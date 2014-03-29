Utearealer

På store arealer er renholdet viktig for sikkerheten. Løpende håndtering av materialer og påvirkning fra omgivelsene krever raske og effektive renholdsløsninger. Den høye områdedekningen til Kärchers sitte-på-maskiner gjør at store utearealer og lagerområder enkelt kan rengjøres uten at rutinemessige logistikkrutiner forstyrres eller sinkes. Der det sages, må det falle flis. Selv i tømmeropplag og stållagre kan restene fra det daglige arbeidet raskt fjernes med Kärcher feiemaskiner. Sitte-på-maskiner er ideelle til rengjøring av store flater, mens gå-bak-maskiner kan brukes mer lokalt. Farlig støv kan fjernes på en sikker måte med en stor industristøvsuger.