Kaldtvannsvaskere

Kaldtvannsvaskere - Den daglige rengjøringen av maskiner, kjøretøy og bygninger blir enkel med en høytrykksvasker fra Kärcher. Med høyt trykk og høy pumpeeffekt fjerner du kjapt skitt som sitter hardt, selv på store flater. Se vårt utvalg av kaldtvannsvaskere her.