Transport
For et rent arbeidsmiljø. Logistikk handler om timing og nøyaktig koordinasjon. Rengjøring av lagerområder, kjøretøyer og kontorlokaler skal ikke forstyrre den normale driften. Du trenger løsninger som ikke skaper ekstra bryderi, men som hjelper deg å gjøre jobben raskt og effektivt. Her kan Kärcher bidra med rengjøringssystemer med høy ytelse, gode råd og førsteklasses service – slik at bedriften kan få et rent arbeidsmiljø.
De beste rengjøringsmaskinene for lagerlokaler
Logistikk er et hektisk virksomhetsområde med et stort behov for renhold. Emballasjerester, papiravfall og dekkmerker kan fjernes raskt og lett med Kärchers kraftige og robuste gulvvaskemaskiner, feiemaskiner og våt- og tørrstøvsugere. Disse kompakte maskinene er designet for å være enkle å manøvrere. En rekke varianter er tilgjengelige – for eksempel med batteridrift eller med tak.
Sikkerhet i trange rom
Sikker rengjøring i smale passasjer og mellom høye lagerhyller – ikke noe problem for Kärcher. Kompakte maskiner gir maksimal manøvrerbarhet, og tak over hodet sørger for den nødvendige sikkerheten. Høy områdedekning på opptil 12 000 m²/t og høy batterikapasitet muliggjør lengre og sjeldnere arbeidsøkter.
Transportsystemer
Transportsystemer er hele tiden i bevegelse – og forurenser derfor også hele tiden. Alt fra emballasjerester og papirrusk til sand og grus fra containere. Kärchers rengjøringsmaskiner, som de kompakte våt- og tørrstøvsugerne, gå-bak-feiemaskinene og gulvvaskemaskinene, fjerner alt smuss raskt og uten å forstyrre driften.
Kjølelagre
Sensitive hygieneområder krever optimal kartlegging og en nøyaktig renholdsplan. Bakterier, virus og sopp finnes overalt. Derfor tilbyr Kärcher egnede rengjørings- og desinfeksjonsmidler. Din komplette løsning fra én kilde.
Produkter for rengjøring av lagerområder
Enestående resultater på store arealer
Uteområder er ikke bare utsatt for smuss fra de daglige arbeidsoperasjonene, men også for påvirkninger fra omgivelsene. Trafikkforurensning, søle, støv, regn og snø fjernes lett med effektive Kärcher-maskiner. Sitte-på-feiemaskiner med områdedekning på opptil 23 520 m²/t kan enkelt rengjøre nesten hvilket som helst område – og høytrykksvaskere med vanngjennomstrømning på opptil 1300 l/t fjerner selv det mest gjenstridige smusset raskt.
Utearealer
På store arealer er renholdet viktig for sikkerheten. Løpende håndtering av materialer og påvirkning fra omgivelsene krever raske og effektive renholdsløsninger. Den høye områdedekningen til Kärchers sitte-på-maskiner gjør at store utearealer og lagerområder enkelt kan rengjøres uten at rutinemessige logistikkrutiner forstyrres eller sinkes. Der det sages, må det falle flis. Selv i tømmeropplag og stållagre kan restene fra det daglige arbeidet raskt fjernes med Kärcher feiemaskiner. Sitte-på-maskiner er ideelle til rengjøring av store flater, mens gå-bak-maskiner kan brukes mer lokalt. Farlig støv kan fjernes på en sikker måte med en stor industristøvsuger.
Pallelagre
Renslighet er viktig når paller skal transporteres raskt og sikkert, for smuss blir fort et problem i rutineoperasjoner. Kärchers feiemaskiner er ideelle for løpende renhold av utendørs lagerområder. Rengjøringen er rask, effektiv og praktisk.
Lasterampe
Inn- og utkjøring, lessing og lossing – lasteområdet er i bruk hele tiden. Her samler det seg smuss hver dag. En høytrykksvasker fra Kärcher er den rette løsningen. Den fjerner gjenstridige rester, kommer til i trange hjørner og gjør rent raskt og enkelt.
Produkter for rengjøring av utearealer
Rengjøring av nyttekjøretøy
En ren bilpark gir mindre driftsproblemer. Kärcher levere optimale systemer for rask, enkel og effektiv rengjøring av nyttekjøretøy, for eksempel Kärcher TB, et vaskeanlegge for store nyttekjøretøy. Kärcher tilbyr også mobile vaskeanlegg med én børste, egnede rengjøringsmidler og kostnadsbesparende vannbehandlingssystemer.
Økonomisk og effektivt for bilparker med store kjøretøyer
Vaskeanleggene for ordinært vedlikehold av ulike nyttekjøretøyer. Brukervennlig, modulbasert og driftssikker teknologi.
Lønnsomhet for bilparker med små nyttekjøretøy
RBS 6000 mobilt vaskeanlegg med én børste. Utstyret beveges langs bilen, og den roterende børsten fjerner effektivt alt smuss.
Rengjøring blir ikke grundigere enn dette
Ved rengjøring av vanskelig tilgjengelige steder, er Kärchers høytrykksvaskere ideelle til rengjøring blant annet av hjulbuer, understell og områder mellom trekkvogner og tilhengere.
Det rette tilbehøret til alle bruksområder
Oppnå mer med tilbehør fra Kärcher, for eksempel den roterende vaskebørsten. Den drives av kraften i vannstrømmen og fjerner skånsomt fint støv og smuss fra alle overflater.
Produkter for rengjøring av nyttekjøretøyer
Rengjøring av kontorlokaler
Kärcher tilbyr den perfekte løsningen for rengjøring av kontorlokaler, fra dyprengjøring til polering. Hvis du er på utkikk etter en maskin som er brukervennlig, svært stillegående og sikker, kan Kärchers maskiner oppfylle alle disse kravene. Et bredt utvalg av tilbehør utvider bruksområdet. ECO!Cleaning er fagfolkenes valg. Et komplett system designet for å optimalisere driftsprosessene ved rengjøring av bygninger.
Den nyskapende BRC-serien
Fra forfriskende rengjøring i arbeidstiden til intensiv dyprengjøring av tekstilflater, gir Kärcher deg det hele fra en og samme kilde.
Profesjonell tørrstøvsuging
Denne profesjonelle serien er utviklet i samarbeid med rengjøringsfirmaer, og har både høy sugekraft og et femtrinns filtersystem.
ECO!Cleaning og egnede rengjøringsmidler
Spesialutviklet for bedre rengjøring av bygninger, og øker effektiviteten, reduserer kostnadene og beskytter miljøet. Rengjøringsmidlene fra Kärcher er ideelle for skånsom rengjøring overflater.
Fjerner smuss dypt nede i teppet
Ideell teppegulv i korridorer og kontorlokaler, og dyprengjøring med Kärcher teppebørstesugere.
Mobile tepperensere
Brukervennlige, robuste og kraftige tepperensere med et bredt utvalg tilbehør for en rekke oppgaver.