De beste i sitt felt. Våre kaldtvannsvaskere i superklassen brukes der uforbeholden maksimal ytelse er nødvendig. Med sitt robuste og holdbare design er de perfekt utstyrt for å fjerne selv det mest gjenstridige smusset. Enten det er innen jordbruk, på byggeplassen, i industrien eller til kommunalt bruk - maksimal ytelse er påkrevd. Trykk, vannmengder og superklasseutstyr er perfekt avstemt.

HD SUPERKLASSE: AV PROFESJONELLE FOR PROFESJONELLE

Maskinene i superklassen er ekte superhelter innen sitt felt. 

Ergonomiske og innovative, de tilbyr innovasjon og kvalitet på høyeste nivå og sikrer kompromissløs effektivitet med enestående brukervennlighet.

Ergonomisk superklasse

Utmerket ergonomi for daglig bruk: Våre nye kaldtvannsvaskere i superklassen kombinerer alle innovasjoner som gjør arbeidet lettere og rengjøringsprosessen enda mer effektiv. Maskinen er også utstyrt med den ergonomiske EASY!Force Advanced høytrykkspistolen, en 1050 mm lanse og servokontroll. Tilbehøret oppbevares praktisk med flere lagringsmuligheter, som for eksempel en lomme eller justerbare kroker.

Toppmodellen i serien.

Bare de beste materialene er gode nok for å oppfylle de høyeste kravene. Derfor er kaldtvannsvaskerne i superklassen utstyrt med stempler med keramiske hylser, sylinderhode i messing, samt saktegående vann- og luftkjølte motorer. Den nye Ultra Guard-slangen setter også en ny standard når det gjelder slitestyrke. Effektiviteten til pumpen har også økt sammenlignet med tidligere modell, slik at det oppnås en trykkøkning på opptil 15 prosent ved dysen.

Utmerket mobilitet

Kaldtvannsvaskerne i superklassen imponerer med sin ekstremt kompakte design og oppreiste konsept - en spesiell egenskap i denne ytelsesklassen. Takket være integrerte håndtak kan maskinen enkelt og praktisk transporteres eller lastes ved hjelp av en kran, og kan derfor brukes overalt. Oppsettstiden kan også reduseres med over 50 prosent takket være den automatiske slangetrommelen. Dette sparer tid og gjør maskinen klar til bruk på få sekunder. Maskinen har også flere lagringsmuligheter for tilbehør, slik at alt kan holdes ryddig og tilgjengelig.

Enkel å bruke

Våre nye kaldvannsvaskere i superklassen er de mest kraftfulle i sitt felt samtidig som de er enkle å vedlikeholde Disse innovative og robuste maskinene tilbyr enestående brukervennlighet. I praksis imponerer de med optimal ergonomi, enkel bruk, indikator for oljefyllingsnivå, tappehull for olje, vannfilter som er enkelt å rengjøre, svingmontert pumpe og en modulær design.

 

 

Innovasjon på høyeste nivå

De nye kaldtvannsvaskerne i superklassen er fylt med innovative funksjoner og nyvinninger. Den nyutviklede Vibrasoft-rotordysen reduserer vibrasjoner og støy med opptil 30 prosent. En automatisk slangetrommel med en 20 meter lang høytrykkslange gjør rengjøringsprosessen enklere og raskere. Den kan til og med brukes under høyt trykk med en helning på opptil 45°.

Ekte bærekraft

Bærekraft spiller en avgjørende rolle, spesielt innenfor rengjøring. Våre høytrykksvaskere er laget av materialer av høy kvalitet og produseres i en CO2-nøytral fabrikk i Tyskland. De er konstruert for å være robuste og tåle selv de tøffeste forholdene. Med pålitelig drift og lang levetid er de enkle å vedlikeholde. Dysetrykket som er opptil 15 prosent kraftigere enn på tidligere modell sikrer også enda større effektivitet.

KLASSISKE MASKINER: SELV SEIGT SMUSS HAR INGEN SJANSE

Superklasse-maskinene i Classic-serien er ekte allsidige arbeidshester.

Robuste og pålitelige kombinerer de det beste fra begge verdener i én maskin. En rimelig, men likevel kraftig høytrykksvasker med de velkjente høye kvalitetsstandardene til Kärcher.

Høyeste kvalitet - holdbart og robust

Våre nye Classic-maskiner i HD-superklassen er nøye utformet for å tåle selv de mest krevende forholdene. Vi har valgt ut de beste materialene og skapt en eksepsjonelt holdbar design, med en robust veivakselpumpe, ny Classic høytrykkspistol og solid stålramme.

I tillegg er Classic-maskinene enkle å vedlikeholde, slik at de alltid er klare til bruk når du trenger dem.

Kraftig ytelse og brukervennlighet

De nye Classic kaldtvannsvaskerne i superklassen gir tilstrekkelig kraft for alle bruksområder. Med et arbeidstrykk på opptil 250 bar og en vannmengde på opptil 1700 l/t, har selv den mest seige skitten ingen sjanse. Maskinene er også enkle og praktiske å bruke takket være tydelige og lett tilgjengelige betjeningselementer.

Utmerket effektivitet

Classic kaldtvannsvaskere i superklassen er ekstremt holdbare og robuste maskiner som er skapt for å møte de essensielle og grunnleggende behovene i rengjøringsprosessen. Du vil oppleve maksimal ytelse og enestående verdi for pengene med den velkjente høye kvaliteten til Kärcher.

Med god samvittighet

Bærekraftig spiller en viktig rolle, spesielt innen rengjøring. Classic høytrykksvaskerne er laget av materialer av høy kvalitet, er robuste og tåler enkelt de tøffeste forholdene. Selv under utfordrende forhold har de lang levetid og er enkle å vedlikeholde.

To kraftige varianter for enhver etterspørsel

Kaldtvannsvaskere i superklassen er tilgjengelige i 2 modeller. Maskinene i Classic-serien i HD superklassen har en ekstremt robust design, yter effektivt og er enkle å bruke. Maskinene i HD superklassen imponerer med utmerkede ergonomiske egenskaper, maksimal brukervennlighet, høy ytelse og topp kvalitet.

Machine class

Mobilitet

Super class Classic

Moderat

Super class

Hyppig

Machine class

Ergonomi

Super class Classic

Ikke så viktig

Super class

Viktig

Machine class

Utstyr

Super class Classic

Kraftig veivakselpumpe
Robust stålramme
EASY!Lock

Super class

Automatisk slangetrommel
Kompakt, upright-design
Robust stempelpumpe med sylinderhode i messing

Machine class

Super class Classic

Super class