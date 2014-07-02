Kaldtvannsvaskere

Kaldtvannsvaskere i superklassen

Kaldtvannsvaskere i superklassen

For bygg- og anleggsbransjen, landbruket, industri og offentlig drift kreves det maksimal kraft. Trykk, vannmengde og utstyr på maskinene i superklassen er beregnet for å tåle påkjenningen fra disse bruksområdene.

Kaldtvannsvaskere i mellomklassen

Kaldtvannsvaskere i mellomklassen

Med en høytrykksvasker i mellomklassen er du alltid godt utstyrt for lengre og tøffere jobber som innebærer høytrykksvasking av kjøretøy og uteområder m.m. Våre kaldtvannsvaskere i mellomklassen rengjør raskt og pålitelig.

Kompakte kaldtvannsvaskere

Kompakte kaldtvannsvaskere

Høytrykksvaskere i denne klassen er kompakte og kraftige, har lav egenvekt, og rengjør gårdsplass og verksted raskt og effektivt. De skiller seg ut med trykk, vannmengde og tidsbruk.

Kaldtvannsvaskere i ekspertklassen

Kaldtvannsvaskere i ekspertklassen

Solid konstruksjon, førsteklasses komponenter, lang levetid, driftssikker ytelse og svært enkel betjening: Disse høytrykksvaskerne konsentrerer seg om det viktigste og kombinerer behovene til profesjonelle brukere med et enestående pris-ytelsesforhold. Ideelle for rask og enkel bruk i håndverksbedrifter, på byggeplasser og i verksteder.

Mobile kaldtvannsvaskere

Mobile kaldtvannsvaskere

Kärchers portable kaldtvannsvaskere er kompakte og har lav egenvekt. De er enkle å transportere, og dermed ideelle for den travle som utfører rengjøringsjobber på ulike steder.

Kaldtvannsvaskere spesial

Kaldtvannsvaskere spesial

Med en Kärcher høytrykksvasker i spesialklassen er du utstyrt for praktisk rengjøring på vanskelige overflater, og kan fjerne selv svært fastsittende skitt fra områder hvor det er vanskelig å komme til.

Batteridrevne høytrykksvaskere

Batteridrevne høytrykksvaskere

Ingen strømkabel, men full kraft: Den batteridrevne høytrykksvaskeren fra Kärcher imponerer fagfolk med sin profesjonelle ytelse overalt der arbeid må gjøres raskt, og ekstern strømkilde ikke er tilgjengelig.

Bensin-/ Dieseldrevne kaldtvannsvaskere

Bensin-/ Dieseldrevne kaldtvannsvaskere

En høytrykksvasker med forbrenningsmotor er løsningen på rengjøringsutfordringer i områder uten tilgjengelig strøm. Disse høytrykksvaskerne gir deg maksimal frihet og fleksibilitet. Disse høytrykksvaskerne kan også drives med biodiesel.

