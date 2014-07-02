Høyeste kvalitet - holdbart og robust

Våre nye Classic-maskiner i HD-superklassen er nøye utformet for å tåle selv de mest krevende forholdene. Vi har valgt ut de beste materialene og skapt en eksepsjonelt holdbar design, med en robust veivakselpumpe, ny Classic høytrykkspistol og solid stålramme.

I tillegg er Classic-maskinene enkle å vedlikeholde, slik at de alltid er klare til bruk når du trenger dem.