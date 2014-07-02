Feiemaskin KM 70/20 C
Dette produktet er dessverre ikke i vårt sortiment lenger. Tilbehør, rengjøringsmidler og bruksanvisninger er fortsatt tilgjengelig.Gå til nåværende produktsortiment.
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.
UTMERKELSER
Best of Heimwerker Praxis 2014
Magasinet HEIMWERKER PRAXIS 1/2014 valgte vår KM 70/20 C feiemaskin som et av produktene som utmerket seg i verktøybransjen.
Beste verktøy 2014
KM 70/20 C feiemaskin ble kåret til «Beste verktøy 2014» av magasinet Heimwerker Praxis.