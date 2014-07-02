Våt- og tørrstøvsuger NT 65/2 Tact²

Profesjonell våtstøvsuger med 65 L beholder og 2 motorer, helautomatisk filterrens og flatfilter. Kärcher Tact²-systemene er populære både som spesialsystemer og som allroundere takket være deres høye mobilitetsnivå og utmerket ytelse, deres solide konstruksjon og deres brede utvalg av praktiske designfunksjoner. NT 65/2 Tact² leveres med hele den antistatiske pakken som standard. Systemet håndterer store mengder fint støv.

NT 65/2 Tact² er en robust og kraftig våtstøvsuger som håndter alt fra flytende væske til store mengder fint støv. Med Tact²-systemet har maskinen helautomatisk filterrens som muliggjør konstant høy rengjøringskraft og langvarige arbeidsintervaller. Med en tank på hele 65 L håndterer den store mengder smuss og/ eller arbeidet kan opprettholdes i lengre perioder av gangen. NT 65/2 Tact² har elektronisk nivåkontroll ved våtsuging som forhindrer at maksimal kapasitet overstiges. Maskinen har god plass til oppbevaring av tilbehør på toppen. To store hjul i bakkant og to styrehjul foran sørger for god mobilitet. Stor arbeidskapasitet gjør at den passer den godt der høy sugekraft er nødvending for eksempelvis på byggeplasser, i næringsmiddelindustrien, bilindustrien eller i industrien generelt.

Egenskaper og fordeler
Enkel å flytte på
Justerbart skyvehåndtak og store hjul forenkler transport selv på ujevn underlag.
Smart oppbevaring av tilbehør
F.eks. kan gulvmunnstykket raskt festes begge veier.
Automatisk Tact²-filterrensesystem
Flatfilteret rengjøres med en kraftig luftutblåsning og kan fjernes fra den rene siden. Filteret blokkeres ikke av fint støv. En konstant høy luftstrøm opprettholdes. Over 1000 kg fint støv kategori A kan støvsuges uten å måtte skifte filter.
Praktisk oppbevaring
  • Verktøy, mindre deler og flasker kan oppbevares på maskinens eget lagringsområde.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftmengde (l/s) 2 x 74
Støvsuger (mBar/hPa) 254 / 25,4
Beholderkapasitet (l) 65
Beholdermateriale Plast
Nominell inngangseffekt (W) maks. 2760
Standard nominell bredde ( ) DN 40
Lengde på ledning (m) 10
Lydnivå (dB) 73
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 24,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 31,3
Mål (L x B x H) (mm) 575 x 490 x 880

Scope of supply

  • Sugeslange lengde: 4 m
  • Sugeslange type: elektrisk ledende
  • Vinkelrør: elektrisk ledende
  • Antall sugesrør: 2 Stk
  • Sugesrør lengde: 550 mm
  • Sugesrør materiale: Rustfritt stål
  • Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
  • Fugemunnstykke
  • Tappeslange (oljebestandig)
  • Flatfilter: Materiale av cellulosefiber
  • Skyvehåndtak

Utstyr

  • Automatisk stopp ved maks nivå
  • Antistatisk system
  • Filterrensing: Automatisk Tact²-filterrensesystem
  • Solid støtfanger
  • Beskyttelsesklasse: L
  • Hjul med brems
Våt- og tørrstøvsuger NT 65/2 Tact²

