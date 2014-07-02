Kaldtvannsvaskere
Kaldtvannsvaskere - Den daglige rengjøringen av maskiner, kjøretøy og bygninger blir enkel med en høytrykksvasker fra Kärcher. Med høyt trykk og høy pumpeeffekt fjerner du kjapt skitt som sitter hardt, selv på store flater. Se vårt utvalg av kaldtvannsvaskere her.
Kaldtvannsvaskere i superklassen
For bygg- og anleggsbransjen, landbruket, industri og offentlig drift kreves det maksimal kraft. Trykk, vannmengde og utstyr på maskinene i superklassen er beregnet for å tåle påkjenningen fra disse bruksområdene.
Kaldtvannsvaskere i mellomklassen
Med en høytrykksvasker i mellomklassen er du alltid godt utstyrt for lengre og tøffere jobber som innebærer høytrykksvasking av kjøretøy og uteområder m.m. Våre kaldtvannsvaskere i mellomklassen rengjør raskt og pålitelig.
Kompakte kaldtvannsvaskere
Høytrykksvaskere i denne klassen er kompakte og kraftige, har lav egenvekt, og rengjør gårdsplass og verksted raskt og effektivt. De skiller seg ut med trykk, vannmengde og tidsbruk.
Kaldtvannsvaskere i ekspertklassen
Solid konstruksjon, førsteklasses komponenter, lang levetid, driftssikker ytelse og svært enkel betjening: Disse høytrykksvaskerne konsentrerer seg om det viktigste og kombinerer behovene til profesjonelle brukere med et enestående pris-ytelsesforhold. Ideelle for rask og enkel bruk i håndverksbedrifter, på byggeplasser og i verksteder.
Mobile kaldtvannsvaskere
Kärchers portable kaldtvannsvaskere er kompakte og har lav egenvekt. De er enkle å transportere, og dermed ideelle for den travle som utfører rengjøringsjobber på ulike steder.
Kaldtvannsvaskere spesial
Med en Kärcher høytrykksvasker i spesialklassen er du utstyrt for praktisk rengjøring på vanskelige overflater, og kan fjerne selv svært fastsittende skitt fra områder hvor det er vanskelig å komme til.
Batteridrevne høytrykksvaskere
Ingen strømkabel, men full kraft: Den batteridrevne høytrykksvaskeren fra Kärcher imponerer fagfolk med sin profesjonelle ytelse overalt der arbeid må gjøres raskt, og ekstern strømkilde ikke er tilgjengelig.
Bensin-/ Dieseldrevne kaldtvannsvaskere
En høytrykksvasker med forbrenningsmotor er løsningen på rengjøringsutfordringer i områder uten tilgjengelig strøm. Disse høytrykksvaskerne gir deg maksimal frihet og fleksibilitet. Disse høytrykksvaskerne kan også drives med biodiesel.