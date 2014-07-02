Møbelrenser og tepperenser

Kärchers kraftige og hendige rensemaskiner rengjør alle tekstilflater, løser opp og fjerner skitt fra gulvbelegg, møbeltrekk, kontorstoler, passasjerseter m.m. i én og samme prosess. Kraftige sugeturbiner gir svært lav restfuktighet. Se hvilken av Kärchers møbelrensere som passer deg.

Se alle våre tilgjengelige tepperensere i Home & Garden her.

Kärcher
Puzzi Hotel Lobby

Opplev trådløs rengjøringsfrihet med Kärcher Puzzi batteridrevne møbel- og tepperensere.

Fjern flekker og smuss uten problemer med Puzzi 2/1 Bp, perfekt for småjobber og kjapp rengjøring. Trenger du å rengjøre større flater, er Puzzi 9/1 Bp løsningen – den gir deg effektiv rengjøring av sofaer og små tepper. Opplev friheten med trådløs rengjøring og få et skinnende rent resultat med Kärchers innovative sprøyteekstraksjonsteknologi.

