laddningsnivån, som anges i procent, när den inte används.
Spolsäker
Batterierna är konstruerade för att skyddas mot damm och vattenstrålar i enlighet med IPX5 för att tåla ogynnsamma förhållanden, särskilt för rengöring av uppgifter i utomhusområden.
Kompatibilitet
Oavsett om det gäller Home & Garden eller Professional: alla 18 V-batterier är kompatibla med alla 18 V-enheter. Och 36 V-batterierna kan även användas med alla 36 V-enheter från Kärcher.
Kärcher Battery Power: för privata användare
Ingen strömanslutning för trädgårdsskötsel utanför ditt hem? Inget eluttag i närheten när du ska dammsuga bilen? Vill du undvika röran av kablar när du städar uteplatsen? Inga problem, med batteridrivna trädgårds- och rengöringsenheter med Kärcher Battery Power utbytbara batterisystem. Tack vare två olika batteriplattformar (18 V eller 36 V) kan vi erbjuda dig rätt enhet för alla prestandakrav och alla användningsområden.
Kärcher Battery Power: för kommersiella användare
Har du en stor trädgård eller är du en professionell byggleverantör eller trädgårdsmästare? Om så är fallet behöver du fler kraftreserver för utökad användning och för en rad olika enheter. Av denna anledning har vi utvecklat Kärcher Battery Power+ plattformar med batterier i versionerna 18 V/3,0 Ah eller 36 V/6,0 Ah och 7,5 Ah. Dessa batterier kommunicerar med enheten och visar information, även om batteriet är i en position som är svår att se. Tack vare sina integrerade mjuka komponenter erbjuder Kärcher Battery Power+-batterier optimal mekanisk stabilitet och grepp i alla situationer.