Møbelrenser og tepperenser

Opplev trådløs rengjøringsfrihet med Kärcher Puzzi batteridrevne møbel- og tepperensere.

Fjern flekker og smuss uten problemer med Puzzi 2/1 Bp, perfekt for småjobber og kjapp rengjøring. Trenger du å rengjøre større flater, er Puzzi 9/1 Bp løsningen – den gir deg effektiv rengjøring av sofaer og små tepper. Opplev friheten med trådløs rengjøring og få et skinnende rent resultat med Kärchers innovative sprøyteekstraksjonsteknologi.