Varmtvann utgjør den store forskjellen

Høyere temperatur for bedre ytelse

Varmeenergi er en viktig faktor i rengjøringsprosessen fordi varme fremskynder kjemiske prosesser. For hver 10°C temperaturen øker, dobles reaksjonshastigheten. Når temperaturen økes med 20 °C, firedobles dermed reaksjonshastigheten. Olje, fett og sot løsner raskere og blir enklere å fjerne. Emulsjonen av olje og fett i vann fremskyndes, og varme overflater tørker raskere. I praksis betyr dette at høyere vanntemperatur kan redusere rengjøringstiden inntil 35% - med betydelig bedre resultat. Ved en reduksjon av vannmengde kan det fortsatt oppnås en damptemperatur så høy som 155°C. Med kombinasjonen av trykk og mineralfri damp kan selv svært vanskelig skitt løses opp. Dette gir høy rengjøringsytelse, selv uten bruk av kjemikalier. Dampinnstilling er perfekt for fjerning av asfaltbelegg, maling, sot, lav og alger.