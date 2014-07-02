Våt- og tørrstøvsuger NT 70/3

Kraftig våt- og tørrstøvsuger med beholder på 70 liter og opptil tre motorer.

NT 70-serien består av store, kraftige våt- og tørrstøvsugere med opptil tre motorer. En komplett portefølje av modeller med store fordeler, spesielt innen våtstøvsuging og oppsuging av grov smuss. Kraftig sugeeffekt, og kvalitet fra Kärcher, til en rimelig pris.

Egenskaper og fordeler
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
  • Stor støtfanger med plass til oppbevaring av tilbehør.
Integrert tappeslange
  • Beholderen er enkel å tømme med tappeslangen. Svært praktisk takket være den store beholderen med kapasitet på 70 liter.
Ergonomisk skyvehåndtak
  • NT 70 har et ergonomisk skyvehåndtak slik at maskinen kan trilles.
Robust støtfanger
  • Den robuste støtfangeren beskytter maskinen mot slag og støt.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftmengde (l/s) 3 x 74
Støvsuger (mBar/hPa) 254 / 25,4
Beholderkapasitet (l) 70
Beholdermateriale Plast
Nominell inngangseffekt (W) maks. 3600
Standard nominell bredde ( ) DN 40
Lengde på ledning (m) 10
Lydnivå (dB) 83
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 27,6
Mål (L x B x H) (mm) 720 x 510 x 975

Scope of supply

  • Sugeslange lengde: 4 m
  • Vinkelrør: Plast
  • Antall sugesrør: 2 Stk
  • Sugesrør lengde: 550 mm
  • Sugesrør materiale: Rustfritt stål
  • Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
  • Fugemunnstykke
  • Patronfilter: Papir
  • Tappeslange
  • Skyvehåndtak

Utstyr

  • Solid støtfanger
  • Beskyttelsesklasse: II
Våt- og tørrstøvsuger NT 70/3
Tilbehør
