Våt- og tørrstøvsuger NT 65/2 Tact²
Profesjonell våtstøvsuger med 65 L beholder og 2 motorer, helautomatisk filterrens og flatfilter. Kärcher Tact²-systemene er populære både som spesialsystemer og som allroundere takket være deres høye mobilitetsnivå og utmerket ytelse, deres solide konstruksjon og deres brede utvalg av praktiske designfunksjoner. NT 65/2 Tact² leveres med hele den antistatiske pakken som standard. Systemet håndterer store mengder fint støv.
NT 65/2 Tact² er en robust og kraftig våtstøvsuger som håndter alt fra flytende væske til store mengder fint støv. Med Tact²-systemet har maskinen helautomatisk filterrens som muliggjør konstant høy rengjøringskraft og langvarige arbeidsintervaller. Med en tank på hele 65 L håndterer den store mengder smuss og/ eller arbeidet kan opprettholdes i lengre perioder av gangen. NT 65/2 Tact² har elektronisk nivåkontroll ved våtsuging som forhindrer at maksimal kapasitet overstiges. Maskinen har god plass til oppbevaring av tilbehør på toppen. To store hjul i bakkant og to styrehjul foran sørger for god mobilitet. Stor arbeidskapasitet gjør at den passer den godt der høy sugekraft er nødvending for eksempelvis på byggeplasser, i næringsmiddelindustrien, bilindustrien eller i industrien generelt.
Egenskaper og fordeler
Enkel å flytte påJusterbart skyvehåndtak og store hjul forenkler transport selv på ujevn underlag.
Smart oppbevaring av tilbehørF.eks. kan gulvmunnstykket raskt festes begge veier.
Automatisk Tact²-filterrensesystemFlatfilteret rengjøres med en kraftig luftutblåsning og kan fjernes fra den rene siden. Filteret blokkeres ikke av fint støv. En konstant høy luftstrøm opprettholdes. Over 1000 kg fint støv kategori A kan støvsuges uten å måtte skifte filter.
Praktisk oppbevaring
- Verktøy, mindre deler og flasker kan oppbevares på maskinens eget lagringsområde.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s)
|2 x 74
|Støvsuger (mBar/hPa)
|254 / 25,4
|Beholderkapasitet (l)
|65
|Beholdermateriale
|Plast
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 2760
|Standard nominell bredde ( )
|DN 40
|Lengde på ledning (m)
|10
|Lydnivå (dB)
|73
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|24,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|31,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|575 x 490 x 880
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 4 m
- Sugeslange type: elektrisk ledende
- Vinkelrør: elektrisk ledende
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 550 mm
- Sugesrør materiale: Rustfritt stål
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
- Fugemunnstykke
- Tappeslange (oljebestandig)
- Flatfilter: Materiale av cellulosefiber
- Skyvehåndtak
Utstyr
- Automatisk stopp ved maks nivå
- Antistatisk system
- Filterrensing: Automatisk Tact²-filterrensesystem
- Solid støtfanger
- Beskyttelsesklasse: L
- Hjul med brems
